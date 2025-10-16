30周年記念展「ALL OF EVANGELION」× THE SUN & THE MOON（Cafe）エヴァンゲリオンの世界を楽しむ特別コラボメニュー

ソルト・コンソーシアム株式会社

ソルト・コンソーシアム株式会社（本社：東京都港区、代表：井上盛夫）は、六本木ヒルズ森タワー52Fにある「THE SUN & THE MOON（Cafe）」にて、2025年11月14日（金）～2026年1月12日（月・祝）の期間限定で、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」とのコラボレーションカフェをオープンいたします。

エヴァンゲリオンの世界を丸ごと味わう、30周年だけの特別コラボカフェ

『エヴァンゲリオン』シリーズの30周年展覧会を記念して、ここだけの特製スイーツやドリンクが登場。色や盛り付け、香りのひとつひとつに“エヴァンゲリオン”の世界をぎゅっと詰め込みました。展示の余韻そのままに、カフェでゆったりとエヴァンゲリオンの世界に浸ってみてください。

長く愛されてきたエヴァンゲリオンの歴史を感じながら、展示と一緒に味わう特別な時間をどうぞ。

■フードメニュー

初号機スパイスチキンカレー1,950円（税込）

使徒が展開したA.T.フィールドを、エヴァンゲリオン初号機が力ずくでこじ開けようとしている場面をスパイスカレーで表現しました。

式波・アスカ・ラングレーのトマトパスタ1,990円（税込）

式波・アスカ・ラングレーをイメージしたトマトパスタ。お皿にエヴァンゲリオン２号機のシルエットを米粉でふるって表現しています。

第10の使徒バーガー 2,250円（税込）

第10の使徒の戦闘シーンをイメージしたハンバーガー。帯状の腕はベーコンで表現しています。

■デザートメニュー

綾波レイのシフォンケーキデザート1,790円（税込）

綾波レイのイメージカラーで仕上げたデザートプレートです。アールグレイシフォンケーキをメインにオレンジやゼリーを添えました。

渚カヲルの黒ゴマパフェ1,850円（税込）

渚カヲルをイメージしてパフェにしました。

黒ゴマプリンやゼリー、クロッカンもありいろいろな食感を楽しめます。

■ドリンクメニュー

左から、

碇シンジ「笑えばいいと思うよ」ブルーカルピス990円（税込）

碇シンジのイメージカラーを再現したドリンク。混ぜるとブルーキュラソーの青色が映える、碇シンジの優しさを感じるような爽やかさもある一杯。

綾波レイ「あなたは死なないわ 私が守るもの」サイダー990円（税込）

サイダーをベースに、綾波レイのイメージカラーをブルーキュラソーシロップで表現したドリンク。

式波・アスカ・ラングレー「あんた、バカぁ？」ザクロオレンジジュース990円（税込）

式波・アスカ・ラングレーのイメージをオレンジジュースとグレナデンシロップを使って再現したドリンク。「あんた、バカぁ？」というシーンを、ピリッとするピンクペッパーで表現しました。

渚カヲル「時が来たね」パープルフラワーソーダ990円（税込）

渚カヲルの雰囲気を、エルダーフラワーとキンモクセイシロップを使用し再現した一杯。グラデーションと花系のシロップの風味により渚カヲルの儚さを表現しました。

真希波・マリ・イラストリアス「ヒトを捨てたエヴァの力 見せてもらうわ」いちごミルク990円（税込）

真希波・マリ・イラストリアスのイメージカラーを基にしたドリンク。ストロベリーシロップを使用しピンク色のドリンクに仕上げました。

※掲載の価格は税込です。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。デザイン・仕様は変更になる場合がございます。

※カフェのご利用には、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」、もしくは展望台、森アーツセンターギャラリー、森美術館いずれかの入館券が必要です。

※30周年記念展「ALL OF EVANGELION」の観賞時間により、カフェ（L.O.フード21:00、ドリンク21:30）のご利用が出来ない場合もございますので、予めご了承ください。

※カフェへのご入店について、お並びいただいても混雑状況により、ご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※一度ご退館された場合（展覧会会場とカフェのある52階から下に降りた場合）は、カフェをご利用いただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。

※混雑状況により時間制になる場合がございます。

※天災や災害、トラブルなどにより内容を変更、または中止する場合がございます。 ※チケット記載の時間よりも前にご入店いただくことはできません。あらかじめご了承ください。 ※アレルギーに関しては、スタッフへお尋ねください。

■開催概要

展覧会名：30周年記念展「ALL OF EVANGELION」

会期：2025年11月14日（金）～2026年1月12日（月・祝）

会場：東京シティビュー（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）

開館時間：10:00～22:00（最終入館21:00)

入館料：一般 2,400 円、高校・大学生 1,700 円、4 歳～中学生 1,100 円、65 歳以上 2,100 円（税込） ※日時指定制

主催：東京シティビュー

企画：朝日新聞社、ムービック・プロモートサービス、ムービック

特別協力：カラー、アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC）、グラウンドワークス

協賛：ぴあ

後援：TOKYO FM

東京会場公式サイト：https://allofevangelion-ex.roppongihills.com/

公式SNS（X）：30周年記念展 「ALL OF EVANGELION」 公式X（https://x.com/ao_eva30exhibit）

東京シティビュー 公式X：（https://x.com/tokyo_cityview）

問い合わせ：東京シティビュー 03-6406-6652（受付時間 10:00～20:00）

■「THE SUN & THE MOON」について

六本木ヒルズ森タワー52Fにある、東京を一望できる絶景カフェ&レストラン。展覧会や企画展開催時は随時コラボレーションメニューもお楽しみいただけます。

カフェ「THE SUN & THE MOON（Cafe）」は、アートやカルチャーなど語り場としても、最適な空間となっています。メニューは、期間限定コラボカフェメニューの他、洋食メニューをベースにサンドイッチやパスタなどをご用意しています。レストラン 「THE SUN & THE MOON（Restaurant）」は、“天空の森”をテーマにデザインされた心安らぐ空間です。日中は季節ごとに変わる“AfterMOON Tea”、夜はフレンチの要素を取り入れた華やかなフードメニューを、併設のバーでは季節や気分に合わせて楽しめるカクテルをご用意しています。

【店舗情報】

名称：THE SUN ＆ THE MOON（Cafe）

住所：東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー52F

営業時間：11:00～22:00（L.O. フード21:00、ドリンク21:30）

TEL：03-3470-5235

席数：100席

公式サイト：https://thesun-themoon.com/sun/

■ソルト・コンソーシアム株式会社について

ソルト・グループ株式会社の飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、2002年の設立以来、イギリス・ロンドンにレストラン「engawa」をオープンし、国内では西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、⻁ノ門 ステーションタワー 「TOKYO NODE CAFE」など、東京を中心に多くの飲食店、商業施設の外食を手がけてまいりました。