【アイドルマスター シャイニーカラーズ】高級感ただようインテリア「パーソナルパブミラー」シリーズに「鈴木羽那(すずき はな)」が登場！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター シャイニーカラーズ パーソナルパブミラー』シリーズの新商品を10月16日(木)に発売します。今回は「鈴木羽那」が登場。同日より株式会社バンダイナムコエンターテインメントが運営するECサイト、「ASOBI STORE」にて期間限定の受注販売を開始します。




商品仕様


全1種(白枠ver.)　価格：14,800円


W415mm×H262mm×D29mm　フレーム：木製　本体：ガラス製


受注期間：2025年11月3日(月・祝)23:59まで


お届け予定：2026年1月上旬～中旬以降


※他の商品と合わせてご注文いただいた場合、商品がすべて揃い次第まとめて発送いたします。



アイドルマスター シャイニーカラーズ パーソナルパブミラー 鈴木羽那


「Marry You？」をベースに仕上げた高級感あふれる一枚が完成しました。





『アイドルマスター』シリーズとは


プレーヤーが芸能プロダクションの“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツです。



2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しており、2025年7月26日に20周年を迎えました。



「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とは


2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオ、アニメなど幅広い展開を見せております。ゲームはenza対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』が配信中です。



「パーソナルパブミラー」とは


「アイドルマスター オフィシャルショップ」が販売しているプレミアムアイテム。パブミラーとはもともと公共の場であるパブに宣伝目的で掛けられていた鏡のことで、現代ではインテリアの一部として使われるようになっています。「アイドルマスター オフィシャルショップ」では、個人が自宅に飾って作品世界を楽しむことができるグッズとしてシリーズ化しています。



ASOBI STORE 内 グッズ販売ページ


https://shop.asobistore.jp/products/detail/229011-00-00-00(https://shop.asobistore.jp/products/detail/229011-00-00-00)


アイドルマスター シャイニーカラーズ


https://shinycolors.idolmaster.jp/


アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism


https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/


アイドルマスター オフィシャルショップ


https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


(C)Bandai Namco Experience Inc.