描くのがもっと楽しくなる！人気YouTuber ディープブリザード×コピックコラボセットが11月13日より限定発売

株式会社トゥーマーカープロダクツ

カラーマーカーを中心に展開している画材ブランド「コピック」製品を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、2025年11月13日（木）より限定コピックセット「コピックチャオ ディープブリザード きほんの6色セット」を販売いたします。

人気YouTuber「お絵描き魔王 ディープブリザード」初のコピック技法書刊行を記念した限定セット

お絵かきYouTuberとして若い世代を中心に多くの人気を集めるディープブリザードさんによる、コピックのメイキング＆技法書『ディープブリザードといっしょに！いちばんたのしいコピック』（日本文芸社）が発売されます。この書籍発売と連動して、ディープブリザードさんが書籍内でおすすめするコピックチャオの色を集めた6色セットを11月13日（木）より一部店舗にて限定販売をいたします。

コピックチャオセットの中には書籍のために描き下ろしたイラストを含めたぬり絵もついており、すぐにコピックでの色塗り・お絵描きをお楽しみいただけます。

コピックをはじめて試したい方に最適のお手軽なセットとなっており、お絵かきが好きな方へのプレゼントにもおすすめです。

コピックチャオ ディープブリザード きほんの6色セット初心者さんにおすすめの6色を厳選



商品名 ：コピックチャオ ディープブリザード きほんの6色セット

価格 ：1,870円（税込）

色数 ：6色

セット内容：コピックチャオ6色（E000、Y21、BV00、R20、RV21、B32）、ぬりえ3種各1枚

販売情報 ：コピック直営店トゥールズ各店舗、楽天ブックスほか

製品ページ：https://copic.jp/limited/deepblizzard/

コピックの直営店「トゥールズ」で原画展を開催

また、コピックセットの発売と連動して、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間、コピックの直営店「トゥールズ」お茶の水店にて原画展「ディープブリザードといっしょに！いちばんたのしいコピック展」を開催します。

本展示では書籍『ディープブリザードといっしょに！いちばんたのしいコピック』に掲載されている描き下ろし作品8点と、作品のラフ（下書き・色設計）8点の合計16点の展示を予定しています。

11月1日（土）からはコピックコラボセット「コピックチャオ ディープブリザード きほんの6色セット」、書籍の先行発売も行います。（※）

また、トゥールズ各店舗（お茶の水店、横浜ジョイナス店、大阪梅田店）限定で書籍を購入された方には先着順で「きほんの魔女」オリジナルポストカードをプレゼントいたします。

展示作品は、店舗内の特設コーナーにてどなたでもお気軽にご覧いただけます。前期、後期で展示替えを予定しておりますので、ぜひどちらの期間も足をお運びください。

※商品の配送状況により、書籍、セットともに先行発売日が若干前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください

「ディープブリザードといっしょに！いちばんたのしいコピック展」開催概要

場所 ：トゥールズ お茶の水店

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-30

営業時間：平日 9:30～19:00 土日祝日 10:00～18:30

前期会期：2025年11月1日（土）～11月14日（金）

後期会期：2025年11月15日（土）～11月30日（日）

主催 ：株式会社日本文芸社

協力 ：株式会社トゥーマーカープロダクツ

書籍情報

書籍名：ディープブリザードといっしょに！いちばんたのしいコピック

著者 ：ディープブリザード

発行 ：株式会社日本文芸社

発売日：2025年11月13日（木）

価格 ：2,530円（税込）

書籍ページ：https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10145209.html

ディープブリザードさんについて

本名はディープブリザード・イラスティア。最果ての地在住の「あなたのお絵かきを楽しくする魔王」として様々なお絵かきソフトのチュートリアル、Live2Dやアナログ画材など幅広いクリエイティブ活動を行っている。 現在YouTubeやTikTokにお絵描き講座動画を多数投稿中。

公式サイト：deepblizzard.com(https://www.deepblizzard.com/)