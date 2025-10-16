サンクチュアリゴルフ15周年記念「生誕祭」開催

株式会社サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフの副店長・俳優の要潤氏

2025年11月1日～2026年2月28日、株式会社サンクチュアリゴルフ（本社：東京都港区六本木／代表取締役 羽生淳一）は、創業15周年を記念し茨城県・ウィンザーパークゴルフ＆カントリークラブと連携した特別企画「生誕15周年記念キャンペーン」を開催します。





本キャンペーンでは、サンクチュアリゴルフ会員であれば平日何度でもプレー代が無料となる、業界初・前例のない大型取り組みを実施(2025年10月現在、当社調べ)。都市型インドアスクールと地方の自然豊かなリゾートコースが手を取り合い「練習から本番までをひとつのストーリーで完結させる」新しいゴルフ文化を創造します。◆ サンクチュアリゴルフが描く “ゴルフの再生” ビジョン創業15年、延べ会員数5万人を超えるサンクチュアリゴルフは、「初心者専用ゴルフスクール」という未踏のマーケットを開拓し業界構造そのものを変えてきました。一人でも多くの人が「ゴルフを始められる社会をつくる」――その理念のもと、六本木・新宿・有楽町など都心を中心に20店舗以上を展開。誰でも気軽に通え、インストラクターが徹底的に寄り添う環境が多くの新規ゴルファーを生み出してきました。

サンクチュアリ銀座有楽町店内の様子





しかし今回の15周年で私たちは次のフェーズに挑みます。

それが「サブスク×リアルゴルフの融合」。

スクールの中で完結するゴルフではなく、コースでの感動・自然との一体感・仲間との絆までを含めて“ゴルフライフ全体”をデザインする企業へ。

その象徴が今回の「ウィンザーパーク無料キャンペーン」です。



⸻

ウィンザーパークゴルフ＆CC

◆ 都市型スクール × 地方リゾートの新連携モデル



ウィンザーパークは、茨城県東茨城郡城里町の雄大な自然に包まれた戦略的コース。

サンクチュアリのコースレッスンでもおなじみの人気ゴルフ場です。



ここに、都心のインドアスクール会員が平日無料でプレーできるという試みは、

“都市から地方への人の循環”を生み出す新しい地域創生モデルとしても注目されています。

・ ゴルフを通じて地方に足を運ぶ

・ 地元宿泊施設・飲食店の利用による地域経済活性化

・ 健康促進・メンタルケア・人とのつながりを生む社会的意義



これらをすべて内包した「ゴルフ×ウェルビーイング」の形が、ここから始まります。



⸻



◆ キャンペーン概要



名称：サンクチュアリゴルフ 15周年生誕祭キャンペーン

期間：2025年11月1日～2026年2月28日（平日限定）

会場：ウィンザーパークゴルフ＆カントリークラブ（茨城県東茨城郡城里町大字塩子3473）

対象者：サンクチュアリゴルフ会員・休会中会員（退会者除く）

特典：期間中、何度でもプレー代無料（※食事・利用料等は別途）

予約方法：ウィンザーパークへ直接電話予約（0296-88-2221）



※サンクチュアリゴルフ店舗での受付不可。電話予約時に必ず「サンクチュアリゴルフ15周年生誕祭での予約」とお伝えください。





◆ “一生続くゴルフ体験”を提供するために



代表の羽生淳一は次のようにコメントしています。



「私たちが作りたかったのは“練習の場”ではなく“人生の一部になるゴルフの場”です。

初心者が安心して始めやがて自然の中でプレーを楽しめる――そのサイクルを全国に広げたい。

ゴルフを通して日本の元気を取り戻す。今回の企画はその第一歩です。」



⸻



◆ 全国フランチャイズ（FC）展開へ



本企画は、サンクチュアリゴルフが次世代のフランチャイズ展開へ進むための実証実験でもあります。

従来の「スクールビジネス」だけではなく、地域のゴルフ場・ホテル・カフェ・温泉施設などと連携し【地方リゾート×都市スクール連携型フランチャイズ】という新しい仕組みを全国に拡大予定。



特に今回のウィンザーパーク連携は、地方コースが「都市のスクール会員を誘致できる仕組み」として注目されており今後は関西・九州エリアへの展開も検討中です。



⸻



◆ SNS発信・口コミも推奨



サンクチュアリでは今回のキャンペーンを通じ、ゴルファー同士のつながりをSNSで広げる取り組みも推奨しています。

Instagram・Facebook・X（旧Twitter）などで、

「#サンクチュアリゴルフならプレー代無料」「#15周年生誕祭」 のハッシュタグ投稿を呼びかけています。



また、Googleクチコミへのレビュー投稿者には抽選でプレゼント企画も予定。

“ゴルフを通じて社会を明るくする”という理念のもと、オンラインとオフラインの両軸でコミュニティ形成を進めます。



⸻



◆ サンクチュアリゴルフ 会社概要



会社名：株式会社サンクチュアリゴルフ

代表取締役：羽生淳一

本社所在地：東京都港区六本木

設立：2010年

事業内容：初心者専用ゴルフスクール運営／コースレッスン事業／FC・ライセンス展開／リゾート・医療・ウェルネス連携事業





⸻



ゴルフは、人生を再生する力を持っている。

練習から自然へ。スクールから社会へ。

サンクチュアリゴルフは、この国のゴルフ文化を“もう一度、美しく”再生します。