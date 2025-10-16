「Coloria Home」 香りによる空間演出 第二弾！高松空港ラウンジにフレグランスディフューザー導入決定！

株式会社High Link

株式会社High Linkが展開するフレグランスブランド「Coloria Home（カラリアホーム）」は、高松空港のラウンジ「ラウンジ讃岐」にて、フレグランスディフューザー 「カシスリーフ」の期間限定設置を開始いたします。

実施期間は2025年10月20日（月）から11月30日（日）まで※1となります。

※1 期間は予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。

背景

本取り組みは、旅の出発前のひとときをより快適で印象深いものにすることを目的としたもので、香りによる空間演出がラウンジの居心地の向上や上質なブランドイメージの強化につながることを期待しています。

また、空港利用者の皆さまにとって「香り」が旅の高揚感やわくわく感を引き出すきっかけとなるよう、特別な空間体験の創出を目指します。

将来的には、高松ならではの魅力を香りで表現したご当地フレグランスの共同開発なども視野に入れ、地域と連携した新たな価値創出を目指してまいります。

高松空港株式会社様 コメント

高松空港「ラウンジ讃岐」では、日頃よりご利用いただく皆様に、より一層質の高いサービスを提供できるよう努めております。この度、出発前・到着後の限られた時間の中で、心身ともにリラックスしていただけるよう、五感に訴えかける新たな試みとして、フレグランスディフューザーの実証実験を実施することになりました。

今回の導入に先立ち、社内にて複数の香りのサンプルを対象としたアンケートを実施し、その結果に基づいて「カシスリーフ」の香りを選定しました。

今回の実証実験を通して、お客様の反応やご意見を参考にしながら、香りによる空間演出の効果を検証してまいります。ご意見・ご感想は、ラウンジ内に設置されたQRコードから利用者を対象にしたアンケートにてご回答いただけます。今回の試みが、皆様の旅を彩る素敵なアクセントとなることを願っております。

プレゼントキャンペーン

本取り組み開始にあたり、Coloria Homeプレゼントキャンペーンを実施いたします。

高松空港「ラウンジ讃岐」にて、その場でアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名様に、Coloria Home フレグランスディフューザーの中からお好きな香り1種をプレゼントいたします。

高松空港について

高松空港（所在地：香川県高松市）は、四国の玄関口として国内外へのアクセスを支える重要な空港です。ビジネス利用から観光まで幅広いニーズに対応し、コンパクトながらも快適で利便性の高い空港として利用者に親しまれています。空港内の「ラウンジ讃岐」では、落ち着いた空間と充実したサービスを提供しており、出発前・到着後の時間をゆったりと過ごすことができます。

公式HP：https://www.takamatsu-airport.com/

「Coloria Home（カラリアホーム）」について

「Coloria Home（カラリアホーム）」は、ユーザー数85万人※2を超える香りの総合プラットフォーム「カラリア」が手掛ける、香りに特化したライフスタイルブランドです。「香りで世界を彩る」をミッションに掲げ、日常を豊かにするフレグランス製品を展開しています。ユーザーの感性やデータに基づいた香り開発を行い、フレグランスディフューザーをはじめとした生活空間に彩りと癒しをもたらすプロダクトをお届けします。

今回設置する「カシスリーフ」は、フレッシュなグリーンにフルーティの甘さが寄り添う華やかかつ上品な香りで、旅がより特別な思い出になるような、ポジティブな印象をもたらします。

※2 2025年10月時点

公式HP：https://home.coloria.jp/

「カラリア」とは

カラリアは、香りアイテムのサブスクリプションサービス「カラリア 香りの定期便」、香りに関する情報を紹介する専門メディア「カラリアマガジン」、ライフスタイルブランド「Coloria Home」、フレグランスブランド様向けの「coloria for business」からなる、香りの総合プラットフォームです。

「カラリア 香りの定期便」では約1,000種類の香りアイテム（人気ブランド香水やルームフレグランス、バスグッズなど）の中から毎月好きな商品を選ぶことができ、香水は1ヶ月使い切りサイズのアトマイザーでお届けしています。香り選びに悩んだ際は香水診断や充実したサイト検索など、自分に合った香りに出会えるサポートをご用意しています。

香りの専門メディア「カラリアマガジン」は月間約170万PVとなっており、香りに関する有益情報を日々お届けしております。

サービス開始から6年が経過した現在、会員数は直近2年で約2.5倍※3伸長し、2025年10月時点で85万人超えと多くの方に支持をいただいております。

※3 2022年3月末から2024年3月末

資本業務提携パートナー募集中

株式会社High Linkは、資本業務提携パートナーを募集しております。お互いの強みを活かし双方のビジネスを加速させる、以下のような企業様を積極募集中です。

-コスメ・ファッション領域において、「カラリア」との顧客シナジー効果が期待される企業様

-ライフスタイル領域における事業を強化していきたい企業様

-不動産などのリアルなアセットを持つ企業様

-倉庫・物流関連の企業様

-「カラリア」の商品開拓に貢献いただける商社様

ご興味お持ちいただける企業様は下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ先：https://high-link.co.jp/coloria-for-business(https://high-link.co.jp/coloria-for-business)

会社概要

会社名 ：株式会社 High Link

代表者 ：南木将宏

本社所在地 ：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル 4F

設立年月日 ：2017年6月

コーポレートサイト：https://high-link.co.jp/(https://high-link.co.jp/)

カラリアサイト ：https://coloria.jp/(https://coloria.jp/)