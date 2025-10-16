台湾発の大人気キャラクター「カプー（貓貓蟲咖波・Bugcat Capoo）」の東京・大阪ポップアップ開催！

インフォレンズ株式会社

株式会社MYC Japan（東京都千代田区、代表取締役 峰岸宏行）は、台湾発の人気オリジナルキャラクターIP「カプー（貓貓蟲咖波・Bugcat Capoo）」が日本に本格上陸することを発表いたします。その皮切りに、日本初*となる期間限定ポップアップストアを開催することが決定いたしました。本ポップアップストアは、株式会社MYC Japanが主催し、インフォレンズ株式会社が運営を担当します。

*2025年10月14日時点、インフォレンズ株式会社調べ

「カプー（貓貓蟲咖波・Bugcat Capoo）」とは

「カプー」は、猫のようで虫のような6本足の小さな生き物です。

何でも食べてしまう食いしん坊で、ときには仲良しの犬の友達まで食べようとするほどのいたずら好き。やんちゃで甘えん坊、そして野菜が大嫌いというユニークな性格も人気の理由です。

この可愛らしいキャラクターは、台湾のクリエイター 亞拉（Yara） によって誕生しました。シンプルで童心あふれるタッチで、カポと動物の仲間たちとの不思議で愛らしい日常を描き出しています。

作品にはほとんど文字が使われておらず、言語の壁を越えて世界中の読者が共感し、笑顔になれる点も大きな魅力です。

クリエイター紹介：亞拉（Yara）

「貓貓蟲咖波」の生みの親である 亞拉（Yara） は、台湾・台中出身のイラストレーターです。

2014年にFacebookページを開設して以来、可愛らしい画風とユーモア溢れる日常作品で注目を集め、現在ではフォロワー数200万人以上を誇ります。

LINE Webtoon 第1回オリジナル漫画コンテスト短編部門で優勝、LINEスタンプ販売ランキング1位、さらにはLINEスタンプ殿堂入りなど、数々の実績を持つ台湾を代表するクリエイターの一人です。

ブランド紹介：Bugcat Capoo

「Bugcat Capoo」は台湾発のオリジナルキャラクターIPとして、誕生以来各種SNSでイラスト作品を継続的に発信し、ファンとの交流を大切にしながら世界中の読者を魅了してきました。

現在、Instagramではフォロワー数209万人以上、YouTubeでは登録者数259万人以上を誇り、アジアを中心に世界各国で支持を集めています。

キャラクターの人気上昇とともに、「Bugcat Capoo」は数多くの国際的ブランドともコラボレーションを展開。

ポケモン（Pokemon）、セブン-イレブン、ミスタードーナツ、RhinoShield、Casetify、メイプルストーリー、スズキ などと協業し、ぬいぐるみ、文具、アパレル、スマホアクセサリー、食品・飲料など多岐にわたる分野へと展開し、その高い拡張性を発揮しています。

さらに、自社ブランドの展開にも注力しており、公式オンラインストアや実店舗、カポをテーマにしたカフェ、豊富なライセンス商品など、多面的なブランド世界観を創り上げています。

本イベントは東京と大阪の2都市で順次開催され、会場ではここでしか手に入らない限定グッズを販売するほか、1会計につき税込5,000円以上お買い上げのお客様には、各会場限定のメインビジュアルポストカードをプレゼントいたします（数量限定・無くなり次第終了）。

それぞれの会場で異なるデザインが登場し、ファン必見の内容となっています。

ポップアップストア開催情報

【Bugcat Capoo 東京 Pop-up Store】

会場：渋谷 PARCO 6F（東京都渋谷区宇田川町15-1）

開催期間：2025年10月23日（木）～11月9日（日）

営業時間：11:00～21:00

【Bugcat Capoo 大阪 Pop-up Store】

会場：大丸梅田店 5F（大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1）

開催期間：2025年11月14日（金）～12月25日（木）

営業時間：10:00～20:00

※ 各会場ではそれぞれ異なるデザインの限定アイテムが登場します。

※ 税込5,000円以上お買い上げの方には、会場限定メインビジュアルポストカードを1枚プレゼント（数量限定、無くなり次第終了）。

会社概要

【主催】

会社名： 株式会社MYC Japan

代表者： 代表取締役 峰岸 宏行

所在地： 東京都千代田区神田須田町2₋25GYB秋葉原5F

URL： https://mycdkdu.com

【運営】

会社名： インフォレンズ株式会社

代表者： 代表取締役CEO 安川 洋

所在地： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL： http://www.infolens.com