【ヒルトン東京】2025年クリスマスケーキ

ヒルトン東京2025年クリスマスケーキ

【2025年10月16日】 ヒルトン東京（東京都新宿区 総支配人フィリックス・ブッシュ）1階「ショコラブティック」では、10月16日（木）よりクリスマスケーキの予約受付を開始します。ヒルトン東京が贈る今年のクリスマスケーキのテーマはクリスマスオーナメント。ツリーを照らす華やかなオーナメントのきらめきをそのまま閉じ込めたような、赤、白、グリーンのクリスマスカラーで展開されるケーキは\9,500～で台数限定にてご用意します。【要オンライン事前予約・決済】

ホリデーシーズンの訪れとともに、お気に入りのオーナメントをツリーに飾る高揚感をケーキで表現した今年のクリスマスコレクション。愛らしいオーナメントやリース、松ぼっくりをモチーフに、上品な味わいと美しいバランスで構成されたケーキは クリスマスパーティーを華やかに彩る逸品が揃います。ボックスを開けた瞬間、思わず笑みがこぼれるようなときめきに包まれることでしょう。

クリスタル・ルージュクリスタル・ルージュ

苺と赤スグリのホワイトチョコレートムースに、ピンクグレープフルーツのコンフィチュールと、赤い果実のような酸味と上品な苦味が特徴のヴァローナ社 マンジャリ64％のガナッシュを重ねました。アーモンドの香ばしさとバターのコクが豊かなパン・ド・ジェーヌに、サクサクのフィアンティーヌを合わせ、異なる食感と風味の調和もお楽しみいただけます。艶やかな真紅のチョコレートコーティングと繊細なレースの装飾は、ツリーを彩る赤いオーナメントの輝きを思わせる華やかな一品です。

販売数：限定45個 (要予約)

サイズ：直径18cm、高さ9cm

対象：8名様～12名様用

料金：11,000円

スノー・リーススノー・リース

まるでチーズのように濃厚で風味豊かなクレーム・ドゥーブルのバニラムースに、マロンブリュレとベルガモットのクリーム、ヘーゼルナッツのダコワーズを重ねました。トップにはマロンペーストやキャンディレモン、コニャックに漬けたマロンをあしらい、奥行きのある大人な味わいに。雪の結晶を思わせるホワイトチョコレートのサークルと松ぼっくり型のチョコレートを飾り、リースのように可憐で華やかな一品に仕上げました。

販売数：限定60個 (要予約)

サイズ：直径18cm、高さ8cm

対象：8名様～10名様用

料金：9,800円

エクラ・ヴェールエクラ・ヴェール

アーモンドタルトにラズベリーのコンフィチュールとフレッシュラズベリーを配し、その上にピスタチオ香るホワイトチョコレートガナッシュを重ねました。ラズベリーの爽やかな酸味とピスタチオのナッティーな風味が美しく調和します。トップを飾るグリーンオーナメントは、オレンジコンフィチュールを忍ばせた抹茶ムース。香り高く爽やかな酸味のカラマンシージュレが、味わいに軽やかな余韻を添えます。

