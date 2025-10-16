こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日常のあらゆるシーンで温活をサポートする温活ブランド「温活本舗」シリーズ累計10万枚を突破*¹した「腹巻パンツ」が今年も登場！
―全国のバラエティショップ、総合スーパー、自社ECサイトにて順次発売中－
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する、温活ブランド「温活本舗」より、シリーズ累計出荷数10万枚を突破*した人気アイテム「腹巻パンツ」を今年も発売いたします。昨年は発売直後に完売店舗が続出した話題のアイテムで、今年も10月上旬より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、総合スーパーおよび自社ECサイトにて順次販売を開始いたしました。
※店舗によって取扱商品、発売時期が異なる場合がございます。
*温活本舗裏シャギーシリーズ累計販売（出荷）数10万枚（24年9月～25年8月）
■温活本舗 温活裏起毛タイプの3つのこだわり
1.厚手だから冬でも安心！しっかり厚地の160デニール
160デニールというしっかりとした厚地タイプのため、寒さが本格化する真冬の時期でも安心して過ごすことが出来ます。
さらに裏起毛タイプは肌触りが優しく、ふんわり温かさを実感いただけます。
2.トウガラシの成分で有名な温感素材「カプサイシン」配合
体を温める効果が期待できる「カプサイシン」の成分を生地に配合しているため自然の力でしっかりと温まります。
3.シンプルで無難な定番カラー
シンプルなカラーなので、どなたでも違和感なく着用していただけます。デイリー使いで寒い季節だけでなく冷房対策にもおすすめです。
４.嬉しい快適機能付き
抗菌・防臭／静電気防止／透湿という冬場に嬉しい機能付きで、不快感無くしっかりと温まることが出来ます。
■裏シャギー腹巻パンツ
ふんわりあったか裏起毛で、長時間着用しても快適に過ごせるデザイン設計
POINT１:W-WARM※
吸湿発熱の機能のある糸を使用しているためあたたかく過ごせる！寒さを感じやすい人が冬を快適に過ごすために欠かせないアイテムに◎
※吸湿発熱や蓄熱保温機能を有する素材の総称です。
POINT２:しっかり厚地の160Ｄだから冬でも安心◎
トウガラシの成分で有名な温感素材カプサイシン配合で、裏起毛素材でふんわり包み込むようなあたたかさ
POINT３:シンプルで無地な定番カラー
デイリー使いで寒い季節だけでなく冷房対策にもオススメです！
カラー：ブラック サイズ：M・L（２サイズ）
希望小売価格：税込968円（税込）
■温活本舗ラインナップ
裏シャギーレギンス
定番アイテムをあたたかくアレンジした、秋冬のウォームビズレギンス
カラー：ブラック
サイズ：M・L（２サイズ）
希望小売価格：税込968円（税込）
裏シャギータイツ
カジュアルからきれいめまで毎日のスタイリングに活躍
カラー：ブラック
サイズ：M・L（２サイズ）
希望小売価格：税込968円（税込）
■販売先
・全国のバラエティショップ、ドラッグストア、総合スーパー
・自社ECサイト「クロスマルシェ」温活本舗
（https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=onkatsuryoukatsu&sort=10&udns=1 ）
※リリース記載の商品は一部です。取り扱いのない店舗もございます。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ： https://www.crossplus.co.jp
■クロスプラスについて
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
