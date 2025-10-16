「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 キャラポップストア ～Cute Jersey Collection～」 10月31日(金)よりアトレ秋葉原にて開催！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 キャラポップストア ～Cute Jersey Collection～」を「バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店」内「キャラポップストア」にて2025年10月31日(金)～12月14日(日)まで開催します。
キャラポップストアでは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』に登場するウマ娘たちが「Cute Jersey Collection」をテーマにしたオリジナル衣装に身を包みます。
限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売や、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』ガラポン ～Cute Jersey Collection～」、キャラクターパネルの展示が楽しめます。
さらに、2026年1月17日(土)から「namco梅田」(大阪)、2026年2月14日(土)から「バンダイナムコ Cross Store 博多」(福岡)、2026年3月14日(土)から「バンダイナムコ Cross Store 仙台」(宮城)でもキャラポップストアを展開します。
また、「CyStore」・「プレミアムバンダイ」にて、オリジナルグッズの事後通販も予定しています。
イベント特設サイト
https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/anime-cinderellagray/(https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/anime-cinderellagray/)
キャラポップストア公式X(旧Twitter) https://x.com/chara_pop(https://x.com/chara_pop)
◆オリジナルグッズ
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の新規描き下ろしイラストを使用した商品がキャラポップストアにて順次登場します。オリジナルグッズは事後販売も予定しています。
＜オリジナルグッズ 一例＞
ハート缶バッジコレクション
価格：1個660円 (全9種)※ランダム封入
SNS風クリアシートコレクション
価格：1枚550円 (全9種)※ランダム封入
アクリルスタンド
価格：各2,600円 (全9種)
クリアファイル
価格：各600円 (全9種)
ミニタペストリー
価格：各1,650円 (全9種)
アクリルジオラマ
価格：4,500円 (全1種)
◆購入特典
店頭にてアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』関連商品を1会計につき1,500円購入ごとにインスタントフォト風イラストシート(全18種)をランダムで1枚プレゼントします。
インスタントフォト風イラストシート(全18種) ※ランダム配付
※なくなり次第終了します。
※ミニゲーム「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』ガラポン ～Cute Jersey Collection～」、「オンライン販売」はプレゼント対象外です。
◆ミニゲーム
「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』ガラポン ～Cute Jersey Collection～」
オリジナル景品がもれなくもらえるガラポンです。等賞結果に応じて、S～C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。
料金：700円/1回
＜オリジナル景品 一例＞
▲ S賞：ブランケット(全1種)
▲ A賞：アクリルボード(全9種)
▲ B賞：缶バッジ(全9種)
▲ C賞：ダイカットイラストシート(全9種) ※ランダム配付
◆「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 キャラポップストア ～Cute Jersey Collection～」
開催情報
■東京会場
開催場所：バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店
住 所：東京都千代田区外神田1-17-6 アトレ秋葉原1内3F
開催期間：2025年10月31日(金)～12月14日(日)
■大阪会場
開催場所：namco梅田店
住 所：大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル3F
開催期間：2026年1月17日(土)～2月8日(日)
■博多会場
開催場所：バンダイナムコ Cross Store 博多
住 所：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F
開催期間：2026年2月14日(土)～3月8日(日)
■宮城会場
開催場所：バンダイナムコ Cross Store 仙台
住 所：宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1 イオンモール名取3F
開催期間：2026年3月14日(土)～4月5日(日)
■オンラインストア
販売サイト１.：CyStore
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://cystore.com/
販売サイト２.：プレミアムバンダイ
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://p-bandai.jp/
販売期間：2026年4月6日(月)～5月11日(月)
※各会場につきまして、混雑緩和のため、一部の日程で事前予約による入場制にする場合があります。
詳細はイベント公式サイトおよびキャラポップストア公式X(旧Twitter)をご確認ください。
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会 (C) Cygames, Inc.
(C)Bandai Namco Experience Inc.