忘年会は馬と鶏の贅沢づくし！「2025 馬と鶏の豪華忘年会コース」が新登場！【純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち】

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区、代表取締役：河村則夫）が運営する『純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店』では、2025年の締めくくりにふさわしい特別コース「馬と鶏 豪華忘年会コース」を、期間限定でご提供いたします。

本コースでは、当店自慢の「純国産馬刺し」と「朝引き鶏」を中心に、馬肉ステーキやハンバーグ、ミンチカツなど肉料理を多彩にラインナップ。さらに長芋天ぷらや馬すね煮込みなど、温もりを感じる冬の味覚を揃えました。締めには、馬・鶏・海鮮の旨みを贅沢に詰め込んだ“馬鶏海鮮ちらし”と焼きばら干し海苔のお吸い物を。素材の持ち味を生かした全8品で、心も体も満たされる内容となっています。

馬肉は、鹿児島・佃牧場で大切に育てられた純国産馬を使用。冷凍せず生のまま店舗に届けられるため、口の中でとろけるような食感と濃厚な旨みが楽しめます。鶏は、当日朝に処理された“朝引き鶏”のみを使用し、鮮度抜群のプリッとした弾力が特徴。どちらも、他では味わえない“鮮度のごちそう”です。

ウィスキーや日本酒など、料理と好相性のお酒も充実。職場の宴会はもちろん、ご家族やご友人との特別なひとときにもおすすめです。年末シーズンは混雑が予想されますので、ご予約はお早めにどうぞ。

ご予約はこちら :https://r.gnavi.co.jp/ehrwk4gr0000/menu1/馬鶏海鮮ちらし馬肉ハンバーグ【 2025 馬と鶏の豪華忘年会コース 概要 】

提供期間：2025年10月20日(月)～2025年12月31日(水)

価格：8,000円(税込)

コース内容：

◆前菜盛り合わせ

◆国産馬刺しと朝引き鶏の刺身盛り合わせ

◆野菜たっぷりシーザーサラダ

◆馬肉のステーキと馬肉ハンバーグ

◆馬肉ミンチカツと長芋天ぷら

◆馬すね煮込み

◆馬鶏海鮮ちらし

◆焼きばら干し海苔のお吸い物

※仕入れ状況により、コース内容の変更となることがございます。

※2日前までの予約制となっております。

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち

■所在地：大阪府大阪市中央区安土町2-4-5 B1F

■電話番号：06-6732-8868

■営業時間：17：00～24：00(L.O.23：30)

■定休日：2025年10月より定休日なし

■座席数：62席

■MAP：https://maps.app.goo.gl/yEPGW2ddJkrvKT5h6

■公式Instagram：https://www.instagram.com/uma_tori_nihonichi

◆〈個室完備〉デートから宴会まで幅広く利用可能！

最大30名様までお使い頂けるテーブル席や、6名様～最大18名様のご宴会に最適な個室をご用意しております。さらに、2名様からのテーブル席もご用意しておりますので、少人数のご利用や、会社の飲み会、デートなど幅広いシーンにおすすめです。お仕事帰りや週末のショッピング帰りなど、いつでもお気軽にご利用ください。

〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MA-IL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928