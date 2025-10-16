亀岡市シニアチーム：大阪・関西万博シニアeスポーツ決勝大会で準優勝！

一般社団法人ジャパンｅスポーツアソシエイション

亀岡市（京都府）（市長：桂川孝裕）では、

全国の自治体の施策に先駆けて「ゲーム」ではないシニアeスポーツを活用して、

シニア世代の身体知の向上・世代間コミュニケーションの促進などを図るモデル事業を行っています。

このたびモチベーションの一つとして大阪・関西万博で開催されたシニアeスポーツ決勝大会へ出場。

平均年齢７０.５歳のシニアチームが、みごと準優勝を果たしたことを紹介いたします。

また引き続き、京都府知事杯（タイトル未定）への出場を目指しています。

【シニアeスポーツ「GeeSports大会」で準優勝】

2025年１０月１日（水曜）に、大坂・関西万博において、GeeSports万博実行委員会有限責任事業組合が主催するシニアeスポーツ大会「GeeSports大会」が行われました。

シニアｅスポーツのモデル事業を行っている亀岡市からは、亀岡市総合福祉センターに集う５人のシニアチームが出場し、チームワークを発揮してみごと準優勝を果たしました。

GeeSports大会の表彰式での亀岡市チーム

「GeeSports大会」のeスポーツタイトルは、京都府やJeSAが推奨している「ゲーム」ではないeスポーツの条件を満たします。

３人対３人で、ラジコン感覚で戦闘機や戦車を操作して相手の拠点を攻撃するシューティング形式の試合を行います。

戦略によって、３人がタイミングを合わせて、巨大ロボットに合体することができ、３人が同じ操作をすることで、ロボットを動かしたり攻撃をすることができ、３人のコミュニケーションで息を合わすことが重要になることが醍醐味の一つです。

【シニアeスポーツ「GeeSports大会」出場チーム】

亀岡市からは、亀岡市総合福祉センターに集う５人のシニアチームが出場しました。

・くにぼん ７５歳男性（チームリーダ）

・みーさん ６８歳男性

・かおるさん ６７歳女性

・つじうらさん ７２歳男性

・たなかさん ５５歳男性（司令塔）

プレイヤ４人の平均年齢は、７０.５歳

亀岡市総合福祉センターチーム

＜小寺 邦明（くにぼん）：リーダー＞

大会会場のスゴサにまず圧倒され、これは本物だとの思いが沸々と湧いてきました。

結果が二位であったことが心残り。

またいつかこの様な機会があれば挑戦したいとの思いで会場を後にしました。

＜西田 稔（み～さん）＞

たいへんすばらしい大会に出場させていただき、いい思い出ができました。関係者並びに応援に来ていただいた皆さんに心から感謝申し上げます。

この大会を機に高齢者のeゲームへの関心が高まり、健康づくり、生きがいづくりとなっていくよう祈念しております。

＜藤村 かをる（かおるさん）＞

お世話になりましてありがとうございました。

初めて挑戦したeスポーツ。練習を重ねるうちにだんだんとハマり大会当日もとても楽しませていただきました。

人生の中で貴重な経験をさせていただき、感謝しています。

脳も少しは活性化したのではないかと喜んでいます。

チームで戦えたのも良かった点です。

これからもぼちぼちと楽しませていただきたいです。

大会ではまだまだひよっこだった私たちですが、人生の先輩の姿を励みにがんばります。

＜辻浦 孝（つじうらさん）＞

貴重な経験の機会をいただきありがとうございました。

会場の雰囲気に圧倒されました。

今回はスーパーサブでしたが、次は選手として腕前を披露したいと思います。

＜田中 佳次（たなかさん）：コーチ＞

想像以上の規模と雰囲気に驚きました。

対戦中は、いつの間にか壇上で拳を握り、ガッツポーズをしている自分がいました。

短期間の練習にもかかわらず、準優勝できたことには満足していますが、選手の皆さんの残念そうな表情を見ていると、もっとアドバイスできることはなかったかと反省しています。

＜亀岡市福祉事業団のコメント＞

シニアの皆さんの生き生きとした表情が印象的だったのと今後のシニア層のｅスポーツの可能性を感じました。

【亀岡市コメント】

手に汗握る熱戦を会場で拝見し、本気で取り組む参加者や応援の皆さんの熱気に圧倒され、元気づけられました。

また、このような素晴らしい大会を企画・運営いただいた企業・団体をはじめ、関係者の皆様の理念に大変感銘を受けたところです。

今後、さらなる高齢化の進展とともに、デジタルゲームを若者時代に経験したシニアが増えていく状況も踏まえ、高齢の方が楽しく、気軽にできる、新たな介護予防の形として、高齢者ｅスポーツが国内においても広く認識されることを期待しつつ、本市としても普及に努めていきたいと思います。

【亀岡市（京都府）でのシニアeスポーツのモデル事業】

亀岡市には、全国で最初の自治体のｅスポーツ専用施設が京都府立京都スタジアム（サンガスタジアムby KYOCERA）（以下、京都サンガスタジアム）があります。

京都サンガスタジアムｅスポーツZONEでは、自治体の施設として「ゲームセンタ化にはしない」というコンセプトのもと、京都府やいくつかの自治体、JeSAが推奨している「ゲームセンタにあるようなゲーム」や「一人でプレイする有料ゲーム」「スマホのゲーム」などではない「eスポーツ」のタイトルが選定して、毎年、eスポーツ大会が行われています。

亀岡市では、全国の自治体の施策に先駆けて「ゲーム」ではないシニアeスポーツを活用して、シニア世代の身体知の向上・世代間コミュニケーションの促進などを図るモデル事業を行い、

・大学の教授などでも提唱されているシニア層の健康促進・身体知の維持向上

・チームによるコミュケーション活性化・戦略など考案力・思考能力の活性化

・孫世代とも一緒にプレイできる世代間コミュニケーションの形成

・みんなで楽しめる公共施設の有効活用や地域コミュニティ離れの防止・活性化

などを図っています。

亀岡市

＜亀岡市の紹介＞

亀岡市は、京都駅から電車で嵐山を超えて約２５分、人口８万６千人ほどの地方都市です。

ＪＲ亀岡駅の目の前には京都サンガＦ.Ｃのホームスタジアムがあります。

明智光秀が丹波平定の拠点とした城下町が今も残ります。

亀岡は、源頼政の平安時代から鎌倉時代への起点、足利尊氏の鎌倉時代から南北朝時代への起点、明智光秀の本能寺の変の起点になるなど、日本の歴史を大きく変えてきた神秘的な都市で、多くの史跡めぐりが楽しめます。

さらに、嵐山からは保津川渓谷の絶景を楽しめる嵯峨野トロッコ列車で、嵐山へはスリルも楽しめる保津川下り、お泊りは京の奥座敷の名湯 湯の花温泉で、希少な黒毛和牛ブランド牛の亀岡牛を舌鼓できます。

運が良ければ神秘的な雲海が望める霧のまちでもあります。

ｅスポーツ・リアルスポーツ・歴史・食・体験観光など、飽きることのない総合都市の亀岡に是非お越しください。

