【大阪・茨木】医療グループ主催の健康イベント「ひろごんカラダいきいきフェスタ」2025年11月9日(日)開催！

地域の皆さまの健康づくりを応援するイベント「ひろごんカラダいきいきフェスタ」を、2025年11月9日(日)に大阪府茨木市のオルソフィット24茨木店駐車場にて開催いたします。

本イベントは、医療・運動・栄養を通じて健康寿命の延伸を目指すオルソグループが主催し、子どもから大人まで楽しみながら健康への関心を高めていただける内容を企画しています。

■イベント概要

名称：ひろごんカラダいきいきフェスタ

日時：2025年11月9日(日) 10:00～15:00

会場：オルソフィット24茨木店

駐車場（大阪府茨木市春日1丁目16-63）

主催：オルソグループ

参加費：無料（一部有料）

対象：どなたでも参加歓迎

ホームページ：

https://hirogonfesta.wixsite.com/home

■イベント詳細

- 健康セミナー（提供：谷川記念病院）医師が生活の中で気を付けたい事をお話します- 骨密度測定（提供：谷川記念病院）骨粗しょう症の早期発見や予防につながります- 病院ごっこ体験（提供：ひろゴンの保育園）楽しみながら健康についても学べます- 体組成計測定（提供：オルソフィット24）筋肉量＆脂肪量を無料で測定します- 姿勢診断（提供：ピラティススタジオVITARISE）理学療法士が将来の身体を診断します- もみほぐし（提供：ほぐれて屋プラス）頭から足までご希望の箇所をもみほぐします※10分／500円- THE MAKURA体験（提供：CURE:RE）寝ながら姿勢を整える枕をご体験ください

「ひろゴン カラダいきいきフェスタ」は、地域の皆さまに感謝の気持ちを込めた、健康と交流の場です。笑顔があふれるこのイベントを通じて、皆さまが毎日をもっと元気に、いきいきと過ごせるよう応援しています。



■会社情報

谷川記念病院 ：https://www.ortho-g.co.jp/tokuseikai/tanigawa/

ひろゴンの保育園 ：https://ortho-g.co.jp/ortho/hirogonnohoikuen/

VITARISE茨木店 ：https://vitarise-ibaraki.jp/

オルソフィット24茨木店：https://orthofit24.jp/

ほぐれて屋プラス ：https://ortho-g.co.jp/tm/hirogari/

CURE:RE ：https://curere.jp/

オルソグループ ：https://ortho-g.co.jp/



■笑顔と元気に溢れるメディカルチーム「オルソグループ」

オルソグループは休息療法・栄養療法・運動療法・手技療法・地域医療を提供することで、皆様が生涯にわたり笑顔と元気であるよう健康管理を担う「究極の医療グループ」を目指しています。

ホームページ：https://ortho-g.co.jp/