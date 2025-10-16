オーパークおごせでチーム力アップ！　「サウナ温め選手権」「格付けチェック」「出張さばき会」などの団体・企業合宿向けアクティビティの販売を開始します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道道（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2025年11月1日（土）より団体・企業向け研修や忘年会向けに、チームビルディングを目的とした体験型アクティビティを期間限定で提供いたします。

アクティビティは3種。チームで協力し競ったり、一緒に楽しむことで、社員同士の絆を深めながら思い出作りができます。

＜団体・企業向け 体験型アクティビティ＞

販売期間：2025年10月16日（木）～

提供期間：2025年11月1日（土）～

予約方法：電話 049-292-7889、メール youparkogose@onsendojo.com

◎サウナ温め選手権

サウナの本場フィンランド発祥の「世界サウナ温め選手権」。テントサウナ内の温度をどのチームが一番早く指定温度まで温められるかを競います。薪割りや火起こしをチームで分担することで、自然に協力や役割が生まれる、研修や社員旅行に最適なアクティビティです。

「思ったより戦略家だった若手社員」「チームの役割分担が上手な新入社員」など、普段の業務からは見えない一面も垣間見えるので、チームビルディングやリーダー教育の一貫としてもおすすめです。

料金：80,000円～／1団体あたり（運営費・会場費・備品費込）

◎格付けチェック

O Park OGOSE料理長が仕掛ける「目隠し味覚当てゲーム」。目隠しでワインや料理を味わい、「高級品はどちらか？」を当てます。料理長が本気で仕掛ける渾身のトリックで白熱したゲームに。役員や管理職のメンバーが間違えた時は最高の盛り上がりを見せるかも？ 年齢や役職問わずお楽しみいただけるおすすめのイベントです。勝利者順にお泊りいただく宿泊施設のグレードを変えたり、チーム対抗戦へのアレンジも可能です。

料金：80,000円～／1団体あたり（運営費・会場費・食材費込）

※ゲーム内容、食材内容は事前に要相談。使用食材によっては別途料金が発生する可能性もございます。

◎出張さばき会

おふろcafe 白寿の湯で開催している「さばき会」を出張開催。魚種のご要望も承ります。捌いたお魚はその場で寿司や刺し身でご提供。ランチを兼ねたアクティビティとしてもおすすめです。

料金：300,000円（税込）～／1団体あたり（運営費・会場費・食材費込）

＜ビンゴ大会＞

夜のお食事会時や研修の締めくくりにぴったり。手軽に楽しめる定番イベントビンゴ大会に必要な備品をご用意します。

料金：30,000円～／1団体あたり（運営費・会場費込）

内容：ビンゴカード、会場費、マイク利用、ビンゴ用道具一式

※景品はお客さまにてご準備ください

販売・提供期間：2025年10月16日（木）～

■BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむグランピングリゾート。最大5名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き1棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/