子育てママの挑戦を応援する「リトル・ママ ビジネススクール」の卒業生が300人突破！ママたちが自分らしく輝ける社会へ

株式会社エンファム.（本社：東京都港区・福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎）のグループ法人、一般社団法人リトル・ママキャリア（本社：東京都港区、代表：森 光太郎）が運営する「リトル・ママビジネススクール」（校長：中島 彩佳）は、子育て中の女性が“自分らしい働き方”をあきらめずに挑戦できるオンラインスクールです。

「妊娠や出産でキャリアが途切れるのはブランクではなく、かけがえのない経験」という理念のもと、短時間で学べるカリキュラムと卒業後も続くコミュニティ支援を提供。育児や家事に追われる日々の中でも「社会とつながりたい」と願うママの想いに寄り添ってきました。その結果、これまでに累計300人以上が卒業し、副業や起業に挑戦するママも数多く誕生。現在は入会金無料キャンペーンを実施中で、新しい一歩を踏み出したいママ達を募集しています。



リトル・ママビジネススクール：https://lm-c.or.jp/school/(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251016_school)

リトル・ママキャリア校長 中島彩佳より

リトルママ・ビジネススクールリトル・ママキャリア校長 中島彩佳

リトル・ママビジネススクールは、ママたちが子育てを通して得た経験を ”キャリア”にできないか？と考えたことから始まりました。

妊娠や出産を機に仕事を辞めて、社会から取り残されていく気がする。 何か始めたいけれど、なかなか一歩がふみ出せない、自信がない…。 そんな声をよく聞きます。

子育てに専念している時間を「ブランク」という言葉で 表現することも多いけれど、子育て期間は決して「ブランク」ではない。

ママ達は日々、育児と家事で時間も気力も限られています。それでも“自分の力で社会とつながりたい”という強い思いを持っています。私は、そうしたママが挑戦できる場をどうしてもつくりたかった。卒業生300人という数字はゴールではなく、ここからさらに多くのママが輝ける未来を広げていきたいと考えています。

～卒業生の声～

リトル・ママビジネススクールには、ママになり、これまでのキャリアを一度はあきらめたり、働き方を変える必要が出てきたママ達が沢山います。スクールで学び新たなキャリアを築いた卒業生のママ達の声をご紹介します。

益田ちな美さん4人の子育てと在宅ワークを両立「ママであること」を強みに変えて

益田ちな美さん（4児のママ）は、子どもの昼寝や登園時間を活用して学びを継続。卒業後はInstagram運用ディレクターとして複数のクライアントを担当し、「ママであることがキャリアになる」と実感しています。ビジスク卒業生のコミュ長も兼務し、卒業生の交流活性化にも貢献。

永田優子さん「転勤でキャリアが止まった」と感じた私が動き出した理由

引っ越しが重なり仕事の継続が難しい中、ビジスクでInstagram投稿を学び在宅ワークをスタート。開業1年でコンテンツ制作を通じて「自分にも変化を起こせる」と実感。今では家族との時間を大切にしつつ、自分らしい働き方を築いています。

ゆっけさん“人生終わった”と思った私が、再び前を向けるように

事故で車いす生活となり「外で働けない」と感じていたゆっけさん。リトル・ママビジネススクールでライティングやデザインを学び、在宅で複数の案件を受注できるようになりました。今では自分らしい働き方を手にし、日々の充実感を取り戻しています。

受講生実績

スクールの特徴（４つのメリット）

リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20251016_school)とは

- 卒業生数：累計300人超（2025年9月時点）- 受講満足度：卒業生の91％が「満足」と回答- 講座時間：1単位15～20分程度- 受講期間：単発受講：6カ月/受け放題：1年間- 卒業後はお仕事希望者の90％以上のママ達が在宅ワークをスタートしています- 隙間時間に学べる - 家事や育児の合間に学べるオンライン完結型カリキュラム- Wサポートでキャリアアップ -受講中と卒業後のWサポートで安心- 仲間とのつながり - 同じ立場のママ同士が励まし合えるコミュニティ- 卒業後のネットワーク - 案件紹介や交流の機会が続くサポート体制

子育て中のママが“ママだからこそ得られる経験”をキャリアにできるオンラインスクールです。1講座は15～20分と短く、子どものお昼寝や家事の合間などの隙間時間で学べます。在宅で受講できる豊富な講座ラインナップ（Instagram運用・ママライター・Web制作など）に加えて、講師の添削や卒業生コミュニティによる支援体制も充実。卒業後は仕事紹介の機会もあり、「自分のペースで、確かなスキルを得て仕事に繋げたい」ママ達に選ばれています。

一般社団法人リトル・ママキャリア

代表：森 光太郎

リトル・ママビジネススクール校長：中島 彩佳

東京オフィス：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

事業内容：子育て世代のキャリア支援事業、オンラインスクール運営

https://lm-c.or.jp/school/

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受付中