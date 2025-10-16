【新発売】エリートランナーの必需品「AMINOSAURUS GEL Elite」が持久力とコンディション最適化をサポートする電解質補給ジェルへと進化！お披露目記念パーティーに豪華アスリートが集結！

SAURUS JAPAN株式会社

スポーツサプリメントの開発、販売を行うSAURUS JAPAN株式会社(本社：大阪市浪速区、代表取締役：嵜本晃次、以下SAURUS JAPAN）は、発売以来エリートランナーから圧倒的信頼を得る「AMINOSAURUS GEL Elite（アミノサウルスジェルエリート）」を電解質サポート設計「AMINOSAURUS GEL Elite ELECTROLYTE409（アミノサウルスジェル エレクトロライト409)」 へリニューアル、2025年10月12日より一部公式オンラインショップにて先行発売を開始しました。

（左から）竹内竜真選手、神野大地選手、山本有真選手、SAURUS代表取締役：嵜本

同日開催したリニューアル記念パーティーには、いずれもSAURUSの商品を日常的に取り入れ、ブランドの理念に共感する“SAURIST”として活躍する３選手──2年連続SAURUS JAPANのアンバサダーを務め、東京2025世界陸上での活躍も記憶に新しい女子5000m日本代表山本有真さん、“３代目山の神”で知られ、2027年のニューイヤー駅伝出場を目指すM&Aベストパートナーズ陸上部のプレイングマネージャーを務める神野大地選手、ワルシャワマラソン2025で見事優勝を果たした竹内竜真選手をゲストに招きトークセッションを開催。

他にも日本陸上競技選手権大会2025で準優勝、自己記録更新を達成した四方悠瑚選手やブランドアンバサダーを務める人気インフルエンサーでありアスリートのBRICK by TOKYOメンバー、日頃からSAURUS商品を愛用する一般参加者が多数来場。リニューアルした「AMINOSAURUS GEL Elite ELECTROLYTE409」だけでなく、先般発売されたSAURUS初の医薬部外品である「SAURUS RECOVERY SPA（入浴剤）」、10月15日（水）発売開始となった秋冬アパレル新商品もお披露目され、実際に手に取りながら商品の特長を体感いただく機会となりました。

- 商品名に込められた「ELECTROLYTE 409」の秘密とは？-

ランナー目線の着心地、機能性を追求したSAURUSのアパレルライン

リニューアル後の「AMINOSAURUS GEL Elite ELECTROLYTE 409」でひと際目を引く“409”の数字。

その数字は、現役アスリート・嵜本の豊富なレース経験と、ランナー視点を貫くSAURUSの徹底的なリサーチから導き出された、理想的な電解質設計を象徴しています。

近年、気温上昇によりランニング環境はますます過酷に。発汗によって失われるミネラルがコンディション維持に大きく影響する中、国内外のランナーに共通する課題に応えるべく、嵜本の実戦データと現役医師の知見を融合。限界を超えるパフォーマンスを追求するランナーのために、最適な配合比率を算出しました。

ランナーファーストを第一に、新たな製品を増やすのではなく、レース時の荷物負担を軽減するため既存の「AMINOSAURUS GEL Elite」を電解質補給ジェルとしてリニューアル。

ナトリウム310mg、カリウム66mg、カルシウム23mg、マグネシウム10mg――合計409mgの電解質成分を緻密に配合しています。

「409」の意味を明かし大いに盛り上がる会場

さらに、クエン酸は従来品から２割増量しエネルギー源を強化、活動系アミノ酸（アルギニン・シトルリン）、筋肉系アミノ酸（BCAA）やローヤルゼリー、プロポリスの配合はそのままに、人気の「03 PEACH LEMON」「04 GRAPE」の2フレーバーを継承しながら、より機能的で洗練された設計へと進化しました。

発汗によるミネラルの偏りを整え、トレーニングやレース後半でも身体のリズムを保ち、最後までブレない走りをサポート。

「汗を走りに変える」──エリートランナーのための電解質ジェルが、ここに誕生しました。

- 汗を走りに変える。限界のその先へ -

「AMINOSAURUS GEL Elite ELECTROLYTE409」は、従来品に比べ発汗で失われる電解質成分を2倍に、エネルギー源としてクエン酸配合量も２割増量しています。

【03 PEACH LEMON】

カフェイン120mgを配合し、持久戦の後半や

距離の短いトラックレース開始前などに摂取し集中力をサポート。

クエン酸量：3,600mg⇒ 4,300mg

▪️価格：620円（税抜）／1個

▪️容量：55g

【04 GRAPE】

カルニチンを500mg配合し、持久系運動の開始前や途中のエネルギー補給に。

クエン酸量：3,700mg⇒ 4,600mg

▪️価格：620円（税抜）／1個

▪️容量：55g

- SAURUSシリーズについて https://saurusjapan.com/ (https://saurusjapan.com/)-

「ELECTROLYTE409 03/04」

「挑戦する」「結果を出す」「周囲に影響を与える」の3つを達成できる「プロフェッショナル」な人々を、本当に効果のある燃料で支え続けることを使命としているSAURUS JAPAN。

「SAURUSシリーズ」は、プロフェッショナルなアスリートはもちろん、現代を生きる全ての人々の健康をサポートし、スポーツを楽しみ、アミノ酸をより手軽に美味しく生活に取り入れていただけるよう改良を重ねているアミノ酸健康食品シリーズです。