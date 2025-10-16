知育玩具サブスク運営のトラーナ、子育て世帯向けマーケティング支援事業を本格始動

株式会社トラーナ

未就学児向け知育玩具のサブスクリプションサービス「トイサブ！」を展開する株式会社トラーナ(本社:千葉県千葉市、代表取締役:志田典道)は、6万世帯規模の会員基盤と毎月自社よりお届けする約5,000箱の配送導線を活用した、「子育て世帯向けマーケティング・事業開発支援メニュー」の提供を開始いたします。既にトライアルとして多くの上場企業様にご活用頂いております。

■ 子育て世帯向けマーケティング・事業開発支援メニュー 開始の背景

トイサブ！は、2015年のサービス開始以来、延べ6万契約を超える会員様にご利用いただき、知育玩具サブスクリプション会員登録者数NO.1を3年連続で獲得しております。子育て世帯との深い信頼関係と、毎月確実に届く物理導線という独自の強みを活かし、企業様の子育て世帯向けマーケティングを支援する新事業を本格展開いたします。

詳細を見る :https://toysub.net/membership-platform/

(詳細ページはこちら: https://toysub.net/membership-platform/)

昨今、子育て世帯へのリーチが困難になる中、トイサブ！は「確実に届く」物理導線と「信頼関係のある」デジタル接点の両方を保有しています。本プラットフォームでは、同梱チラシ、サンプリング、メルマガ配信、リード獲得、PoC・調査、インフルエンサーネットワークなど、多様なメニューを通じて、企業様の認知拡大から顧客獲得まで一気通貫で支援いたします。

■ 子育て世帯向けマーケティング・事業開発支援メニューの特長【1】確実に届く物理導線

月間約5,000箱の配送に同梱するチラシやサンプルは、手に取られる確率が非常に高く、高視認・高接触を実現します。年齢セグメント(1歳未満/1-3歳未満/3-6歳未満/6歳以上)にも対応し、ターゲットを絞った施策が可能です。

【2】高い開封率を誇る会員向けメルマガ

約4万世帯にリーチできる会員向けメルマガは、他社比較で高い開封率を誇ります。画像バナー・CTA設置可能で、A/Bテストやエリアセグメントにも対応。1配信=1社の独占配信で、確実に情報を届けます。

【3】高意向リードのリアルタイム提供

第三者提供同意を取得した個人情報を、リアルタイムで提供いたします。月間約100件の資料請求リードを獲得でき、電話連絡許諾も取得済みのため、商談化率の高い施策が実現できるCPL(Cost Per Lead)施策を提供します。

【4】最短2.5カ月で新商品やサービスのPoC・調査が可能

対象年齢や卒業生まで含めた柔軟な設計で、モニター調査、購買意欲調査、マーケティングテスト、アンケート、インタビューなど、商品ローンチや顧客理解に必要なデータを迅速に収集できます。

【5】2,000名超のインフルエンサーネットワーク

0-8歳の子育て層を中心とした大型～マイクロインフルエンサー2,000名超のネットワークを保有しております。Instagramアクセス増→オーガニック増→CV増の実績があり、AIO時代における認知拡大と指名検索の増加を実現します。

【6】ベビレンタ連携で約10万世帯への追加リーチ

ベビー用品レンタルサービス「ベビレンタ」との連携により、メルマガ、LINE配信を通じて約10万世帯への追加リーチが可能です。

■ トイサブ！の会員基盤とデータ資産

■ 当社の強み

- 月間出荷数: 約5,000箱- 到達世帯: 約4万世帯（オプトアウト配慮後）- 評価データ: 約170万件のおもちゃ評価データを保有- 延べ会員: 約60,000契約- 総出荷数: 200万個以上の知育玩具（おもちゃのプラン件数約36万件）- ユーザー属性: 0-2歳が80%、親世代は20-40代中心、教育・健康志向、可処分時間重視、平均世帯年収800万円1. 質の担保

厳選された知育玩具とプロの選定による品質保証により、会員様との深い信頼関係を構築しています。

2. 独自コミュニティ

子育て世帯との継続的なエンゲージメントを通じて、企業様のメッセージを確実に届けます。

3. 運用体制

専門チームによる一貫したサポートとカスタマイズ対応で、企業様のニーズに柔軟に対応します。

4. 実績とノウハウ

子育て世帯向けマーケティングの豊富な経験と170万件超のデータを活用し、効果的な施策をご提案します。

■ 今後の展開

「子育て世帯向けマーケティング・事業開発支援メニュー」を通じて、子育て世帯向けマーケティングにおける企業様の課題解決を支援し、子育て世帯と企業様をつなぐプラットフォームとして成長してまいります。今後も、トイサブ！が培った子育て世帯向けマーケティングのノウハウをすべて提供し、「幸せな親子時間を増やそうぜ」というコーポレートビジョンの実現に向けて取り組んでまいります。

■「トイサブ！」サービス概要

トイサブ！は、0歳3か月～満6歳の未就学児のお子様一人ひとりの成長に合わせた知育玩具が届くサブスクリプションサービス。「幸せな親子時間を増やそうぜ」のコーポレートビジョンのもと、2015年11月より運営を開始し、「知育玩具サブスクリプション 会員登録者数 NO.1※」を3年連続で獲得いたしました。※TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ（2023年8月時点）

お子さまの成長・発達に合わせて、知育のプロであるおもちゃプランナーが、約1,800種類の知育玩具の中からパーソナルおもちゃプランを作成し、最適な知育玩具をご提案。定価総額17,000円以上の知育玩具5～6点を、2か月ごとに交換・お届けいたします。

月額: 3,980円(税込)隔月交換・往復送料込み

■ 株式会社トラーナ 概要

名称: 株式会社トラーナ

代表者: 代表取締役 志田典道

所在地: 千葉県千葉市中央区鶴沢町20番16号 ユニバース千葉ビル1F

設立日: 2015年3月6日

主な事業内容:

・未就学児向け知育おもちゃのサブスクリプションサービス「トイサブ！」の運営

https://toysub.net

・子育て世帯マーケティング・事業開発支援事業

https://toysub.net/membership-platform/

■ お問い合わせ先

子育て世帯向けマーケティング・事業開発支援メニュー お問い合わせ窓口

まずは課題やKPIをお聞かせください。最短2.5カ月で検証までご一緒します。 ※ご連絡を頂いた後1営業日以内にご連絡します。

以下のご連絡フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら :https://form.fillout.com/t/nTscqHHMbhus

https://form.fillout.com/t/nTscqHHMbhus

URLは上記をご参照ください。