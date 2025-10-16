2026年版ダイキン AIR カレンダー『AIR －空気に抱かれる惑星（ほし）－』プレゼントキャンペーンを開始

ダイキン工業株式会社は、「ダイキンAIRカレンダー」2026年版をプレゼントするキャンペーンを実施します。応募は2025年10月16日（木）より当社のウェブサイトにて受け付けます。応募者の中から抽選で1,000名様にカレンダーをお届けします。また、応募者全員にカレンダーに掲載されている写真の壁紙をプレゼントします。



熱帯から極地まで地球そのものをフィールドに撮影活動を行っている高砂淳二氏を、昨年に引き続きパートナーとして迎え、雄大な自然やそこに生きる生命の姿を通してダイキンの空気への想いを表現しました。高砂氏は自然写真の世界最高峰といわれる「Wildlife photographer of the year 2022」“自然芸術”部門で最優秀賞を受賞し、世界で活躍されています。



ダイキンは、高品質な空気を感じて、もっと空気に関心を持っていただきたいとのコンセプトで1955年からカレンダーを制作しており、今年で71年目になります。「空気で答えを出す会社」として、これからも皆様に空気の魅力や新しい価値を届けていきます。



































【AIRカレンダーの特長】

1. 2026年版のテーマは「空気に抱かれる惑星（ほし）」

今回のAIRカレンダーでは、地球をひとつの生命体と捉え、「地球を包み込む空気」、「空気に生かされる生命」を表現しました。ダイキンは空気に新たな価値を見出すことを理想としており、本作品で映し出されているいきいきとした動植物の営みを通じて、生命や地球環境を支える空気の無限の可能性を表現しています。一枚一枚の作品に込められた生命の力強さと、それを包み込む空気の存在を感じてみてください。



2. 特別企画AIR対談 ダイキン×高砂淳二氏

空気と生命活動との関係や、これからの地球にとって、あるいは日々の生活にとって、空気とどう向き合っていけばいいか等、私たちダイキンの想いや活動を交えながら、空気について様々な意見を交換しました。



【高砂淳二(たかさごじゅんじ)氏 プロフィール】





