Microchip社、離れた場所にあるクロックのナノ秒精度のアライメントと比較を容易に実現するSkyWire TM Technologyを発表

Microchip社、離れた場所にあるクロックのナノ秒精度のアライメントと比較を容易に実現するSkyWire TM Technologyを発表