【冬限定！ねこスイーツ】口溶けにゃめらか～な食感とチョコの甘み広がる『にゃめらか テリーヌショコラ』をはじめ、サクサククッキーとまろやかなショコラ×オレンジを楽しめる新作バターサンドが期間限定で新発売

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）が運営する「ねこねこ」は、2025年11月1日（土）より「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ～ね！こねこAfternoon～」をテーマとする新商品を発売いたします。

「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」は、2023年より冬のホリデーシーズンを彩る商品やPOP UPを展開し、「ねこねこ」とともに過ごす特別な時間や体験をお届けしてきました。そして2025年は、‟おいしさ”はもちろん、‟かわいい“‟楽しい“をもっと感じていただきたいという想いから、「～ね！こねこAfternoon～」をサブタイトルとして、可愛らしい“こねこ”をモチーフにした新商品でホリデーシーズンをさらにお楽しみいただけるような企画をご用意。

新登場の『にゃめらか テリーヌショコラ』や『ねこねこバターサンド～オレンジショコラ～』をはじめ、人気焼き菓子を詰め合わせた『ねこねこウィンターアソートBOX』などティータイムにぴったりな商品が多数登場。

パッケージデザインには、個性豊かなこねこたちがティーパーティを楽しんでいる様子を、猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。あどけなさが残る、こねこらしい愛らしい姿と遊び心を表現したデザインで、皆さまのホリデーシーズンを彩ります。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ～ね！こねこAfternoon～ 商品概要

*一部取り扱いのない店舗、価格の異なる店舗がございます。なくなり次第となります。

*オンラインストアでは価格が異なります。また単品販売がない商品がございます。詳しくは公式オンラインストア「オールハーツモール」をご確認ください。

にゃめらか テリーヌショコラ

販売期間：2025年11月 1日（土）～2026年3月31日（火）

価 格：380円（税込）

販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：初お披露目となる『にゃめらか テリーヌショコラ』。可愛らしいねこのシルエットに、ひと

口でほどけるような、“とろけるにゃめらかさ”を閉じ込めました。隠し味にフランス産“ゲラ

ンドの塩”を忍ばせることで、チョコレートの甘さを引き立てながら、あとを引く奥深い味

わいに仕上げています。まろやかでありながら軽やかな口どけが広がり、甘い余韻が広がり

ます。チョコレート好きの方にぜひ味わっていただきたい一品です。パッケージには、猫専

門イラストレーターCoony（クーニー）さんが描くあどけない“こねこ”の表情をあしらった

全４種類をご用意。とろける甘さとこねこの愛らしさで、心まで満たされるホリデースイー

ツです。

ねこねこバターサンド～オレンジショコラ～

販売期間：2025年11月 1日（土）～2026年3月31日（火）

価 格：1個：360円（税込） /4個セット：1,440円（税込）

販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：ねこのシルエットが可愛らしいバターサンド『ねこねこバターサンド～オレンジショコラ

～』。ココア風味のクッキーに、軽やかでなめらかなショコラバタークリームをサンドしま

した。ひと口かじれば、サクほろなクッキーと、とろけるバタークリーム、チョコチップの

食感のコントラストをご賞味いただけます。中にはオレンジピールを加え、爽やかな香りを

プラス。まろやかさやチョコレートの甘さにアクセントが加わり、最後まで飽きのこない味

わいに仕上げました。冬のティータイムのおともにぴったりな一品です。

にゃんチー・バターサンドアソート4個入

（にゃんチー プレーン・バターサンド）

販売期間：2025年11月 1日（土）～2026年3月31日（火）

価 格：1箱：1,320円（税込）

販売店舗：「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：『ねこねこバターサンド～オレンジショコラ～』と定番商品の『にゃんチー プレーン』を各

2個ずつ詰め合わせました。テーマ「～ね！こねこAfternoon～」の新デザインBOXでお渡

しいたします。コクのあるチーズケーキとバターサンドを食べ比べしてお楽しみください。

ねこねこウィンターアソートBOX

販売期間：2025年11月 1日（土）～11月30日（日）

価 格：2,300円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：テーマ「～ね！こねこAfternoon～」の新デザインBOXに、新商品の『にくきゅうチョコク

ランチ』2個、人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ（プレーン/ショコラ）』各1個ずつ、『にゃ

んともおいしいスコーン（オレンジと紅茶/チョコ）』各1個ずつ、『ねこねこダックワーズ

（メイプル/チョコ）』各1個ずつを詰め合わせた、冬のティータイムにぴったりな焼き菓子

セットです。

ウィンターホリデープチギフト

販売期間：2025年11月 1日（土）～11月30日（日）

価 格：840円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：テーマ「～ね！こねこAfternoon～」の新デザインプチバッグに、新商品の『にくきゅうチ

ョコクランチ』2個と人気焼き菓子『ふぃにゃんシェ（プレーン/ショコラ）』各1個ずつを

詰め合わせました。バッグのような可愛らしいパッケージでプチギフトにもおすすめです。

●【リニューアル】『にくきゅうマドレーヌ』商品概要

にくきゅうマドレーヌ 6個入

販売期間：2025年11月 中旬～通年

価 格：370円（税込）

販売店舗：「ねこねこ」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：ねこのにくきゅうをモチーフにした人気商品『にくきゅうマドレーヌ』のパッケージがリニ

ューアル！溶かしバターとはちみつを加え、ふわっと柔らかい食感と優しい味わいに仕上げ

た一品です。さらに瀬戸内レモンピールを使用し、口に入れた瞬間に爽やかなレモンの香り

が広がります。新デザインは、猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんが描いた、

ねこがにくきゅうをみせている可愛らしい姿で登場。全2種類でご用意しております。

公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/nekowinter

●パッケージデザインについて

「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ～ね！こねこAfternoon～」の新デザインには、「ねこねこチーズケーキ」の公式SNSで募集し当選したお客様のこねこちゃんが登場！ サバトラミックスの『かんぱち』くん、ラグドールの『ルド』くん、サイベリアンの『りん』ちゃん、ペルシャの『ロイズ』くん、アメリカンカールの『くろすけ』くんの個性豊かな５匹たちがティーパーティを楽しんでいる様子を猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。あどけなさが残る、こねこらしい愛らしい姿と遊び心を表現したデザインで、皆さまのウィンターホリデーシーズンを彩ります。

●猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんについて

「ねこねこ」のアンバサダーとして「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」をはじめ、数多くの商品のデザインを手がける、猫専門のイラストレーター。

●「ねこねこ」について

毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。

オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。

※ 画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie