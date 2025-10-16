【本日発売】“サイエンス×発酵”が導く、肌本来の美しさを呼び覚ます新世代スキンケア。RETHREE（リスリー）発売開始

合同会社Maison.8

2025年10月16日（木）、新スキンケアブランド「RETHREE（リスリー）」が、公式オンラインストア(https://rethreecosmetics.tokyo)（https://rethreecosmetics.tokyo）にて正式発売を開始しました。

「RETHREE HYBRID SERUM」は、水の代わりに美容効果に特化した6種の麹菌から生まれた特許成分「肌麹水」を使用。

さらに、米糠と大豆エキスを納豆菌で発酵したエキス「CELABIO-F（*特許成分）」、

ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液およびヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム を掛け合わせ、

サイエンスと発酵の知を融合させた新発想のハイブリッド導入美容液です。

日々のスキンケアの第一ステップとして、肌にうるおいを与え、すこやかでみずみずしい印象へ導きます。

■ コンセプト＆メッセージ

再び、出会う。あなただけの肌。

年齢を重ねるごとに

たくさんの肌を見てきた。

日々の生活に合わせて

変化し続けてきたあなたの肌を

始まりの状態に。

ー

コンディションが良くなったと実感できる確かな成分と処方にこだわり、肌と心に嬉しい変化をもたらす、そんなスキンケアブランドを作りたい。私たちは、自分自身の肌と心の実体験から、誰もが使いやすく機能性の高いスキンケア製品の開発に着手しました。



RETHREEは、単なるスキンケア以上の存在として、日常の中で自己肯定感を高め、使うたびに気持ちが豊かになるブランドを目指します。

その根底にあるのは「幸せは、日々の美しさから生まれる」というシンプルな想いです。

■ “発酵の知”と“再生科学”が融合。肌をうるおいで満たし、すこやかに整える導入美容液

第一弾として登場するのは、ハイブリッド導入美容液「RETHREE HYBRID SERUM」

ヒトサイタイ血由来の培養液および、それに含まれる幹細胞エクソソーム原料を配合し日本の発酵技術と融合。

すべて国内製造による、新世代の導入美容液です。

一般的な化粧品は「水」をベースにしていますが、RETHREEは水の代わりに特許成分「肌麹水(R)」を採用。

さらにエクソソームや特許成分CELABIO(R)を組み合わせ、美容液の新次元を切り拓きます。

肌本来の力を引き出し、ハリ・ツヤ・透明感を叶えます。

■ 発売記念キャンペーン：「Instagram限定15％OFFクーポン」を配布開始

発売を記念し、本日より4名のインフルエンサーのInstagramにて、フォロワー限定15％OFFクーポンコードを発行。

このクーポンはここでしか入手できない特別企画で、各インフルエンサーが実際に使用した感想とともにRETHREEを紹介。

リアルな声を通して、“肌と再び出会う”瞬間をシェアします。

＜インフルエンサー＞

Mikako

（モデル）

アンソヨン

（ブランドディレクター）

安保彩世

（モデル）

瑠衣

（ブランドディレクター）

・Mikako(https://www.instagram.com/_____mikako_____?igsh=aDBqMDJqNWViMjhm&utm_source=qr) (@_____mikako_____)/ ・アンソヨン(https://www.instagram.com/_syanshine_?igsh=MTl4em8weDhub2FocQ==) (＠syanshine)

・安保彩世(https://www.instagram.com/posayo?igsh=MTRjMmFsd3hwNmFqbg==) (@posayo) /・瑠衣(https://www.instagram.com/ruiluiruilui?igsh=d2xseWNpdzllZGsw) (ruiluiruilui)

※クーポン配布期間・使用期限は各インフルエンサーの投稿内にてご確認ください。

■ サステナビリティへのこだわり

RETHREEは、環境や社会への配慮を重視した製品づくりを行っています。

ガラスボトルと再生紙素材の外箱を採用し、

シンプルで持続可能なデザインを追求。

「使い続けるほどに心地よく、環境にもやさしい」

そんな新しいスキンケアのあり方を提案します。

■ 製品概要

製品名：RETHREE HYBRID SERUM（リスリー ハイブリッド セラム）

発売日：2025年10月16日（木）

容量／価格：50mL 19,000円（税抜）

使用目安：朝晩の使用で約45～60日分

販売先：RETHREE公式オンラインストア(https://rethreecosmetics.tokyo)（https://rethreecosmetics.tokyo）

製造国：日本

■ ブランドフィロソフィー

RETHREEは、「回復（ R E T U R N ）」「補修（ R E C O V E R ）」「再生（ R E B O R N ）」の3つの“RE”を軸に、

再び自分の肌と向き合う時間を取り戻すために生まれたスキンケアブランドです。

“サイエンス×発酵”という2つの知を融合し、

肌本来の美しさを呼び覚ますハイブリッドスキンケアを提案します。

■ 発売元

会社名：RETHREE INC.

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目33番8-503号

代表取締役：藤井 良典

サイト：https://rethreecosmetics.tokyo.

■お問い合わせ先 / 広報担当

Maison.8 Inc.

本社所在地：東京都港区北青山１丁目３番１号アールキューブ青山３F

代表：伊藤 綾乃

Mail: info@maison8.art

HP：https://www.maison8.art