販売数：限定50個 （要予約）

サイズ：直径18cm、高さ10cm

対象：8名様～10名様用

料金：9,500円

クリスマスショートケーキ（左：Sサイズ、右：Lサイズ）クリスマスショートケーキ

きめ細かいスポンジ、上質な生クリームとたっぷりの苺を用いたショートケーキ。

サイズは2～3名様でお楽しみいただくのに丁度良いSサイズ、4～6名様用Lサイズをご用意しています。

S／Lサイズ（共に要予約）

サイズ：S 直径10cm、高さ7cm／L 直径16cm、高さ8cm

料金：S \4,000／L \6,200

クリスマスオーナメントがテーマの2025年クリスマスケーキ2025年クリスマスケーキ 概要

会場：「ショコラブティック」 （ヒルトン東京1F）

期間：【予約受付】10月16日（木）～12月21日（日）

【お引渡し】12月19日（金）～12月25日（木）

営業時間：9:00am - 7:00pm

料金：

【クリスマスケーキ】

クリスタル・ルージュ \11,000 ＜要予約／限定45個＞

スノー・リース \9,800 ＜要予約／限定60個＞

エクラ・ヴェール \9,500 ＜要予約／限定50個＞

ショートケーキ S \4,000 ＜要予約＞

L \6,200 ＜要予約＞

※表示料金には税金が含まれております。

予約：ヒルトン東京公式サイト要オンライン事前予約・決済

※お引渡し7日前24時以降のキャンセルについては、100％のキャンセル料が発生します。

※ご予約はお引渡しの4日前24時までとなります。

ウェブサイト：https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/takeout-christmas-sweets

アシスタントペストリーシェフ 鈴木秀昌アシスタントペストリーシェフ 鈴木秀昌

国際製菓専門学校卒業後、2009年にヒルトン東京へ入社。バンケットキッチンで製菓以外の技術を学んだのち、2011年よりペストリーキッチンに異動し、スイーツビュッフェを担当。2014年にはホテル2階「メトロポリタングリル」のデザート責任者を務め、翌2015年からはエグゼクティブ・ペストリーシェフのもと、スイーツビュッフェをはじめ婚礼やテイクアウト商品など、幅広いスイーツ制作に携わる。2018年にアシスタント・ペストリーシェフに就任し、現在はエグゼクティブ・ペストリーシェフと共にケーキの考案・開発・監修を行っている。

ヒルトン東京について

ヒルトン東京は、ホテルチェーン ヒルトンのブランド、ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツの１つとして1963年6月20日に永田町にオープン。東京オリンピックの前年、日本で初めての外資系ホテルとして誕生しました。1984年9月1日に現在の新宿副都心に移転、新宿副都心の一角、都庁にほど近く、隣に新宿中央公園という恵まれた環境にあり、充実した施設と、“ヒルトンスタンダード”といわれる高水準のサービスを誇るファーストクラスのホテルです。8階より38階までが客室となり、スイートを含む全830室の客室は、国際的ながらも日本の情緒をインテリアに取り入れ、全室有線／無線インターネットアクセスが完備されています。また、館内には、日本料理「十二颯」、中国料理「王朝」、「メトロポリタングリル」、バー＆ラウンジZATTAを擁するダイニングフロアTSUNOHAZU、「マーブルラウンジ」、英国風「セント・ジョージ バー」を含む6つのレストラン＆バーを備えています。その他、正餐600名、立食900名まで収容可能な大宴会場と小中宴会・会議室計25室、室内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコートなどを完備したフィットネスセンター、並びに地下駐車場など、多目的ホテルとして十分な機能を備えています。ヒルトン東京に関する詳細はhiltontokyo.jp(https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界139の国と地域に9,000軒以上（130万室以上）のホテルを展開するホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。世界で最もおもてなしの心に溢れた企業であることをミッションに掲げ、100年以上にわたって、30億人を超えるお客様をお迎えしてきました。米フォーチュン誌とGreat Place To Workによる「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出され、世界的な ESG投資指標である「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス」でグローバルリーダーに選出されています。ゲストエクスペリエンスを向上するため、デジタル・キーの共有、無料の客室アップグレードの事前選択、「コンファームド・コネクティングルーム」機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。25のグローバル・ブランド・ポートフォリオ(https://www.hilton.com/en/corporate/)のうち、日本では8ブランド・31軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)」の会員数は2億2,600万人以上で、公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員は、宿泊や体験などに交換できるポイントを獲得できます。また、無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から客室の選択、デジタル・チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

最新情報はstories.hilton.com(https://stories.hilton.com/)、Facebook(https://www.facebook.com/hiltonnewsroom)、X(https://x.com/hiltonnewsroom)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/hilton/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/)、YouTube(https://www.youtube.com/hiltonnewsroom)をご覧ください。