【冬限定！ねこスイーツ】口溶けにゃめらか～な食感とチョコの甘み広がる『にゃめらか テリーヌショコラ』をはじめ、サクサククッキーとまろやかなショコラ×オレンジを楽しめる新作バターサンドが期間限定で新発売
全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）が運営する「ねこねこ」は、2025年11月1日（土）より「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ～ね！こねこAfternoon～」をテーマとする新商品を発売いたします。
「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」は、2023年より冬のホリデーシーズンを彩る商品やPOP UPを展開し、「ねこねこ」とともに過ごす特別な時間や体験をお届けしてきました。そして2025年は、‟おいしさ”はもちろん、‟かわいい“‟楽しい“をもっと感じていただきたいという想いから、「～ね！こねこAfternoon～」をサブタイトルとして、可愛らしい“こねこ”をモチーフにした新商品でホリデーシーズンをさらにお楽しみいただけるような企画をご用意。
新登場の『にゃめらか テリーヌショコラ』や『ねこねこバターサンド～オレンジショコラ～』をはじめ、人気焼き菓子を詰め合わせた『ねこねこウィンターアソートBOX』などティータイムにぴったりな商品が多数登場。
パッケージデザインには、個性豊かなこねこたちがティーパーティを楽しんでいる様子を、猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。あどけなさが残る、こねこらしい愛らしい姿と遊び心を表現したデザインで、皆さまのホリデーシーズンを彩ります。
オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。
●NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ～ね！こねこAfternoon～ 商品概要
*一部取り扱いのない店舗、価格の異なる店舗がございます。なくなり次第となります。
*オンラインストアでは価格が異なります。また単品販売がない商品がございます。詳しくは公式オンラインストア「オールハーツモール」をご確認ください。
にゃめらか テリーヌショコラ
販売期間：2025年11月 1日（土）～2026年3月31日（火）
価 格：380円（税込）
販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：初お披露目となる『にゃめらか テリーヌショコラ』。可愛らしいねこのシルエットに、ひと
口でほどけるような、“とろけるにゃめらかさ”を閉じ込めました。隠し味にフランス産“ゲラ
ンドの塩”を忍ばせることで、チョコレートの甘さを引き立てながら、あとを引く奥深い味
わいに仕上げています。まろやかでありながら軽やかな口どけが広がり、甘い余韻が広がり
ます。チョコレート好きの方にぜひ味わっていただきたい一品です。パッケージには、猫専
門イラストレーターCoony（クーニー）さんが描くあどけない“こねこ”の表情をあしらった
全４種類をご用意。とろける甘さとこねこの愛らしさで、心まで満たされるホリデースイー
ツです。
ねこねこバターサンド～オレンジショコラ～
販売期間：2025年11月 1日（土）～2026年3月31日（火）
価 格：1個：360円（税込） /4個セット：1,440円（税込）
販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：ねこのシルエットが可愛らしいバターサンド『ねこねこバターサンド～オレンジショコラ
～』。ココア風味のクッキーに、軽やかでなめらかなショコラバタークリームをサンドしま
した。ひと口かじれば、サクほろなクッキーと、とろけるバタークリーム、チョコチップの
食感のコントラストをご賞味いただけます。中にはオレンジピールを加え、爽やかな香りを
プラス。まろやかさやチョコレートの甘さにアクセントが加わり、最後まで飽きのこない味
わいに仕上げました。冬のティータイムのおともにぴったりな一品です。
にゃんチー・バターサンドアソート4個入
（にゃんチー プレーン・バターサンド）
販売期間：2025年11月 1日（土）～2026年3月31日（火）
価 格：1箱：1,320円（税込）
販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：『ねこねこバターサンド～オレンジショコラ～』と定番商品の『にゃんチー プレーン』を各
2個ずつ詰め合わせました。テーマ「～ね！こねこAfternoon～」の新デザインBOXでお渡
しいたします。コクのあるチーズケーキとバターサンドを食べ比べしてお楽しみください。
ねこねこウィンターアソートBOX
販売期間：2025年11月 1日（土）～11月30日（日）
価 格：2,300円（税込）
販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：テーマ「～ね！こねこAfternoon～」の新デザインBOXに、新商品の『にくきゅうチョコク
ランチ』2個、人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ（プレーン/ショコラ）』各1個ずつ、『にゃ
んともおいしいスコーン（オレンジと紅茶/チョコ）』各1個ずつ、『ねこねこダックワーズ
（メイプル/チョコ）』各1個ずつを詰め合わせた、冬のティータイムにぴったりな焼き菓子
セットです。
ウィンターホリデープチギフト
販売期間：2025年11月 1日（土）～11月30日（日）
価 格：840円（税込）
販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：テーマ「～ね！こねこAfternoon～」の新デザインプチバッグに、新商品の『にくきゅうチ
ョコクランチ』2個と人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ（プレーン/ショコラ）』各1個ずつを
詰め合わせました。バッグのような可愛らしいパッケージでプチギフトにもおすすめです。
●【リニューアル】『にくきゅうマドレーヌ』商品概要
にくきゅうマドレーヌ 6個入
販売期間：2025年11月 中旬～通年
価 格：370円（税込）
販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：ねこのにくきゅうをモチーフにした人気商品『にくきゅうマドレーヌ』のパッケージがリニ
ューアル！溶かしバターとはちみつを加え、ふわっと柔らかい食感と優しい味わいに仕上げ
た一品です。さらに瀬戸内レモンピールを使用し、口に入れた瞬間に爽やかなレモンの香り
が広がります。新デザインは、猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんが描いた、
ねこがにくきゅうをみせている可愛らしい姿で登場。全2種類でご用意しております。
公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/nekowinter
●パッケージデザインについて
「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ～ね！こねこAfternoon～」の新デザインには、「ねこねこチーズケーキ」の公式SNSで募集し当選したお客様のこねこちゃんが登場！ サバトラミックスの『かんぱち』くん、ラグドールの『ルド』くん、サイベリアンの『りん』ちゃん、ペルシャの『ロイズ』くん、アメリカンカールの『くろすけ』くんの個性豊かな５匹たちがティーパーティを楽しんでいる様子を猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。あどけなさが残る、こねこらしい愛らしい姿と遊び心を表現したデザインで、皆さまのウィンターホリデーシーズンを彩ります。
●猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんについて
「ねこねこ」のアンバサダーとして「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」をはじめ、数多くの商品のデザインを手がける、猫専門のイラストレーター。
●「ねこねこ」について
毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。
オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。
●オールハーツ・カンパニー会社概要
代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊
東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階
名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階
関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2
設立日：2012年9月3日
資本金：1億円
事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発
コーポレートサイト：https://allheartscompany.com
