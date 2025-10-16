水が磨く郷／選べる食事付き 屋形船クルーズ貸切プラン
（一社）日田市観光協会は、新たな屋形船のプランを主催し販売しています。
貸切の屋形船で地元名店の夕食が選べる、こだわり派におススメの日帰りプラン。
下記のお食事から選んで頂き、屋形船にケータリングして、お料理、鵜飼い鑑賞（10月末まで）、屋形船を楽しんで頂くプランです。
●日程：令和７年９月～１２月●屋形船貸切４２,９００円（２０名乗り）／1艘
※飲み物持込可能、別途飲み放題３,３００円／１人
●お食事
（1）鷺 邸：鷺邸うなぎ松花堂（上）肝吸い付＜白焼き＋かば焼き＋タレご飯or白ご飯＞5,400円
（2）すし処おこぜ：箱 膳 5,400円（税込み・1人前）
（3）すてーき茶寮和くら：和くら特製ロースステーキ弁当 5,400円（税込み・1人前）
（4）すてーき茶寮和くら：和くらハンバーグステーキ弁当 3,240円（税込み・1人前）
※すてーき茶寮和くら・鷺邸：オプション：うざく・肝・骨・プラス1,080円、鮎塩焼き・プラス1,080円
※すし処おこぜ：オプション：鮎の一夜干し・プラス1,080円
●出航時間：１８：３０～１９：００（所要時間９０分）
●出航場所：カッフェル ひなのさと
●注意事項
※天候状況等によっては中止の場合がございます。
※予約状況などにより受付出来ない場合もございます。
※鵜飼鑑賞は１０月末まで
●詳細はこちら↓
https://yakatabune.oidehita.com/
●申し込みはこちら↓
https://yakatabune.oidehita.com/form1/
●主催：（一社）日田市観光協会 0973-22-2036
