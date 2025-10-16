“地域とともに、暮らしをデザインする会社”へマッケンジーハウスが「Vision・Mission・Value発表会」を開催

株式会社マッケンジーハウス

神奈川県湘南・西湘・県央エリアで注文住宅や街づくりを展開する株式会社マッケンジーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役：大久保英二）は、2025年10月、全社員向けに「Vision・Mission・Value発表会」を開催しました。

単なるスローガンではなく、「自分ごととして“行動に変わる言葉”」をつくることを目的に、役員・支店長・社員・外部パートナーを巻き込み、半年以上をかけて策定された企業理念が、ついに公開されました。

Vision｜目指す未来 「人生を360°楽しむ街へ」

見渡せば、海。見上げれば、山。歩けば、個性あふれるお店たち。感じれば、人のぬくもり。

この街には、豊かな自然があり、新旧の文化があり、住人十色の人がいる。そんな湘南から、私たちは“人生を360°楽しむ街”を広げていきます。住まいも、街全体も、あなたを包むすべての景色が、色とりどりな幸せで満ちた毎日を。

住む。食べる。遊ぶ。学ぶ。育てる。年を重ねる。まるごと自分らしい人生が、そこにある。

Mission｜存在意義 「人と家と街を、幸せにつなぐ LIFE DESIGN COMPANY」

理想の住まいをつくることを通して、人と街のつながりを育む。

土地や建物の領域を超え、生活圏の360°をデザインする企業として、暮らしそのものを創ることを使命とします。

Value｜行動指針（3つ）

・変える側になろう

変化を恐れず、挑戦を楽しもう。全員がイノベーションの担い手に。

顧客と街に、新しい価値を届け続ける。

・ 助け合い、高め合う

あらゆる垣根を超えて、熱意と感謝をもってチームで成長。

一人では届かない成果を、みんなで実現しよう。

・ 人と街に根ざす価値を

地域や人の声に耳を傾け、寄り添い、超える価値を届ける。

「この街にマッケンジーハウスがあってよかった」そう言われる企業に。

社長メッセージ（登壇より抜粋）

「VMVとは、“らしさ”を行動に変えるための共通言語。

働くすべての人が、自分の言葉で未来を語れるように。

そして街全体と共に育つ企業でありたい--。その想いを形にしました。」

地域とともにある企業として（CSR紹介）

・湘南ベルマーレとの地域スポーツ支援・こども無料招待

・こども食堂支援（10か所以上へ継続支援）

・茅ヶ崎市でのビーチクリーン活動

・神奈川最大級の有機農業との教育コラボ（農育）

・まちまるごと子育て応援プロジェクト、企業連携イベント etc.

今後の展開・取材歓迎

VMVを起点に、以下の新プロジェクトが進行中です

・地域ブランディングイベントの定期開催

・CSRの一般公開／地域住民参加型への展開

・地方創生パートナーとの連携プロジェクト

【会社概要】

社名：株式会社マッケンジーハウス

所在地：神奈川県平塚市錦町2-16

代表者：代表取締役 大久保 英二

事業内容：注文住宅、街づくり、不動産開発、CSR活動など

URL：https://www.mackenziehouse.co.jp/