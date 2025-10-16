自動車用樹脂の世界市場2025年、グローバル市場規模（PC、PMMA、ポリエチレン（PE）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリプロピレン（PP）、ポリアミド）・分析レポートを発表
2025年10月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用樹脂の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用樹脂のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、自動車用樹脂市場は2023年に数億ドル規模で評価されており、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間における年平均成長率も堅調であり、自動車産業がこの市場を牽引しています。世界自動車工業会（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数が9,730万台、販売台数が9,589万台と過去10年でピークに達しました。
しかし2018年以降は世界経済の減速に伴い、自動車市場は縮小しました。2022年の世界生産台数は8,160万台であり、依然としてアジア、欧州、北米の3大陸で全体の90%以上を占めています。地域別ではアジアが世界生産の56%を占め、中国が最大の生産国となっており、約32%を占めます。日本は最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しました。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートは、自動車用樹脂の産業チェーン全体を対象に、従来型車両および電気自動車における樹脂利用の現状を分析しています。特に使用される主要樹脂はポリカーボネート（PC）やポリメチルメタクリレート（PMMA）であり、それぞれが車両の軽量化、耐久性向上、デザイン性強化に寄与しています。さらに最新技術や特許、応用分野、市場トレンドも取り上げられています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府の支援政策や消費者意識の高まりを背景に安定的に成長しています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な内需と製造基盤の強さを背景に、世界市場をリードしています。インドや韓国、日本も重要な拠点であり、技術革新と政策支援により市場拡大が期待されています。南米や中東・アフリカも徐々に成長しており、特にブラジルやサウジアラビアでの需要が注目されています。
________________________________________
市場分析と動向
本レポートは、マクロレベルの市場規模やセグメント別の販売数量、収益、シェアを分析しています。市場を取り巻く規制や技術革新、消費者の嗜好変化を踏まえ、今後の課題や機会を明らかにしています。予測分析では、成長率や需要動向、新興トレンドを提示し、将来の市場展望を示しています。
________________________________________
企業別分析
主要企業としては Asahi Kasei Advance Corporation、BASF SE、Borealis AG、Braskem、Celanese Corporation、Covestro AG、Daicel Polymer Ltd、DuPont、Evonik Industries AG、Exxon Mobil Corporation、LANXESS などが挙げられます。これらの企業は財務実績、製品ポートフォリオ、パートナーシップ戦略においてそれぞれ強みを有し、競争環境の中で独自の優位性を築いています。
________________________________________
消費者動向と技術革新
消費者調査では、従来型車両と電気自動車での利用傾向が分析されています。電気自動車の普及に伴い、軽量かつ高機能な樹脂素材の需要が高まっています。また、技術面では耐熱性や透明性の向上、新しい加工技術の開発が進展しており、今後の製品競争力に直結する要素とされています。
