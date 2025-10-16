【annekor｜アンコール】高見えする「革巻き持ち手」ミニトートバッグ。仕切り＆底板など多機能で整理しやすいミニバッグに新色登場。

株式会社アンダンスモア

製品の特長

【1】上品で手に馴染む“革巻き持ち手”

ブランドバッグでも人気の「革巻き持ち手」を採用。手に吸い付くような持ち心地で使い勝手も良く、コーディネートを上品に格上げします。厚手でしっかりとした帆布生地を使用しており、長く使っても型崩れしにくく耐久性も抜群です。

【2】3つの仕切りで整理しやすく大容量に

ボタンで簡単に取り外しできる仕切り付き。メインスペースが3つに分かれることでスッキリ整理でき、収納力もアップ。B5対応で、長財布・お弁当箱なども倒すことなく収納可能です。

【3】キーチェーン＆小物ポケットで迷子防止

仕切り部にはキーチェーンと小物ポケットを搭載。しっかり計算された構造で、鍵やリップなどの小物をすぐに取り出せ使い勝手に優れています。

【4】幅広マチ×ファスナーで安心収納

上部はファスナー付きの幅広マチ仕様。中身が見えず安心で、荷物の出し入れもスムーズ。帆布生地のしっかり感でマチが自然に広がり、見た目はすっきりしながら容量はたっぷりです。

【5】底板入りで美フォルムをキープ

ICカードホルダー付きの底板は取り外し可能。使用時はバッグ本体と同色のため目立たず、ミニトートバッグが自立するのを助け美しいフォルムを保ちます。

【6】外ポケット＆ショルダー紐で使いやすく

外側にスマホやハンカチが入るポケット付き。ショルダーベルトを装着すれば肩掛け・斜め掛けにもなり、手持ちでも肩掛けでも軽やかに持てる万能バッグです。帆布生地なので日常使いでも傷や型崩れに強く、長く安心してご使用いただけます。

【1】高見えする「革巻き持ち手」【2】ボタンで簡単に取り外しできる「仕切り付き」【3】仕切り使用時は収納スペースが3つに【4】キーチェーン＆小物用ポケット【5】上部にファスナー付き幅広マチ【6】ICカードホルダー対応の底板【7】外ポケットは前後に2箇所【8】持ち手と同色のショルダーベルト付き

毎日の「使いやすさ」と「美しさ」を両立させたバッグを目指し、素材選びから細部の設計まで丁寧に仕上げました。帆布ならではのほどよい張り感と革巻きハンドルの上質さが調和し、シーンを問わず上品に持てるデザインです。

機能面では、仕切り・底板・ショルダーなど日常の使いやすさを追求。

通勤やお出かけをもっと快適に、“見た目以上に頼れるトート”として長く愛用していただけます。

・想定される利用シーン

通勤・通学のデイリーバッグ

ランチや近所のお出かけ

旅行時のサブバッグ

カフェや街歩きにも使いやすい

・弊社コメント

「見た目は上品で高見え、使い勝手は実用的。革巻き持ち手で手に馴染み、仕切りで中身が迷子にならない。ICカードホルダーやショルダー機能も備えた、“これ一つで完結する”日常バッグを目指しました。」（annekor関係者）

ミニトートバッグの選び方

発売情報

価格：2,570円～（税込）

発売日：2025年9月

販売先：公式サイト、各ECモール

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/annekor/ads_021/

Amazon：https://amzn.asia/d/7ryKG4M

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/annekor1/ads021.html

会社概要

会社名：株式会社アンダンスモア

所在地：愛知県名古屋市天白区島田が丘906

事業内容：バッグ・雑貨の企画製造販売、EC事業

公式サイトURL：https://annekor.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/annekor_official/

