¶äºÂ °ËÅì²° ¡ß Á°³Ý¤±ÀìÌçÅ¹¥¨¥Ë¥·¥ó¥°¡Ø¶äºÂ¤ÎÁ°³Ý¤±Å¸¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª¡Ú10/31(¶â)～11/13(ÌÚ)¡Û
Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥·¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ÏÂ¹°¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò °ËÅì²°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÌÀ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶äºÂ¤ÎÁ°³Ý¤±Å¸¡×¤ò¶äºÂ °ËÅì²° ËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýµ»½Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿ÆüËÜÅÁÅý¤Î»Å»öÃå¡ÖÁ°³Ý¤±¡×¤È¶äºÂ¤ÎÏ·ÊÞ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
Á°³Ý¤±¤Î»ºÃÏ¡¦°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÇÌó100Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¿¥µ¡¡×¤ò»È¤¤ÃúÇ«¤Ë¿¥¤é¤ì¤¿Á°³Ý¤±¤Ï¡¢¾æÉ×¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
°ËÅì²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°³Ý¤±¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¤Û¤«¡¢¶äºÂ¤ÎÏ·ÊÞ7Å¹¤Î¥í¥´¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Á°³Ý¤±¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶äºÂ¡ßÁ°³Ý¤±¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°³Ý¤±¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¥ÎÏ
Á°³Ý¤±¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¹ø¤ò¼é¤ê¡¢°áÎà¤ÎÇË¤ì¤ä¤±¤¬¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¾¦¿Í¤òÃæ¿´¤ËÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ï15À¤µª¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ëº£¤Î¡Ö·Á¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¹¹ðÀëÅÁ¤È¤·¤Æ¡Ö²°¹æ¡×¤¬À÷¤áÈ´¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÊ¤Î»å¤Ç¸ü¤¯¿¥¤é¤ì¤¿Ä¹Êý·Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¹ÈÇò¤ÎÉ³¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤¬±£¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÅÁÅý¤Î»Å»öÃå¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ë¥·¥ó¥°¤ÏÌó100Ç¯Á°¤Î¥È¥è¥¿À½¡¦¥¹¥º¥À½¤Î¥·¥ã¥È¥ë¿¥µ¡¤ÇÁ°³Ý¤±¤òÀ½Â¤¤·¡¢¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦30¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÅì²° ¡ß Á°³Ý¤± ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ËÅì²°¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Á°³Ý¤±¤¬3ÊÁÅÐ¾ì¡£
¤´²ÈÄí¤Ç¿å¤ä±ø¤ì¤«¤é°áÉþ¤ò¼é¤ë¥¨¥×¥í¥óÂå¤ï¤ê¤Ë¡£
½Å¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤Ä°ú¤Ã±Û¤·¤äÂçÁÝ½ü¤Î¤È¤¤Îºî¶ÈÃå¤Ë¡£
¾æÉ×¤Ç½À¤é¤«¤ÊÁ°³Ý¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤µ¤é¤Ë¹ÈÇò¤Î¹ø¤Ò¤â¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ÖÁ°³Ý¤±¤«¤Ð¤ó¡×¤â¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç3ÊÁÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¤ÎÌ¾Å¹ ¡ß Á°³Ý¤± ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ
¤µ¤é¤Ë¶äºÂ¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¤¢¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÁ°³Ý¤±¤â¡£
¶äºÂ¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¶äºÂ ÌÚÂ¼²È¡¢¶äºÂ ÀéÉ¥²°¡¢¶õÌé¡¢¤Ä¤Ð¤á¥°¥ê¥ë¡¢ÉÔÆó²È¡¢¶äºÂ ¾¾ºêÀùÌß¡¢Á´7Å¹ÊÞ¤Î¥í¥´¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Á°³Ý¤±¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥í¥´¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
¤¼¤Ò¤ªÅ¹¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
²ñ¾ì¡§¶äºÂ °ËÅì²° ËÜÅ¹¡¡G.Itoya 1³¬¡¡¶äºÂÄÌ¤êÂ¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-7-15
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ°ìÃúÌÜ±Ø¡¡8ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)～11·î13Æü(ÌÚ)
»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～20:00¡¡ÆüÍË¡¦½ËÆü 10:00～19:00
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÅì²° ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î°ËÅì²°¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤â¡È°ìÊâÀè¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¯¤È¤¡¦³Ø¤Ö¤È¤¡¦Í·¤Ö¤È¤¡¦²¿¤«»×¤¤¤Ä¤¯¤È¤¡¦¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¡¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¡¦¡¦¡¦¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þ´Ö¤¬ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ÈÈþ¤·¤¤Æ»¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þ¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ito-ya.co.jp/
Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥·¥ó¥° ³µÍ×
2000Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¨¥Ë¥·¥ó¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤°Á°³Ý¤±ÀìÌç¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿¦¿Í¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÅÓÀä¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÁÁ°³Ý¤±Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥ã¥È¥ë¿¥µ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬¸ü¤¯¤â½À¤é¤«¤¤Á°³Ý¤±¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤Î¡Ö¥¨¥Ë¥·¥ó¥°¡Ê±ï¡Üing¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤´±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Êing¡Ë¤³¤È¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://anything.ne.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/maekakeanything/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¾Â¼ÏÂ¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈÁÁ°³Ý¤±¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä
ËÜ¼Ò¡¦¿·½É¸æ±ñÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-11-17 Âè2KS¥Ó¥ë1³¬
Ë¶¶Á°³Ý¤±¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡õ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥Ü¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÂç´äÄ®À¾¶¿Æâ167-2
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê»ÙÅ¹¡§43 Rue de Liege 75008 Paris, France