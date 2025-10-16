「売買業者間サイト」「スマホで物確」が月間10万PV突破！｜いえらぶCLOUD

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、不動産売買業務のDXを促進する売買業者間サービス「売買業者間サイト」「スマホで物確」が、月間10万PV突破を突破したことをお知らせします。

■背景

売買版業者間サービスは、従来電話やFAXで行っていた物件確認、資料請求、広告掲載申請、内見予約の手続きをオンライン化することで、業者間のやり取りの手間を削減し、迅速な物件確認や問い合わせ対応を実現するサービスです。

「売買業者間サイト」「スマホで物確」は買取再販ランキング上位の不動産会社にも利用されています。

さらに、9月には「売買業者間サイト」「スマホで物確」の月間ページビュー（PV）が10万PVを突破しました。

いえらぶGROUPでは引き続き売買仲介領域にも一層注力しつつ、不動産売買における関係者の手間を大幅に削減し、不動産流通の活性化に貢献してまいります。

■売買業者間サービスについて

いえらぶGROUPでは売買版「業者間サイト」、「スマホで物確」「ぶっかく自動応答」を提供しており、売買領域においてもスムーズな物件流通を可能にしています。

▼売買版業者間サイト

元付会社（売主側）と仲介会社（買主側）とのやり取りをオンライン化し、リアルタイムで募集状況・居住状況・工事の進捗を共有できる会員制サイトです。元付会社は、仲介会社のアカウント管理、業者・物件ごとの閲覧数・内見数などの集計・分析も可能です。また、販売終了時には自動でメールが送付されるため、掲載情報の更新漏れによる誤掲載を防げます。

仲介会社はオンラインで広告掲載申請・内見予約・物件資料のダウンロードができ、FAXや電話といったアナログな問い合わせが不要になります。

売買業界向けサービスページ：https://ielove-cloud.jp/service/leasing-sale/

▼スマホで物確

物件確認を自動化することで電話対応の負担を軽減します。元付会社がQRコード付きの販売図面を配布することで、仲介会社はスマホでQRコードを読み取り、瞬時に物件の最新情報を確認できます。さらに、資料請求や内見依頼もオンラインで完結できます。

スマホで物確サービスページ：https://ielove-cloud.jp/service/spbukkaku/

▼ぶっかく自動応答

仲介会社からの物件確認の電話に自動音声で応答する機能です。元付会社は物件確認の電話への対応コストを大きく抑えることができ、仲介会社は営業日や時間帯を気にせず物件確認ができるようになります。

ぶっかく自動応答サービスページ：https://ielove-cloud.jp/service/bukkaku-auto/

▽本リリースに関するお問い合わせ

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

