AIを活用した職場安全管理システムを10か国の製造拠点に導入
日本板硝子株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長 兼 CEO：細沼 宗浩、以下「NSG」）は、Voxel社のAI技術を活用した職場内の安全管理システムを、NSGグループ内の10か国の製造拠点に導入しました。本取り組みは、映像解析AIを専門とするVoxel社による最先端のAI技術を通じて、グループ全体で労働安全のさらなる向上を目指すものです。
Voxel社 の安全管理システムは、製造現場に設置されたCCTVカメラとAI技術を用いて、作業者の不適切な持ち上げ動作、歩行者区域違反、個人用保護具の遵守問題など、危険な行動をリアルタイムで検知します。当社グループは、2024年6月にカナダの製造拠点においてシステムの試験運用を開始しました。この成果を受けて、グループの製造現場における安全管理体制の強化を図ると同時に、各国の法規制や文化的背景、従業員のプライバシーへの配慮を行いながら、マレーシア、ベトナム、メキシコ、チリ、アルゼンチン、ブラジル、イタリア、ドイツ、カナダ、米国の製造拠点へと導入を拡大しました。
本システム導入後は、各拠点の実情に応じた運用環境の違いがある中でも、以下のような有効性が実証されています。
マレーシア：歩行者立入禁止エリアでの人と設備の接近事象が、導入後3か月で75％減少
カナダ：2024年下半期にかけて、無理な作業姿勢などの人間工学的リスク事象が57％減少
米国：導入後1か月で安全ベスト着用違反が62%減少
本システムの導入にあたっては、各拠点の現場のニーズや優先事項に応じて、Voxel社の専任チームがそれぞれの拠点の実情に合わせた機能のカスタマイズを行っています。中でも従業員の顔や体をぼかす匿名化機能は、各国の個人情報保護規制や文化的規範に対応するうえで極めて重要な役割を果たしています。
NSGグループは、従業員の安全とその確保を事業運営における最重要課題の一つと位置づけています。本システムの導入によって得られた成果を踏まえ、今後もパートナー企業であるVoxel社と連携しながら、他の拠点への導入を進め、グローバル全体での安全対策の強化と継続的な改善に取り組んでまいります。
カメラ＋AIにより拠点内のフォークリフトが停止線で停止しないルール違反を検出した事例
当社執行役常務、建築ガラス事業部門長 レオポルド・ガルセス・カスティーリャ（Leopoldo Garces Castiella）コメント
「Voxel社のシステム導入により、当社グループ全体の安全リスクに対する可視性が向上しました。これにより、安全性の改善に向けた、効率的かつ効果的な手段が得られました。世界中の従業員に良い影響をもたらしながら、安全文化を継続的に強化していくという当社のグローバルな使命は、Voxel社とのパートナーシップによってさらに推進されていきます。」
Voxel社 CEO ヴェルノン オドニール 氏のコメント
「NSGグループは、AIを駆使して世界的に安全な職場環境を構築する先進的な製造業者の好例です。積極的な安全管理への取り組みと技術革新を受け入れる姿勢は、各地域で働く従業員の安全を守り、安全文化の醸成という確かな成果につながっています。」
Voxel（ボクセル）社について
Voxelは、各産業の現場におけるリスクを特定・軽減するために設計された、AI活用型の可視化プラットフォームにより職場の革命的な安全性を提供しています。既存のカメラ映像を活用し、日常的な映像を実用的な情報に変換することで、企業がより安全で効率的な職場づくりに主体的に取り組めるよう支援しています。同社は、倉庫、製造、流通、保険など幅広い業界の企業と連携し、リスクを未然に把握するためのツールを提供することで、安全で生産性の高い職場環境の実現を後押ししています。
https://www.voxelai.com/（英語サイト）
NSGグループの安全衛生への取り組みについて
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/sustainability/social/health-and-safety
NSGグループ（日本板硝子株式会社およびそのグループ会社）について
NSGグループは、建築および自動車用ガラスとクリエイティブ・テクノロジー分野で事業を展開する世界最大のガラスメーカーのひとつです。
建築用ガラス事業は、各種建築用ガラス、太陽電池パネル用ガラス等を製造・販売しています。
自動車用ガラス事業は、新車用(OE)ガラスや補修用(AGR)ガラスの分野で事業を展開しています。
クリエイティブ・テクノロジー事業の主要製品は、プリンターやスキャナーに用いられるレンズ、タイミングベルトの補強材であるグラスコードを中心とした特殊ガラス繊維やガラスフレーク、およびファインガラスです。
本件に関するお問合わせ先
(報道関係等） 広報部 （お問合せページ） https://www.nsg.co.jp/ja-jp/contact-us
