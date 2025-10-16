ジフェンヒドラミン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月09に「ジフェンヒドラミン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ジフェンヒドラミンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ジフェンヒドラミン市場の概要
ジフェンヒドラミン市場に関する当社の調査レポートによると、ジフェンヒドラミン市場規模は 2035 年に約 21億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ジフェンヒドラミン市場規模は約 16億米ドルとなっています。ジフェンヒドラミン に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ジフェンヒドラミン市場シェアの成長は、季節性アレルギーに悩む人々の増加と自己治療の需要の増加に牽引されています。アレルギー性鼻炎の罹患率の増加も、鼻水などの鼻炎の症状を緩和する効果があるジフェンヒドラミンの需要の急増をもたらしています。国立衛生研究所の報告によると、アレルギー性鼻炎は世界人口の約10―40%に影響を与えています。
ジフェンヒドラミンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/diphenhydramine-market/56482
ジフェンヒドラミンの市場調査では、人口増加に伴い、特に高齢者において不眠症などの睡眠関連の問題が増加し、市場シェアが拡大することが明らかになっています。世界保健機関（WHO）によると、世界の60歳以上の人口の割合は、2015－2050年の間に12%－22%に増加すると予測されており、この人口高齢化はジフェンヒドラミン市場全体の成長に大きく貢献すると予想されています。
しかし、潜在的な副作用が今後数年間の市場成長を阻害すると予想されています。これらの副作用には、口渇、眠気、アレルギー反応などがあり、代替のアレルギー緩和薬の需要増加につながっています。さらに、米国食品医薬品局（FDA）の報告書によると、ジフェンヒドラミンの高用量摂取は心臓障害、昏睡、発作を引き起こす可能性があり、市場の成長をさらに阻害する要因となっています。
ジフェンヒドラミン市場セグメンテーションの傾向分析
ジフェンヒドラミン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ジフェンヒドラミンの市場調査は、処方タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
ジフェンヒドラミン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-56482
アプリケーション別に基づいて、このセグメントはアレルギー治療、睡眠補助剤、乗り物酔い、風邪とインフルエンザの管理、虫刺され／かゆみ止めに分割されています。これらのうち、アレルギー治療セグメントは、一般大衆におけるアレルギー罹患率の増加を背景に、予測期間中に48%の収益シェアを獲得し、市場を牽引すると見込まれています。ジフェンヒドラミンは、ベナドリルなどの医薬品の主成分であり、需要が大幅に増加しています。さらに、ジフェンヒドラミンは処方箋なしで容易に入手できるため、消費量の増加につながっています。
