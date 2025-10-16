大阪心斎橋に「anello(R) shop」直営店の新店がグランドオープン！

株式会社キャロットカンパニー

株式会社キャロットカンパニー（本社：大阪市中央区、代表取締役：吉田 剛）は、2025年10月16日(木)、大阪・心斎橋に「anello(R) 心斎橋」をグランドオープン致します。



本店舗は、シンプルさと温かみを兼ね備えた新しいコンセプトストアとして誕生。


特徴的なテラコッタ色の天井が印象的な店内では、anello(R)、anello GRANDE(R)の2つのブランドを展開。
直営店限定や日本限定アイテムも多数取り揃えております。


＜新店舗情報 anello(R) 心斎橋＞



店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋


所 在 地 ：〒542-0081　大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK　SHINSAIBASHI 1F


営業時間 : 11:00-20:00


https://www.carrot-online.jp/f/shop_list



【公式オンラインストア】


https://www.carrot-online.jp/



【店舗公式instagram】


@anello_officialstore__japan


https://www.instagram.com/anello_officialstore__japan(https://www.instagram.com/anello_officialstore__japan?igsh=YXBlZDdxamx0ZHlv)




新店舗　イチオシ商品！

【anello GRANDE(R)】のmotteシリーズが新ビジュアルで登場！







ミニミニサイズが人気の秘訣！


【anello GRANDE(R)】motteシリーズがanello(R) shop新店舗にて新ビジュアルで登場！


日本限定ライン「anello GRANDE(R)」発、海外で“ミニミニバッグ”旋風　中国・東南アジアで人気沸騰。ミニバッグトレンドを牽引する“motteシリーズ”が新ビジュアルで登場！




オープン記念イベント開催！　ハズレなしガラガライベント





anello(R) 心斎橋では、税込11,000円以上のお買い上げで、
“はずれなし”のガラガラ抽選にチャレンジできる「GARAGARAキャンペーン」を開催いたします。
ガラガラで出た玉の色に応じて、限定ノベルティをプレゼントします。


取り扱いブランド



【anello(R)】 使いやすさとトレンド感を融合させた商品を展開しております。


より洗練されたデザインと高い機能性を追求したバッグコレクション。



【anello GRANDE(R)】 anello(R)の日本限定ライン。デイリーユースに最適な機能性とデザイン性を兼ね備えたカジュアルバッグブランド。



会社概要



■商号：株式会社キャロットカンパニー


■代表者：代表取締役　吉田 剛


■所在地：〒541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F


■設立：1988 年4月


■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anello GRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、


袋物、財布、傘(untule) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売


■資本金：1,000 万円