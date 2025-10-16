Colebrook Bosson Saundersの「Flo Monitor Arm」が2025年グッドデザイン賞を受賞





香港、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- ワークスペースのエルゴノミクス分野をリードするColebrook Bosson Saunders（CBS）は、このたび同社の「Flo Monitor Arm」がGDA Japanより2025年度グッドデザイン賞（GDA）を受賞したことを発表しました。同賞は、日常生活および職業環境において、美しさ、使いやすさ、そして革新性に優れた製品を表彰するものです。





Flo Monitor Armについて、詳しくは以下をご覧ください：https://www.colebrookbossonsaunders.com/products/flo

製品動画をご覧ください：https://youtu.be/ORPe_amgBTs

「グッドデザイン賞の受賞により、CBSはエルゴノミクスと未来志向のワークスペースソリューション分野におけるリーダーとしての地位をさらに強化していきます」と、CBSのシニアマーケティングマネージャー（APMEA担当）であるCecil Huang氏は述べています。「今回の受賞は、デザイン・テクノロジー・サステナビリティを融合させるという当社の取り組みを裏付けるものです。Flo Monitor Armは、現代の職場環境においてエルゴノミクスを高め、ユーザーのウェルビーイングを支える製品です。」

Flo Monitor Armは、今日のハイブリッドワーク環境に対応するよう再設計され、洗練された美しさと機能性を兼ね備えています。最大34インチまでのスクリーンに対応し、1000Rの曲率を備え、2～7kgの重量範囲のフラットおよびカーブモニターの両方をサポートします。アームに採用されたダイヤモンド型Dリング機構と、特許出願中のFloデュアルレートスプリング技術により、高さ・距離・角度を簡単に調整でき、理想的な姿勢と生産性を実現します。

スマートケーブルクレードル、内蔵ミッドクリップ、取り外し可能なサイドパネルを備えたFlo Monitor Armは、ワークステーションをすっきりと整理された状態に保ちます。ミニマルなデザインは、現代的なカラーブロック仕上げと洗練された質感によって刷新されています。長期使用とサステナビリティを念頭に設計されたFlo Monitor Armは、49%の再生素材を使用し、プラスチックを一切使用しないパッケージを採用しています。

「Flo Monitor Armは、フラットから1000Rのカーブモニターまで対応し、優れたエルゴノミクス設計により、集中力を高め快適な姿勢をサポートします。特許取得済みのチルトヘッドとデュアルレートスプリング、そしてその他の独自技術により、わずかな力でスムーズな操作が可能です。広い可動域と柔軟な調整機能により、さまざまなワーク環境に対応し、現代のデスクに欠かせない存在となっています。複雑な機構がミニマルなフォルムに美しく収められており、使いやすさと視覚的な洗練性のバランスが見事に取れています」と、グッドデザイン賞（GDA）審査委員会は述べています。

Colebrook Bosson Saundersについて

Colebrook Bosson Saundersは1990年に設立され、2022年からはMillerKnollの傘下に入っています。「革新する」、「つながる」、「創造する」というコア・バリューを原動力に、人々とテクノロジーをシームレスにつなぐことに注力しています。

詳細については、以下をご覧ください：https://www.colebrookbossonsaunders.com/

メディア問い合わせ先

Cecil Huang

アジア太平洋地域、中東、アフリカ地域担当シニアマーケティングマネージャー

Cecil.huang@cbsproducts.co.uk

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com