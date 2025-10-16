こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポーツ、エンタメ向けオンライン写真販売サービス「StarFrame」を提供開始
～ 試合やライブの熱気そのままに アップロードから最短2時間で販売可能 ～
株式会社リコー（社長執行役員:大山晃）は、スポーツ、エンターテインメント向けオンライン写真販売サービス「StarFrame（スターフレーム）」を2025年10月16日から提供開始します。
StarFrameは、“自分のスターが輝いてる瞬間をフレームにおさめ宝物にする”をコンセプトに、スポーツやエンターテインメントの写真を簡単に販売・購入できるオンラインサービスです。アプリのインストールは不要で、ブラウザ上で操作でき、事業者がアップロードした写真をお客様が選ぶと、後日自宅にプリントアウトされた写真が届きます。また、事業者がアップロードしてから最短2時間で販売が可能なため、スポーツの試合やアーティストのイベント終了後、すぐに写真を選ぶことが可能です。
これまでのスポーツ・エンターテインメント業界における写真販売業務では、事業者にとっては代金のやり取りが煩雑で、ファンにとってはイベント終了から数日後に写真が公開されるケースが多く、購入意欲が冷めてしまうという課題がありました。StarFrameでは、ファンが一番欲しい瞬間に写真を手にできる環境を実現し、ファンエンゲージメントの向上に加えて、チケットやグッズの売上、リピート率の増加も見込まれます。
リコーはこれまで、主に保育園・幼稚園などの教育現場に向けて、写真データをWebサイトにアップロードするだけで、簡単に写真データを販売できるサービス「リコー こども成長アルバム そだちえ」を2018年から提供しています。そだちえで培ったプラットフォームシステムの開発・運用ノウハウを応用してStarFrameを拡大していくとともに、今後もお客様のニーズに応えながら、便利で楽しく、安心・安全なサービスの提供に努めてまいります。
「StarFrame」の特徴
１．導入費・利用料ともに無償
システム導入時の初期費用や導入後の月額利用料などのコストは不要です。リコーは、写真購入の代金の一部を収益として頂いた上で、事業者に売上を還元します。
２．最短2時間で即日公開・販売が可能
試合やイベント当日のホットな瞬間を逃さずに、最短2時間で販売可能です。即日販売により、写真の売上向上が期待できます。
３．直観的で快適な操作性
アプリや専用ソフトウェアは不要で、すべてブラウザ上で操作可能。写真（JPEG形式）のアップロードもドラッグ＆ドロップによる簡単操作です。データ保存容量を気にせず、無制限に写真をアップロード・販売可能です。
４．安心・安全のセキュリティ体制
リコーの専任ITスタッフが毎月セキュリティ監査を実施。安全性を高める暗号化ネットワーク通信（TLS1.2）に対応しています。
なお、10月以降、以下のスポーツチームで本サービスを通じた写真販売を開始する予定です。
Jリーグ：ヴィッセル神戸（サッカー）https://www.vissel-kobe.co.jp/
B.LEAGUE：大阪エヴェッサ（バスケットボール）https://www.evessa.com/
リーグワン：リコーブラックラムズ東京（ラグビー）https://blackrams-tokyo.com/
■関連情報
StarFrame サービスページ
https://starframe.ricoh/
そだちえ サービスページ
https://sodachie.ricoh/
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
