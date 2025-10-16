「SAMURAI SONIC vol.7」全出演アーティスト決定！ ～今年は音楽×伝統文化で、地方創生の新たなかたちに挑戦～
幕張メッセで3年連続、話題の音楽フェス - SAMURAI SONIC vol.7が2025年10月19日（日）に開催！
2021年のコロナ禍に誕生し、ジャンルや世代の壁を越えて多くのファンを魅了してきた新感覚音楽フェス「SAMURAI SONIC」。今年で7回目を迎え、3年連続で千葉・幕張メッセでの開催となります。
2025年はSAMURAI SONIC史上最多19組のアーティストが出演し豪華なラインナップとなっています。注目のタイムテーブルも発表されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331881&id=bodyimage1】
今年のテーマは【青炎讃歌】。これは、約1000℃を超えて燃え上がる青色の炎のように、人の「強い信念」と「高い志」を象徴する言葉であり、一流のアーティストが奏でる音楽と共に、SAMURAI SONICの出演者とファンを青炎の勢いで応援したい！という意味を込めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331881&id=bodyimage2】
今年は地方創生への貢献活動に取り組む - 都市型フェスが持つ社会的使命と意義
SAMURAI SONICは今年、新たに地方創生を軸とした取り組みを本格的に始動します。
音楽フェスという舞台を通じて、都市部の人々が地域の文化や産業と出会う「つながりのきっかけ」を創出し、各地域の魅力を都市に届ける取り組みを展開していきます。
都市と地方がつながることで生まれる新たな交流は、文化の継承にとどまらず、経済や教育など幅広い社会課題の解決にもつながります。地域の技術や伝統が都市でのリアルな体験となり、理解と共感が深まることで、地域経済の活性化や持続可能な社会づくりへと波及していくことを目指します。
都市開催だからこそできる発信力を活かし、SDGsやESGの観点からも、社会に新たな視点と変化をもたらす存在へ。我々は、音楽イベントを超えた社会的価値の創出に取り組み、企業や教育機関とも共創できるフェスを目指していきます。
首都圏開催のフェスが地方創生に取り組む意義- “知る・出会う・応援し合う”が紡がれる場所へ
SAMURAI SONICは、首都圏という発信力の高い都市空間を舞台に、地域の文化や技術、一次産業の価値を届ける“架け橋”としての役割を担っています。
都市で開催するフェスだからこそ、地方との出会いの“きっかけ”を生み出せる。
地方フェスがその土地の魅力を深く掘り下げる場であるのに対し、私たちは都市の中で、地域の魅力に触れ、知る場を提供し、共感と応援の輪を広げていきます。
音楽の持つ熱量と共鳴力を活かしながら、都市に暮らす人々と地域とのつながりを育み、その関係がやがてインフラや産業、教育といった分野へも広がっていくことを目指しています。
音楽フェスを通じて、首都圏から地域を知り、出会い、応援し合う。都市で開催するからこそ果たせるこの使命を、我々は体現していきます。
今こそ必要とされる「自然なものづくりの力」と「サスティナブルな社会」
藍染をはじめ、阿波和紙、阿波踊りなど伝統的な文化が継承されてきた徳島県。
徳島県最南端に位置する海陽町は、海・山・川とそこに根付く農林水産業やサーフィンなどのオーシャンカルチャーが育まれてきた人と自然が調和する希少な地域であり、その豊かな環境に惹かれ、ものづくりを通して自然と共生する人々の暮らしには、私たちが目指す成熟した「サスティナブルな社会」を構築するために必要な学びが多くあります。
世界最古の染料-藍染がもたらす SDGs・サスティナブルな社会
天然植物「藍」を発酵させることによって生み出される、美しい青色と、「藍」がもつ抗菌・防虫・消臭など薬効を生かした天然藍染文化は、古来世界中の人々の衣文化を支えてきました。
2021年のコロナ禍に誕生し、ジャンルや世代の壁を越えて多くのファンを魅了してきた新感覚音楽フェス「SAMURAI SONIC」。今年で7回目を迎え、3年連続で千葉・幕張メッセでの開催となります。
2025年はSAMURAI SONIC史上最多19組のアーティストが出演し豪華なラインナップとなっています。注目のタイムテーブルも発表されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331881&id=bodyimage1】
今年のテーマは【青炎讃歌】。これは、約1000℃を超えて燃え上がる青色の炎のように、人の「強い信念」と「高い志」を象徴する言葉であり、一流のアーティストが奏でる音楽と共に、SAMURAI SONICの出演者とファンを青炎の勢いで応援したい！という意味を込めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331881&id=bodyimage2】
今年は地方創生への貢献活動に取り組む - 都市型フェスが持つ社会的使命と意義
SAMURAI SONICは今年、新たに地方創生を軸とした取り組みを本格的に始動します。
音楽フェスという舞台を通じて、都市部の人々が地域の文化や産業と出会う「つながりのきっかけ」を創出し、各地域の魅力を都市に届ける取り組みを展開していきます。
都市と地方がつながることで生まれる新たな交流は、文化の継承にとどまらず、経済や教育など幅広い社会課題の解決にもつながります。地域の技術や伝統が都市でのリアルな体験となり、理解と共感が深まることで、地域経済の活性化や持続可能な社会づくりへと波及していくことを目指します。
都市開催だからこそできる発信力を活かし、SDGsやESGの観点からも、社会に新たな視点と変化をもたらす存在へ。我々は、音楽イベントを超えた社会的価値の創出に取り組み、企業や教育機関とも共創できるフェスを目指していきます。
首都圏開催のフェスが地方創生に取り組む意義- “知る・出会う・応援し合う”が紡がれる場所へ
SAMURAI SONICは、首都圏という発信力の高い都市空間を舞台に、地域の文化や技術、一次産業の価値を届ける“架け橋”としての役割を担っています。
都市で開催するフェスだからこそ、地方との出会いの“きっかけ”を生み出せる。
地方フェスがその土地の魅力を深く掘り下げる場であるのに対し、私たちは都市の中で、地域の魅力に触れ、知る場を提供し、共感と応援の輪を広げていきます。
音楽の持つ熱量と共鳴力を活かしながら、都市に暮らす人々と地域とのつながりを育み、その関係がやがてインフラや産業、教育といった分野へも広がっていくことを目指しています。
音楽フェスを通じて、首都圏から地域を知り、出会い、応援し合う。都市で開催するからこそ果たせるこの使命を、我々は体現していきます。
今こそ必要とされる「自然なものづくりの力」と「サスティナブルな社会」
藍染をはじめ、阿波和紙、阿波踊りなど伝統的な文化が継承されてきた徳島県。
徳島県最南端に位置する海陽町は、海・山・川とそこに根付く農林水産業やサーフィンなどのオーシャンカルチャーが育まれてきた人と自然が調和する希少な地域であり、その豊かな環境に惹かれ、ものづくりを通して自然と共生する人々の暮らしには、私たちが目指す成熟した「サスティナブルな社会」を構築するために必要な学びが多くあります。
世界最古の染料-藍染がもたらす SDGs・サスティナブルな社会
天然植物「藍」を発酵させることによって生み出される、美しい青色と、「藍」がもつ抗菌・防虫・消臭など薬効を生かした天然藍染文化は、古来世界中の人々の衣文化を支えてきました。