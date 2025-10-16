はるやま商事初！青森大野店に、トレーディングカードショップ「トレカノ」が併設オープン～異業種コラボレーションで新たな顧客層の開拓へ～

株式会社はるやまホールディングス

はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、株式会社ティーアンドティー（本社：宮城県名取市、代表取締役会長：井上公延）との連携により、2025年10月17日（金）、青森県青森市東大野にある「はるやま青森大野店」に、当社初となるトレーディングカードショップ「トレカノ青森大野店」を併設オープンいたします。ビジネスウェア専門店とトレーディングカードショップという異業種の組み合わせによる新たな試みを通じ、両社の収益拡大と顧客満足度向上を目指します。

トレカノ出店のねらい

「トレカノ」は、トレーディングカードの買取・販売を主力とする新業態です。ティーアンドティー社が展開するエンタメ事業、リユース事業に次ぐ第三の収益の柱として成長を目指しています。当社初となる本併設により、従来とは異なる客層の来店を促進し、相互の集客シナジーによる売上向上を図ります。

はるやまのリニューアルポイント

はるやま青森大野店は、売場面積を最適化（270.86坪から227.37坪へ）し、効率的な店舗運営を実現。新たな業態との相乗効果による来店客数の増加と、坪効率の向上を目指します。駐車場37台を完備し、ゆったりとした買い物動線を確保。快適なショッピング環境を提供します。

店舗概要

はるやま青森大野店

所在地 〒030-0847 青森県青森市東大野1丁目7-11

電話番号 017-739-9171

敷地面積 3133.75平方メートル

売場面積 旧270.86坪⇒新227.37坪

駐車台数 ３７台

営業時間 10:00～19:00

リニューアルオープン日 2025年10月17日（金）

トレカノ青森大野店

所在地 〒030-0847 青森県青森市東大野1丁目7-11

電話番号 017-718-1280

専有面積 43.49坪

営業時間 平日12:00～20:30／土日祝10:00～20:30

新規オープン日 2025年10月17日（金）

