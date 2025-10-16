【10月19日開幕！】新宿でお得に楽しく”食べ飲み歩き！”『新宿街バルウィーク2025』。今年は新宿の人気飲み屋街4エリアで４イベントを開催。食欲の秋はぜひ新宿で！

株式会社JG

2025年10月19日(日)から新宿の4エリアにて『新宿街バルウィーク2025』が開幕。新宿三丁目周辺で開催される『BAR-HOP NIGHT 2025』を皮切りに、以後は、新宿御苑前駅周辺、新宿ゴールデン街、奥新宿エリア（東京医大通り・三番街周辺）にてそれぞれイベントを開催します。

この秋は新宿で"食べ飲み歩き"!今年も開催決定！都内最大規模の街バルイベント。

2025年10月19日(日)から、新宿の人気飲み屋街4エリアで『新宿街バルウィーク2025』が開幕。初回の開催から多くの方にご来場頂いた本イベントは、今年で７回目。今年は４つのエリアで４つのイベントを開催。通常よりもお得に“食べ飲み歩き”ができちゃいます。「様々なお店をお得にはしごしたい」「普段は行かないエリアに行ってみたい」等々、新宿初心者さんから新宿ベテランさんまで全員が、街の新たな楽しみを見つけられること間違いなし！

はしご酒をしているうちに、お客様同士で仲良くなる……なんて事もあるかもしれません。この機会にぜひ、新しいお気に入りのお店を見つけてみてはいかがでしょうか。

参加店を"はしご"して、豪華商品が当たる福引きにチャレンジ！

イベントごとに、参加店を3軒または5軒はしごすると、旅行補助券や豪華ホテル宿泊券などが当たる福引きにチャレンジできます。

■新宿街バルウィーク：https://shinjuku-bar.tokyo/(https://shinjuku-bar.tokyo/)

■公式SNS：https://x.com/shinjukubarweek/(https://x.com/shinjukubarweek/)

■チケットの購入はこちら：https://eplus.jp/sf/word/0000136864(https://eplus.jp/sf/word/0000136864)

今年は４つの街バルイベントを開催！

「BAR-HOP NIGHT 2025」

チケット提示で全店チャージ無料！都内有数のバーの数を誇る街でお得にはしご酒！

新宿三丁目は、オーセンティックバーからロックやソウル、ブルースなど上質な音楽を聴かせてくれるバー、カラオケなどができるカジュアルなバーまで、個性的なバーが軒を連ねるエリア。『BAR-HOP NIGHT 2025』を機に、ぜひ、お気に入りのバーをみつけてください！

開催日時：10/19（日）16:00～22:00

開催場所：新宿三丁目周辺（末廣亭界隈）

チケットパス：前売り 1,000円／当日 1,500円

イベントの楽しみ方：チケットパスを提示すると全店チャージ無料で「500円特別ドリンク」を注文できる

「御苑秋バル 2025」

チケット提示で特別メニューが楽しめる！"食べる秋"はこれで決まり！

フレンチ、イタリアン、和食、アジア料理、中華料理、ビアバー、居酒屋、バーなど、カジュアルで落ち着いた、普段使いができるお店が並ぶ新宿御苑前駅周辺。『御苑秋バル2025』に参加してお気に入りのお店を見つけよう！

開催日時：10/22（水）～23（木）16:00～23:00

開催場所：新宿御苑前駅周辺

チケット：前売り 3,500円／当日 4,000円（6枚つづり）

イベントの楽しみ方：チケット一枚から特別メニューやドリンクが楽しめる

「新宿ゴールデン街 秋祭り」

参加費無料でさらに参加店はノーチャージ！一杯500円からはしご酒を楽しもう！今年は女性限定特典もあり！

約280軒もの個性的な飲食店がひしめく、国内屈指の飲み屋街・ゴールデン街で気軽にはしご酒。戦後に誕生して以来、幾多の変遷を経て、輝き続ける同エリア。当日は、5軒はしごで豪華景品があたる抽選にチャレンジ！！

開催日時：11/2（日）15:00～22:00

開催場所：新宿ゴールデン街

イベントの楽しみ方：全店チャージ無料、1杯500円からはしご酒を楽しめる

「奥新宿フェス 2025」

チケット提示でチャージ無料と特別メニュー！新宿の穴場で隠れ家グルメを探そう！

新宿駅から徒歩15分の奥新宿エリア。奥新宿には多国籍の飲食店や、とびきり居心地のいいお店がたくさん。中心街の喧騒から少し離れた穴場エリアであなただけのお気に入りのお店を見つけてみてください！

開催日時：11/11（火）17:00～22:00、12（水）12:00～22:00

開催場所：東京医大通り・三番街周辺

チケットパス：前売り 1,500円／当日 2,000円

イベントの楽しみ方：チケットパスを提示すると全店チャージ無料で「500円メニュー」や「特別メニュー」を注文できる

新宿街バルウィーク2025

主催：BAR-HOP NIGHT 2025実行委員会、御苑秋バル2025実行委員会、WEBメディア『JG』、奥新宿フェス2025実行委員会

共催：新宿まちフェス実行委員会

協賛：日本たばこ産業株式会社

運営：株式会社JG