あなたの名前はどんなサイン！？5000人以上の著名人サインを手掛けた作家による“世界で一つ”のサイン印鑑作成サービス『Signature』にて、オリジナルサインデータの販売をスタート
インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は10月15日、サインとハンコを融合させた、まったく新しい印鑑作成サービス『Signature（シグネチャー）』にて、新たにオリジナルサインデータの販売を開始しました。
『Signature（シグネチャー）』は、プロスポーツ選手やアイドル、インフルエンサー、YouTuberやVTuberなど、これまでに5000名以上のサインを手掛けてきた人気サイン作家・ウメハラアイさんとのコラボレーションによって誕生。お客様の名前から世界に一つだけのオリジナルサインを作家がデザイン、そのまま印鑑に仕上げる画期的なサービスです。
今回のサービスでは、サイン作家が制作した、洗練されたオリジナルサインデータを、PNG形式（背景透過）またはAI形式で購入することが可能になりました。
例えば、こちらは「林真一郎」のサイン（見本）。
こちらは「佐々木彩葉」のサイン（見本）。
用途や目的に合わせて、クリエイターから法人利用まで幅広くご活用いただけます。
■ PNGデータ（背景透過画像）の活用例
PNGデータは透明背景の高解像度画像データで、画像や動画に貼り付けるだけで簡単に使えます。
イラストレーター、VTuber、YouTuberなどのクリエイターが、作品や動画、SNS投稿に自身のサインを入れる際に多く選ばれています。
【主な活用例】
・X（旧Twitter）やInstagramへの投稿画像、アイコンへのサイン入れ
・YouTube動画や配信サムネイルへの署名
・オリジナルイラストやアート作品へのサイン入れ
・ミシン刺繍データに活用（布へのサイン入れ）
手軽に使えるデータ形式のため、デザイン・映像・ハンドメイドなど、クリエイティブな分野で人気の高い形式です。
■ AIデータ（Adobe Illustrator形式）の活用例
AIデータは拡大・縮小しても劣化しないベクターデータで、印刷物やグッズ制作に最適です。
名刺やショップカード、看板、Tシャツなどの制作を印刷会社へ委託する際に使用でき、企業やブランドのサインロゴとしてもご利用いただけます。
【主な活用例】
・名刺やショップカードへの印刷
・看板やパッケージデザインへの展開
・Tシャツ、トートバッグ、雑貨などのオリジナルグッズ制作
デザイン事務所や印刷会社への入稿用データとして、プロフェッショナルな制作現場でも安心して使える仕様です。
■ 商用利用について
本サービスのサインデータは商用利用もOK。自身のブランドロゴ、グッズ制作、販促物への展開など、自分の名前やブランドの象徴として幅広く活用していただけます。
■ デザインは2タイプから選択可能
Aタイプ：文字の原形を残しつつ、読みやすさとスタイリッシュさを兼ね備えたデザイン
Bタイプ：遊び心やデザイン性を最大限に高めた、流れるように美しいデザイン
『Signature（シグネチャー）』では、従来の“印鑑”という枠を超え、日常のあらゆるシーンで自分らしさを表現できる新しいスタイルのサービスを目指しています。
私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、使うたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるさまざまなサービスを作っていきたいと考えています。
＜参考URL＞
Signature（シグネチャー）
https://typo.shop-pro.jp/?mode=f8
オリジナルサインデータ（販売ページ）
https://typo.shop-pro.jp/?pid=188163620
株式会社岡田商会
https://okada-shokai.co.jp/