アートと高める新たな都市体験「Arthouse Project」始動ヒルトン京都でアーティスト・南依岐氏の特別展を開催

東京建物株式会社は、多様なプレーヤーとのコラボレーションを通じて、都市空間におけるアートの新たな価値の発見を目指す実験的取り組み「Arthouse Project」（以下「本プロジェクト」）を開始しましたのでお知らせします。本プロジェクトの第1弾として東京建物が開発し2024年9月に開業したホテル「ヒルトン京都」において、「南依岐特別展 -アルゴリズムと精神-」（以下「本イベント」）を11月13日（木）～11月16日（日）の期間で開催します。

特別展会場（ヒルトン京都 1階エントランスロビー）

東京建物は、アートが持つ“空間を洗練させる力”に着目し、アートギャラリー「BAG-Brillia Art Gallery-」※の運営やアーティストとの出会いや応援を目的とした公募展「Brillia Art Award」の開催、若手アーティストの作品を中心とした現代アート展「Art in Tokyo YNK」の開催など、さまざまなアートの取り組みを展開してきました。

今般始動する本プロジェクトは、企業、ブランド、実業家、教育・研究機関、国際カンファレンスなど、都市に根付く多様なプレーヤーとのこれまでにないコラボレーションによって、アーティストと社会の接点を最大化させアーティストの更なる活躍を促進するとともに、都市空間におけるアートの新たな価値を発見し、東京建物が展開するまちづくりへ実装することを目指すものです。

ヒルトン京都とのコラボレーションとなる第一弾では、アルゴリズムを用いて絵画を制作する新進気鋭のアーティスト南依岐氏の作品が、有限会社橋本夕紀夫デザインスタジオによる「ORIMONO（織物）」をデザインテーマとした象徴的な5層吹抜けのロビー空間を彩ります。本イベントでは、ホテルにご滞在のお客様のみならず、アートや文化に広く関心をお持ちの来場者様にその場所・その時ならではの滞在体験を提供し、京都という都市の体験価値向上を目指します。会期中は南依岐氏をはじめとしたゲストによる「アーティストトーク」を開催するほか、展示されるアート作品は購入することも可能です。

アーティストトーク

期間中の11月15日（土）17:00～19:00には、ヒルトン京都1階のラウンジ&バー「ラティスラウンジ」で南依岐氏や野村将揮氏（ハーバード大学デザイン大学院／京都哲学研究所）、本企画をプロデュースするAny合同会社の高橋真人氏によるアーティストトークを開催します（予約不要、ワンドリンク制）。

アーティスト・南依岐氏について

1995年東京生まれ。サンフランシスコのアカデミー・オブ・アート大学で美術学士号を取得。主にアメリカと日本で活動し、「芸術の核心」をテーマに独自のアルゴリズムを用いた絵画作品を制作。南氏にとって、哲学、歴史、幾何学、数学、音楽はすべて不可分であり、彼は多様な分野と文化から「芸術の核心」を象徴する要素を抽出し、アルゴリズムに組み込み、絵画として表現している。主な個展には「ALGORITHM」（西武渋谷アートギャラリー、東京、2024年）と「THE CORE OF PAINTING, THE ORIGIN OF THOUGHT」（BUMギャラリー、韓国、2023年）がある。作品は京都京セラ美術館と群馬県立美術館のコレクションに収蔵。

公式Instagram：https://www.instagram.com/ibukiminami_art/

● ヒルトン京都について

ヒルトン京都は、ヒルトンのフラッグシップ・ブランドである「ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ」の京都初進出となるホテルとして2024年9月12日に開業しました。本ホテルは「京都SYNAPSE（シナプス）」をコンセプトに、京都の歴史と現代、伝統や革新など、様々な魅力とお客様を結び付け、お客様の滞在に新しい発見と出会いを提供します。約40平方メートル のスタンダードルームを中心とした全313室の客室の他、オールデイダイニングやレストラン、ロビーラウンジ＆バー、ルーフトップバーの料飲施設、エグゼクティブラウンジ、スパ、フィットネスセンター、屋内プール、宴会場・会議室を兼ね備えます。また、本ホテルは国内トップクラスの卓越した環境・社会への配慮がなされた建物として「DBJ Green Building認証（五つ星）」を取得しています。

公式サイト：https://hiltonhotels.jp/hotel/kansai/hilton-kyoto

＜ご参考＞

・ ヒルトン京都 日本最大級の国際的な現代美術のアートフェアArt Collaboration Kyoto にオフィシャルホテルパートナーとして協賛決定：https://kyoto.hiltonjapan.co.jp/news/detail/6685

● アクセス

※ 「BAG-Brillia Art Gallery-」は、2025年10月26日をもって東京・京橋での開催を終了。その後は特定のギャラリー・スペースを構えず、プロジェクトごとに展示場所を変えながら、場所の特性に合わせた作品、展示方法を探求する「サイトスペシフィック・ギャラリー」としての展開を予定しています。 ご参考：https://tatemono.com/news/20251016-2.html

【本イベントに関するお問い合わせ窓口】

