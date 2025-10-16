【東北大学発】脳医学の権威が「認知症」に挑む。予防から改善まで最先端研究をビジネスに変える「CogSmart」、イークラウドでの資金調達を10月23日に開始

イークラウド株式会社

スタートアップと個人を結ぶ投資プラットフォームを運営するイークラウド株式会社は、株式投資型クラウドファンディングによる資金調達に挑む「株式会社CogSmart」の募集ページを公開しました。2025年10月23日（木）19:30より投資申込みの受付を開始いたします。（詳細：https://ecrowd.co.jp/project/5(https://ecrowd.co.jp/project/57)7(https://ecrowd.co.jp/project/57)）

第57号案件の募集概要

・会社名：株式会社CogSmart

・事業概要：AI脳ドック・認知機能改善アプリを用いた脳の健康サポート

・募集予定期間：2025年10月23日（木）～2025年11月6日（木）

・目標募集額：10,000,000円（上限募集額：80,000,000円）

CogSmartの注目ポイント

・【トップレベルの研究基盤】世界の認知症予防の先駆けとなった東北大学20年以上の脳医学研究が事業の核

・【世界的にも稀有なデータ資産】同一人物を8年間追跡したデータを含む4,000例超の脳画像データベースが、他社の追随を許さない競争優位性の源泉

・【予防から改善まで包括サポート】AI脳ドック（見える化・動機付け）と認知機能改善アプリ（予防・改善）を軸に、生涯にわたる脳の健康をサポート

・【最先端研究をビジネスに変える専門家集団】東北大学加齢医学研究所教授・瀧CSO、国内外の事業戦略を牽引する日英弁護士・樋口CEO、元AWS本部長の齊藤CROが事業を推進

詳細については、イークラウドの募集ページをご覧ください。

案件詳細はこちら :https://ecrowd.co.jp/projects/57

約10万円からエンジェル投資家になれる「株式投資型クラウドファンディング」とは

「株式投資型クラウドファンディング」は、非上場企業が株式等の発行により、インターネットを通じて多くの人から少額ずつ資金を集められる仕組みで、2015年の金融商品取引法改正に伴って可能となった資金調達手段です。

これまで個人が非上場のスタートアップに投資できる機会は極めて限定的でしたが、「株式投資型クラウドファンディング」を活用することで、スタートアップ投資のハードルが低減されました。

スタートアップは、日本の経済成長と課題解決の担い手として、近年改めて注目が集まっています。イークラウドは「株式投資型クラウドファンディング」をはじめとするスタートアップと個人投資家を結ぶサービスを通じて、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指してまいります。

※本報道発表文は、イークラウドの第57号案件の決定を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

◆株式会社CogSmartの概要

商号 ：株式会社CogSmart

所在地 ：東京都中央区日本橋本町三丁目8番5号

ＵＲＬ ：https://www.cogsmartglobal.com/

代表取締役 ：樋口 彰、瀧 靖之

◆イークラウド株式会社の概要

商号：イークラウド株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3181号

第一種少額電子募集取扱業務

第二種金融商品取引業

投資運用業

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビルヂング4階

代表取締役：波多江 直彦

コーポレートサイト: https://corp.ecrowd.co.jp/

イークラウドNEXTサービスサイト：https://next.ecrowd.co.jp/

イークラウドサービスサイト：https://ecrowd.co.jp/