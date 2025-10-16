台北・高雄・バンコク 人気３都市周遊プランのご案内
株式会社AIR PLANNING（本社：東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F）は、台湾専門の旅行代理店として、新たに「台北・高雄・バンコク」 の二ヶ国三都市を巡る周遊旅行プランを2025年10月15日よりご案内開始いたしました！
【周遊プランの特徴】
台湾では、歴史と文化が息づく台北・高雄・台南を巡り、夜市では本場のグルメを堪能。
タイでは、エキゾチックな首都バンコクと世界遺産の古都アユタヤを訪れます。
主要スポットを効率よく押さえながら、“食・観光・癒し”をバランスよく楽しめるおすすめの周遊コースです！
【詳細内容】
成田発 台湾（台北・高雄）＋タイ・バンコク 二ヶ国周遊旅行5泊6日モデルコース
https://tabi-time.com/2025/10/12/10424/
関空発 台湾（台北・高雄）＋タイ・バンコク 二ヶ国周遊旅行5泊6日モデルコース
https://tabi-time.com/2025/10/12/10433/
中部発 台湾（台北・高雄）＋タイ・バンコク 二ヶ国周遊旅行5泊6日モデルコース
https://tabi-time.com/2025/10/12/10442/
福岡発 台湾（台北・高雄）＋タイ・バンコク 二ヶ国周遊旅行5泊6日モデルコース
https://tabi-time.com/2025/10/12/10445/
新千歳発 台湾（台北・高雄）＋タイ・バンコク 二ヶ国周遊旅行5泊6日モデルコース
https://tabi-time.com/2025/10/12/10451/
【補足説明】
上記のプランはモデルコースとなっており、ご予定の人数や時期に応じて、案件ごとにお見積もりをご案内致します、お気軽にお問い合わせください！
「台湾とタイを一度に楽しみたい！」というお客様の声から誕生しました。台北・九份・高雄・台南の魅力と、バンコクやアユタヤの世界遺産を効率よく巡れるのが特徴です。グルメ・観光・歴史・夜市と盛りだくさんの内容を、新千歳発ならではの便利なフライトで実現しました。ぜひ、この機会に2カ国の魅力を存分に体験してください！
「株式会社AIR PLANNING」について
【企業情報】
所在地：東京都千代田区平河町1-3-6BIZMARKS麹町2F
代表者：代表取締役 張 桐
設立日：2020年9月
事業内容：
・トラベルメディア事業
・訪日インバウンド事業
・広告事業
AIR PLANNING公式サイト：https://air-planning.co.jp
旅の総合予約サイト「旅TIME」：https://tabi-time.com
台湾観光情報サイト「旅OMOI」：https://tabi-omoi.com
国内旅行予約サイト「旅SATO」：https://tabi-sato.com
海外現地ツアー予約サイト「旅NAKA」：https://tabi-naka.com
訪日台湾観光客専用サイト「東洋企劃」：https://www.tabi-sato.com/zh/japanplanning
配信元企業：株式会社AIR PLANNING
