いちご感アップ！2年連続1位を受賞した代表作『いちごミルクサンド』がさらに美味しく生まれ変わります。いちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT」

株式会社グレープストーン

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営する株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のいちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT(ベリールビーカット)」。2025年10月16日(木)よりブランド代表作『いちごミルクサンド』がいちご感アップのリニューアルをいたします。

“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”がコンセプトの「VERY RUBY CUT(ベリールビーカット」。世界中から“おいしい苺”を選りすぐり、さらに“おいしく料理”して、魅力を味わいつくせる“おいしい食感”にもこだわりました。エキュート品川店では毎日行列ができるほど人気のお店です。

そんな「VERY RUBY CUT」自慢の代表作『いちごミルクサンド』が、この度リニューアル。いちご感アップし、よりいちご本来のおいしさを感じられるようになりました。

「エキュート品川 定番手土産スイーツ売上ランキング」で2年連続1位を受賞した代表作『いちごミルクサンド』の新しいおいしさをぜひ体験してみてください。

※「エキュート品川 定番手土産スイーツ売上ランキング」は、2025年5月1日(木)～5月31日(土)の実店舗売上金額の集計に基づいています。対象は、年間を通して販売している通常商品のスイーツであり、期間限定商品は対象外です。催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がございます。一部対象外のショップがございます。各ショップ1アイテムのみの選出です。

『いちごミルクサンド』がさらにおいしくリニューアル！

真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の“イタリア産サブリナ苺”をとろっと煮詰めたコンフィチュールと、練乳ミルクのコクをなめらかに練り上げたホワイトショコラ。ふたつが柔らかなまま合わさった“とろけるダブルメルト製法”の生み出す美味しさを、しっとりしたクッキーでサンドしました。

今回のリニューアルではいちご配合率を約14％増量し、いちご感がぐっとアップ。いちご本来のフレッシュなおいしさがより一層際立つ味わいになりました。練乳ミルクのコクといちごの繊細な甘酸っぱさのバランスにこだわり、いちごの魅力をより感じていただけます。ひと口ごとについ虜になる至福のおいしさを、ぜひ頬張ってみてください。

商品概要

※画像は8個入です

【商品名】いちごミルクサンド

【価 格】

5個入 1,274円（本体価格 1,180円）

8個入 1,988円（本体価格 1,841円）

12個入 2,980円（本体価格 2,760円）

※表示の価格は参考小売価格です。

【取扱店】VERY RUBY CUT エキュート品川店

・公式ホームページ

https://veryrubycut.jp/(https://veryrubycut.jp/)



・公式Instagram

https://www.instagram.com/veryrubycut/(https://www.instagram.com/veryrubycut/)

コンセプトは、“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”。世界中から“おいしい苺”を選りすぐり、さらに“おいしく料理”して、“おいしい食感”にもこだわりました。手にした“今”がまさに食べごろ。わたしたち苺の料理人が追求した、苺を超えたおいしさをたっぷりとお楽しみください。



■BRAND STORY

いちごよりおいしい“いちごスイーツ”

真っ赤で、甘酸っぱくて、ジューシー…“いちご” を味わいつくすため、バターやクリーム、ショコラなど素材を選び、食感にもとことんこだわりました。「VERY RUBY CUT」はいちごの魅力を料理する“いちごスイーツ” 専門店です。