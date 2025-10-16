こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シーンに合った明るさ・光の色をワンタッチで操作！LEDシーリングライトをエディオンとニトリで販売開始
株式会社エディオンは、株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）との共同開発商品であるLEDシーリングライトを、2025年10月17日（金）より一部店舗※1およびのインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて販売を開始いたします。
本商品は、温かみのある木目調のデザインが特徴です。リビングや寝室などに取り入れることで、リラックスできる空間を演出します。
また、付属のリモコンで、明るさ・光の色をそれぞれ11段階で調整できるほか、おやすみ前や集中したいときなど、シーンに合った調光・調色がワンボタンで可能です。
ラインナップとして、6畳・8畳・12畳の3タイプを展開いたします。なお、どのタイプも固定エネルギー費効率が120lm/Wという優れた省エネ性能を達成しています。
【 概要 】
商 品：エディオン×ニトリ LEDシーリングライト「シーリンク゛ライト NS003 6/8/12JDCLBR」
発 売 日：2025年10月17日（金）
取り扱い：エディオン一部店舗※1、およびエディオンネットショップ
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
【 商品特長 】
①インテリアになじむ木目調デザイン
例えば、リビングではリラックスできる空間を、寝室なら落ち着いた安らぎの空間を演出するなど、様々なシーンでお使いいただけます。
②11段階の調光・調色＆ワンボタンで快適空間へ
リモコンを使用することで、明るさだけでなく、光の色をそれぞれ11段階で調整することが可能です。また、シーンにあわせてワンボタンでダイレクトに切り替えできる機能も搭載しています。
・「くつろぎ」ボタン：電球色100%の明るさになります。
暖かみのあるオレンジ系の光で、おやすみ前やリラックスタイムに最適です。
・「さわやか」ボタン：昼光色100%の明るさになります。
爽やかな白い光で、朝の目覚めや集中したい作業時に最適です。
③どの畳数タイプを選んでも省エネ
６畳・8畳・12畳タイプともに、固定エネルギー消費効率120m/Wであり省エネ性能に優れています。
少ない電気代でしっかりとお部屋を明るくできます。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/120085/120085_web_1.png
※1取り扱いの有無につきましては、お近くの店舗へお問い合わせください。
※2LED光源寿命は、製品寿命を保証するものではありません。
LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
関連リンク
エディオン×ニトリ共同開発商品 特設サイト
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
本商品は、温かみのある木目調のデザインが特徴です。リビングや寝室などに取り入れることで、リラックスできる空間を演出します。
また、付属のリモコンで、明るさ・光の色をそれぞれ11段階で調整できるほか、おやすみ前や集中したいときなど、シーンに合った調光・調色がワンボタンで可能です。
ラインナップとして、6畳・8畳・12畳の3タイプを展開いたします。なお、どのタイプも固定エネルギー費効率が120lm/Wという優れた省エネ性能を達成しています。
【 概要 】
商 品：エディオン×ニトリ LEDシーリングライト「シーリンク゛ライト NS003 6/8/12JDCLBR」
発 売 日：2025年10月17日（金）
取り扱い：エディオン一部店舗※1、およびエディオンネットショップ
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
【 商品特長 】
①インテリアになじむ木目調デザイン
例えば、リビングではリラックスできる空間を、寝室なら落ち着いた安らぎの空間を演出するなど、様々なシーンでお使いいただけます。
②11段階の調光・調色＆ワンボタンで快適空間へ
リモコンを使用することで、明るさだけでなく、光の色をそれぞれ11段階で調整することが可能です。また、シーンにあわせてワンボタンでダイレクトに切り替えできる機能も搭載しています。
・「くつろぎ」ボタン：電球色100%の明るさになります。
暖かみのあるオレンジ系の光で、おやすみ前やリラックスタイムに最適です。
・「さわやか」ボタン：昼光色100%の明るさになります。
爽やかな白い光で、朝の目覚めや集中したい作業時に最適です。
③どの畳数タイプを選んでも省エネ
６畳・8畳・12畳タイプともに、固定エネルギー消費効率120m/Wであり省エネ性能に優れています。
少ない電気代でしっかりとお部屋を明るくできます。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/120085/120085_web_1.png
※1取り扱いの有無につきましては、お近くの店舗へお問い合わせください。
※2LED光源寿命は、製品寿命を保証するものではありません。
LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
関連リンク
エディオン×ニトリ共同開発商品 特設サイト
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/