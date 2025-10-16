Microchip社、離れた場所にあるクロックのナノ秒精度のアライメントと比較を容易に実現するSkyWire TM Technologyを発表
2025年10月16日[NASDAQ: MCHP] - ネットワーク クロックはクリティカル インフラストラクチャ運用を支える基盤であり、精密なクロック アライメントは、データセンター、電力会社、無線/有線ネットワーク、金融機関にとってますます重要になっています。クリティカル インフラストラクチャ事業者が信頼性とレジリエンスを備えたタイミング アーキテクチャを展開するには、そのクロックとタイミング基準がUTC（協定世界時）等の権威あるタイムソースに対して計測し、検証されている必要があります。Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は本日、BlueSky TM Firewall 2200に組み込まれる時刻計測ツールのSkyWire TM Technology（https://www.microchip.com/en-us/products/clock-and-timing/systems/bluesky/gnss-firewall?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=skywire&utm_bu=fts）を発表しました。この新技術は、遠く離れた場所にあるクロック間でも、ナノ秒精度での時刻の計測、アライメント、検証を可能にするように設計されています。
SkyWire Technologyを搭載したBlueSky GNSS Firewall 2200では、地理的に分散配置されたタイミング システム間、または計量標準機関に展開されたタイムスケール システムとの間で、ナノ秒精度で時刻を比較できます。従来、このレベルのクロック アライメント計測とトレーサビリティは、計量標準機関と科学研究機関の間でしか行われていませんでした。Microchip社のソリューションにより、航空管制、交通機関、公共事業、金融サービス等のクリティカル タイミング ネットワークにおいても、クロックの配置場所にかかわらずクロック間でナノ秒精度のアライメントを実現し、インフラストラクチャを保護できます。
Microchip社周波数およびタイミング部門担当副社長のRandy Brudzinskiは次のように述べています。「タイミング システムが厳格な精度要件を満たしている事を保証するには、各国の計量標準機関が管理する、BIPM（国際度量衡局）にトレーサブルなUTCに対して、独立した方法で計測し、検証する事が重要です。新しいSkyWire Technologyソリューションにより、UTCをより広く利用可能になり、地理的に離れた場所に展開された多くのクロックを相互に計測し、検証できるようになります」
このコンセプトは、NIST（米国国立標準技術研究所）が提供する既存サービスであるTMAS （Time Measurement and Analysis Service）の拡張として生まれました。TMASは、正確なローカル時刻標準を維持する必要がある組織で利用されています。SkyWire Technologyを搭載したBlueSky GNSS Firewall 2200は、COTS（民生品）として、クリティカル インフラストラクチャ事業者がNIST TMAS Dataサービスに接続し、多数のクロックを展開できるようにします。
NISTのエンジニアであるAndrew Novick氏は次のように述べています。「NISTの目標は、最も正確な時刻を提供して米国のインフラストラクチャを支える事です。TMAS Dataサービスを商用ハードウェアと組み合わせる事で、トレーサブルで正確なタイミングを必要とするあらゆる利用者にスケーラブルなソリューションを提供できるようになります」
米国以外でも、Microchip社のTimePictra（R）ソフトウェア スイート内のSkyWire Technologyを使えば、世界中の国々でこのソリューションを再現できます。TimePictra（R）は、NIST TMAS Dataサービスと同様の特長と機能を提供します。TimePictra（R）ソフトウェア スイートとSkyWire Technologyを搭載したBlueSky GNSS Firewall 2200を導入する事で、世界中の計量標準機関、政府機関、企業は、トレーサブルな時刻計測、アライメント、検証のためのエンドツーエンド ソリューションを独自に構築できます。
SkyWire Technologyを搭載したBlueSky GNSS Firewall 2200では、地理的に分散配置されたタイミング システム間、または計量標準機関に展開されたタイムスケール システムとの間で、ナノ秒精度で時刻を比較できます。従来、このレベルのクロック アライメント計測とトレーサビリティは、計量標準機関と科学研究機関の間でしか行われていませんでした。Microchip社のソリューションにより、航空管制、交通機関、公共事業、金融サービス等のクリティカル タイミング ネットワークにおいても、クロックの配置場所にかかわらずクロック間でナノ秒精度のアライメントを実現し、インフラストラクチャを保護できます。
Microchip社周波数およびタイミング部門担当副社長のRandy Brudzinskiは次のように述べています。「タイミング システムが厳格な精度要件を満たしている事を保証するには、各国の計量標準機関が管理する、BIPM（国際度量衡局）にトレーサブルなUTCに対して、独立した方法で計測し、検証する事が重要です。新しいSkyWire Technologyソリューションにより、UTCをより広く利用可能になり、地理的に離れた場所に展開された多くのクロックを相互に計測し、検証できるようになります」
このコンセプトは、NIST（米国国立標準技術研究所）が提供する既存サービスであるTMAS （Time Measurement and Analysis Service）の拡張として生まれました。TMASは、正確なローカル時刻標準を維持する必要がある組織で利用されています。SkyWire Technologyを搭載したBlueSky GNSS Firewall 2200は、COTS（民生品）として、クリティカル インフラストラクチャ事業者がNIST TMAS Dataサービスに接続し、多数のクロックを展開できるようにします。
NISTのエンジニアであるAndrew Novick氏は次のように述べています。「NISTの目標は、最も正確な時刻を提供して米国のインフラストラクチャを支える事です。TMAS Dataサービスを商用ハードウェアと組み合わせる事で、トレーサブルで正確なタイミングを必要とするあらゆる利用者にスケーラブルなソリューションを提供できるようになります」
米国以外でも、Microchip社のTimePictra（R）ソフトウェア スイート内のSkyWire Technologyを使えば、世界中の国々でこのソリューションを再現できます。TimePictra（R）は、NIST TMAS Dataサービスと同様の特長と機能を提供します。TimePictra（R）ソフトウェア スイートとSkyWire Technologyを搭載したBlueSky GNSS Firewall 2200を導入する事で、世界中の計量標準機関、政府機関、企業は、トレーサブルな時刻計測、アライメント、検証のためのエンドツーエンド ソリューションを独自に構築できます。