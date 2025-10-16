共通ポイント「Ponta」を提供するロイヤリティ マーケティング、異業種4社と「万福フェスティバル」を合同開催

株式会社ロイヤリティ マーケティング



共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）はPonta提携社・サービスとともに、2025年10月16日（木）～11月30日（日）に合同企画「万福フェスティバル」を開催します。

「万福フェスティバル」は、LMが参加企業を募り、参加企業ごとにオリジナルキャラクターのシェフを制作して、各社が個別に開催するキャンペーンを紹介し、参加を促進する企画です。万人に福が来ますようにという願いと、実りの秋でイメージされる満腹をかけて、万福フェスティバルというネーミングとしました。

LMは、Pontaで培った1億人超の顧客接点を通じ、参加企業のキャンペーン告知をフォロワー81万人のPonta公式アカウントなどオウンドメディアで一体的に行います。今回は、KDDI株式会社が提供するPontaパス、大和コネクト証券株式会社、BACKSEAT株式会社が提供するPontaビットコin牧場、株式会社ローソンの4社が参画します。

今回の「万福フェスティバル」では期間中、3つの企画を行い、総額150万Pontaポイントをプレゼントします。1つ目の企画として、万福フェスティバルのキャンペーンページでエントリーと参加企業・サービスの個別キャンペーンに参加した方に、抽選で最大2,000Pontaポイントをプレゼントします。抽選に外れた方には先着100万名様に1Pontaポイントをプレゼントします。2つ目の企画では、参加企業のキャンペーンページ内に設置された「レシピバナー」を探し出し、バナーをクリックして応募した方の中から抽選で最大10,000Pontaポイントをプレゼントします。

さらに3つ目の企画は、10月23日（木）～10月31日（金）に実施します。Ponta公式Xをフォローの上、対象投稿をリポストした後、投稿の画像をタップして応募した方の中から抽選で最大5,000Pontaポイントをプレゼントする企画を実施します。

LMは今後も、Pontaで企業同士をつなぐことで、異業種の企業が一体となって参加できる合同企画を実施予定です。Ponta経済圏の垣根を超えて、より多くの企業に参加していただける機会を提供してまいります。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

万福フェスティバル 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/842_1_24a066773e3bbffc54f07c2070157fbe.jpg?v=202510161158 ]

※以下の3つの企画のポイント加算時期は、2026年1月下旬ごろの予定です

１.エントリー＋条件達成で、抽選で最大2,000Pontaポイント当たる！[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/842_2_0d3a5271e432dd408401af258b575739.jpg?v=202510161158 ]

※対象キャンペーンの詳細は、万福フェスティバルの詳細ページ(https://www.ponta.jp/c/campaign/manpukufes/)をご確認ください

２.隠されたレシピバナーを探せ！[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/842_3_2e63daf10cb68a5fa9d1b5d378abf271.jpg?v=202510161158 ]

３.どのシェフを推す!?[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/842_4_2a868e1b3a6906f45f62d26ece835fd3.jpg?v=202510161158 ]

※期間中、対象投稿ごとに毎回応募することができます