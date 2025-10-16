民俗学者がゲームを解説する！？『都市伝説解体センター』ノベライズ記念ゲーム実況イベントが開催決定！！【10/24(金)21時～】

合同会社 PLAN-B

オンライン書店『GAMABOOKS』を運営するPLAN-B LLC.（本社：東京都渋谷区）は、『都市伝説解体センター』（開発：墓場文庫、販売元：株式会社集英社ゲームズ）ノベライズ記念イベントとして、グラフィッカー/デザイナーのハフハフ・おでーん様（墓場文庫）と民俗学者の島村恭則様（関西学院大学教授）をゲストにお招きしたゲーム実況配信を開催いたします。

イベントの背景

弊社は2025年7月にバーチャル文化普及史マガジン『Hukyu（ふきゅう）』を創刊しました。記念すべき第一号は「VTuber×民俗学」と題し、昨今のエンタメと民俗学の関連について議論しています。そこでこのたびは、民俗学の要素を多分に含むゲーム『都市伝説解体センター』のノベライズ記念として民俗学者の島村恭則教授をお招きして、『都市伝説解体センター』を民俗学の観点から楽しく解説するゲーム実況イベントを開催いたします。

Hukyuについて

発売日：2025年7月1日

ISBN：978-4-9914263-0-8

編集長：諸星めぐる（GAMABOOKS）

制作協力：島村恭則（関西学院大学）

出版社：GAMABOOKS

総ページ数：280

サイズ：A5

《編集長コメント》

雑誌「Hukyu」は、インターネットで普及する文化の「今」を紙面に留め、より多くの人々や次世代に届けることを目標としています。本誌の特集は【VTuber×民俗学】。これまでVTuberや民俗学に親しんできた方々だけでなく、「VTuberってなに？」、「民俗学って難しい？」と感じられている方々も是非お手にとっていただけますと幸いです。

Hukyu特設サイト :https://hukyu.jp/

『都市伝説解体センター』について

『都市伝説解体センター』は、2025年2月に発売された怪異を解き明かすミステリーアドベンチャーゲームです（Nintendo Switch、PlayStation 5、PC向け）。

『都市伝説解体センター』は、2025年2月に発売された怪異を解き明かすミステリーアドベンチャーゲームです（Nintendo Switch、PlayStation 5、PC向け）。

「ようこそ都市伝説解体センターへ」 怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う『都市伝説解体センター』。 主人公の福来（ふくらい）あざみは、『都市伝説解体センター』のセンター長であり 国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、「都市伝説」絡みの依頼を解決していくことになるが…（『都市伝説解体センター』公式サイトより引用）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YvIY4locMkg ]

都市伝説解体センター公式サイト :https://umdc.shueisha-games.com/

2025年9月には、ノベライズ2作品『都市伝説解体センター 断篇集』(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-703562-9)、『都市伝説解体センター ノベライズ みらい文庫版 怪異を解き明かせ』(https://miraibunko.jp/book/978-4-08-322021-0/)、コミカライズ1作品『都市伝説解体センター Parallel File 1』(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-894017-5)が立て続けに出版されています。

イベントの概要

出演者のご紹介

ハフハフ・おでーん

墓場文庫所属のグラフィッカー・デザイナー。実験的開発ユニット”スカシウマラボ”の一員でもある。好きなものはカレー、麺、パン、プロレス、ダンスミュージック、アメコミ、稲川淳二、80’s。

島村恭則（しまむら・たかのり）

民俗学者。関西学院大学社会学部長、教授。博士（文学）。専門は、現代民俗学・民俗学理論。1967年東京生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。主な著書に『開運！神秘のちから 縁起物』（NHK出版）、『現代民俗学入門』（創元社）、『みんなの民俗学』（平凡社）、『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』（辰巳出版）などがある。

諸星めぐる（もろぼし・めぐる）

民俗学と考現学をこよなく愛する書店員VTuber。GAMABOOKS所属。民俗学解説配信、本の紹介、学術系VTuberを集めた解説リレー配信「スクールオブチューブ」主催など幅広く活動している。特に民俗学関連では、民俗学者へのインタビュー、VOICEVOX（ずんだもん）を使った対話型の民俗学解説動画の制作、バーチャル文化普及誌「Hukyu」編集長就任など、VTuberの領域にとらわれず「楽しく学ぶ」「学ぶことは楽しい」をコンセプトに情報発信している。

