忘年会は馬と鶏の贅沢づくし！「2025 馬と鶏の豪華忘年会コース」が新登場！【純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち】
株式会社N・I（本社：大阪市淀川区、代表取締役：河村則夫）が運営する『純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店』では、2025年の締めくくりにふさわしい特別コース「馬と鶏 豪華忘年会コース」を、期間限定でご提供いたします。
本コースでは、当店自慢の「純国産馬刺し」と「朝引き鶏」を中心に、馬肉ステーキやハンバーグ、ミンチカツなど肉料理を多彩にラインナップ。さらに長芋天ぷらや馬すね煮込みなど、温もりを感じる冬の味覚を揃えました。締めには、馬・鶏・海鮮の旨みを贅沢に詰め込んだ“馬鶏海鮮ちらし”と焼きばら干し海苔のお吸い物を。素材の持ち味を生かした全8品で、心も体も満たされる内容となっています。
馬肉は、鹿児島・佃牧場で大切に育てられた純国産馬を使用。冷凍せず生のまま店舗に届けられるため、口の中でとろけるような食感と濃厚な旨みが楽しめます。鶏は、当日朝に処理された“朝引き鶏”のみを使用し、鮮度抜群のプリッとした弾力が特徴。どちらも、他では味わえない“鮮度のごちそう”です。
ウィスキーや日本酒など、料理と好相性のお酒も充実。職場の宴会はもちろん、ご家族やご友人との特別なひとときにもおすすめです。年末シーズンは混雑が予想されますので、ご予約はお早めにどうぞ。
ご予約はこちら :
https://r.gnavi.co.jp/ehrwk4gr0000/menu1/
馬鶏海鮮ちらし
馬肉ハンバーグ
【 2025 馬と鶏の豪華忘年会コース 概要 】
提供期間：2025年10月20日(月)～2025年12月31日(水)
価格：8,000円(税込)
コース内容：
◆前菜盛り合わせ
◆国産馬刺しと朝引き鶏の刺身盛り合わせ
◆野菜たっぷりシーザーサラダ
◆馬肉のステーキと馬肉ハンバーグ
◆馬肉ミンチカツと長芋天ぷら
◆馬すね煮込み
◆馬鶏海鮮ちらし
◆焼きばら干し海苔のお吸い物
※仕入れ状況により、コース内容の変更となることがございます。
※2日前までの予約制となっております。
純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち
■所在地：大阪府大阪市中央区安土町2-4-5 B1F
■電話番号：06-6732-8868
■営業時間：17：00～24：00(L.O.23：30)
■定休日：2025年10月より定休日なし
■座席数：62席
■MAP：https://maps.app.goo.gl/yEPGW2ddJkrvKT5h6
■公式Instagram：https://www.instagram.com/uma_tori_nihonichi
◆〈個室完備〉デートから宴会まで幅広く利用可能！
最大30名様までお使い頂けるテーブル席や、6名様～最大18名様のご宴会に最適な個室をご用意しております。さらに、2名様からのテーブル席もご用意しておりますので、少人数のご利用や、会社の飲み会、デートなど幅広いシーンにおすすめです。お仕事帰りや週末のショッピング帰りなど、いつでもお気軽にご利用ください。
〈株式会社N・I会社概要〉
■会社名：株式会社N・I
■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階
■代表者：代表取締役 河村 則夫
■設立：平成21年9月
■URL：http://ni-290.co.jp/company/
〈お問い合わせ〉
株式会社N・I
担当：広報 濱田
MA-IL：ni.hharuka0323@gmail.com
TEL：070-3868-0928