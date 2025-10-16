ヘッドホン開発の舞台裏に迫る！エンジニアの1日に密着したドキュメンタリー映像公開











さらに本作では、音響業界で働くことによる職業的な葛藤や、日本の職場文化も垣間見ることができます。社員食堂での日替わり定食、業務後に訪れるリスニングバーでのひとときなど、塩飽の日常を通じて、製品開発に携わる人のリアルな姿を描いています。



ドキュメンタリーは、オーディオテクニカの公式YouTubeチャンネルにて公開中です。製品づくりに込められたこだわりと情熱を、ぜひご覧ください。



















一つひとつの工程に携わることで、塩飽は自身が手掛けた製品に特別な想いを込めています。オーディオテクニカのエンジニアたちは、製品それぞれに技術と情熱を注ぎこみ、人の心に響く音を追求しています。塩飽は映像の中でこう語ります。「自分が手掛けた製品が世界に届けられることに、大きな誇りを感じます。あるイベントでお客様に"このシリーズ、私が開発にかかわったんです"と伝えた際、涙を流された方がいました。非常に感動的な瞬間でした。」映像はこちら：https://youtu.be/G3ulJteM1Ho■「R」シリーズのヘッドホン『ATH-R70xa』についてオープンバックヘッドホンにおける開発背景の歴史は、2015年に発売されたオープンバック・リファレンス・ヘッドホン ATH-R70x に遡ります。このモデルは、オープンバックヘッドホンのトランスデューサー(変換器)設計における画期的な製品として人気を博しました。続く2017年には、開放型ヘッドホンのフラッグシップモデル『ATH-ADX5000』で、その設計技術をさらに進化させます。 そして2024年、その技術を引き継ぎ、開放型ヘッドホンのユニークで純粋な音体験を、さらに多くのリスナーに楽しんでいただけるよう最新モデル『ATH-ADX3000』が生まれました。そうした歴史の中で、受け継がれてきた「トゥルーオープンエアーオーディオ」をプロフェッショナル用途のヘッドホンとしてもご提供するため前モデルからユーザーエクスペリエンスをさらに向上した『ATH-R70xa』を開発しました。ATH-R70xa 製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-R70xa＜その他、Rシリーズのヘッドホンはこちら＞ATH-R50x：https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-R50xATH-R30x：https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-R30x