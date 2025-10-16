水が磨く郷／「第４６回日田天領まつり」が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331896&id=bodyimage1】
江戸時代、幕府直轄地・天領として、町人文化が花開いた豆田地区を中心に、当時の賑わいを再現する「日田天領まつり」を開催。
一般社団法人日田市観光協会は、主催者である日田まつり振興会の構成員です。
【日付】令和7年11月8日（土曜日）・9日（日曜日）
【時間】午前10時～午後4時30分
【場所】豆田地区、月隈公園周辺
【イヘ゛ント】※内容は予定となります
・西国筋郡代着任行列
時代考証に基づいた役柄総勢約30名に、時代着付け・メイクアップを施し、天領の栄華あふれる日田を壮大なスケールで再現します。
・時代衣装でまち歩き
時代衣装（侍・町娘・商人など）を着て、天領の雰囲気が漂う町を歩いてみませんか
・天領日田にぎわい広場
千年あかりと連携し、竹灯籠などを制作します。
・日田ランタン展示
高さ4メートルを超える「日田どん」をはじめとする日田ランタンを展示し、夜にはライトアップを行います。
・先哲スタンプラリー
各エリアに設置した「スタンプポイント」と、先哲に扮した「ターゲット」からスタンプを集める体験型イベントです。
この機会に是非、歴史ある日田の地から生まれた偉人を覚えてみてはいかがですか。集めたスタンプは、オリジナル日田杉ファイル等の「景品」と交換できます。
◇詳細はこちら↓
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/shokokankobu/kankoka/kankokikaku/kanko/2542.html
【主催】日田まつり振興会
【お問い合わせ】0973-22－2036（一般社団法人日田市観光協会）
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
江戸時代、幕府直轄地・天領として、町人文化が花開いた豆田地区を中心に、当時の賑わいを再現する「日田天領まつり」を開催。
一般社団法人日田市観光協会は、主催者である日田まつり振興会の構成員です。
【日付】令和7年11月8日（土曜日）・9日（日曜日）
【時間】午前10時～午後4時30分
【場所】豆田地区、月隈公園周辺
【イヘ゛ント】※内容は予定となります
・西国筋郡代着任行列
時代考証に基づいた役柄総勢約30名に、時代着付け・メイクアップを施し、天領の栄華あふれる日田を壮大なスケールで再現します。
・時代衣装でまち歩き
時代衣装（侍・町娘・商人など）を着て、天領の雰囲気が漂う町を歩いてみませんか
・天領日田にぎわい広場
千年あかりと連携し、竹灯籠などを制作します。
・日田ランタン展示
高さ4メートルを超える「日田どん」をはじめとする日田ランタンを展示し、夜にはライトアップを行います。
・先哲スタンプラリー
各エリアに設置した「スタンプポイント」と、先哲に扮した「ターゲット」からスタンプを集める体験型イベントです。
この機会に是非、歴史ある日田の地から生まれた偉人を覚えてみてはいかがですか。集めたスタンプは、オリジナル日田杉ファイル等の「景品」と交換できます。
◇詳細はこちら↓
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/shokokankobu/kankoka/kankokikaku/kanko/2542.html
【主催】日田まつり振興会
【お問い合わせ】0973-22－2036（一般社団法人日田市観光協会）
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
プレスリリース詳細へ