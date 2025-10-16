水が磨く郷／日田藝術祭 vol.0 「日田隠 -hitakakushi-」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331902&id=bodyimage1】
美術館の枠を超えてまちなかや自然を舞台とした回遊型アート展示や、地域文化を学び合う公開ブループリント会議、咸宜園を舞台にした舞台とアートの融合企画、スタンプラリーなどを展開。
（一社）日田市観光協会は、この取り組みの情報発信を後援しています。
開催概要
【名称】日田藝術祭 vol.0 -hitakakushi-
【会期】2025年10月11日（土）～11月9日（日）
【会場】日田市内（豆田町エリアほか）
【主催】日田ブループリント会議
【共催】日田市／一般社団法人日田青年会議所
【後援】日田市観光協会
【お問合せ】hitagei2025@gmail.com
080-9052-6262（事務局：冨安）
【詳しくは】こちら↓
https://www.instagram.com/hitagei2025/
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
