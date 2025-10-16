24時間フィットネスジム【エニタイムフィットネス溝の口新作店】12月下旬オープン！

株式会社東急レクリエーション※画像はすべてイメージです。

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、2025年12月下旬に

神奈川県川崎市に【エニタイムフィットネス溝の口新作店】をオープンいたします。

オープンに先駆けまして、【エニタイムフィットネス溝の口新作店】の概要や、お得な情報が

いち早く手に入る、プレメンバー登録の受付を2025年10月16日（木）よりスタートいたしました。

プレメンバー登録は【無料】でご利用いただけます。

エニタイムフィットネス溝の口新作店に入会ご検討中の方、店舗について詳しく知りたい方、

どなた様でも、まずはお気軽にご登録ください。

プレメンバー登録（無料）はコチラ！ :https://www.anytimefitness.co.jp/mizonokuchishinsaku/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=shinsaku

施設概要／営業概要

所在地 神奈川県川崎市高津区新作3-14-13 リブイル 2F

アクセス JR南武線武蔵溝ノ口／東急田園都市・大井町線 溝の口駅（南口）より

バス約10分・徒歩約25分

営業時間 24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

開業日 202５年１２月下旬オープン予定

月会費 調整中

店舗HP https://www.anytimefitness.co.jp/mizonokuchishinsaku/

Instagram https://www.instagram.com/anytime_shinsaku/

エニタイムフィットネスとは？

2002年アメリカ・ミネアポリスの第1号店を皮切りに、世界29の国と地域5,000店舗超に発展した

24時間型フィットネスジムです。 日本では全国 47都道府県に 1,200店舗以上を運営しています。

国内はもちろん、世界中の店舗がすべて相互利用可能です。

◆ＰＯＩＮＴ１.２４時間・年中無休

独自のセキュリティシステムにより、昼夜関係なく、24時間好きな時に好きなだけ安心して

トレーニングをすることが可能なので、どんなライフスタイルの方にもぴったりです。

また、会員になれば国内外5,000店舗 超 をどこでもご利用いただけます。

◆ＰＯＩＮＴ２. ナットクの月会費

より効果的に、より快適にトレーニングできる高品質マシン、話題のファンクショナルトレーニング、シャワーなど充実の設備、そして初心者も安心のサポート。

エニタイムは、納得の月会費でみなさまのトレーニングをサポートします。

◆ＰＯＩＮＴ３.マシンジム特化型

当施設はマシンジム特化型クラブとなります。最先端の筋力トレーニングマシンや

カーディオエクササイズマシンを導入し、フィットネス初心者から上級者まで

ご満足いただける充実のスペックとなっております。

リンク一覧

エニタイムフィットネス溝の口新作店

・公式HP： https://www.anytimefitness.co.jp/mizonokuchishinsaku/

・公式Instagram： https://www.instagram.com/anytime_shinsaku/

お問合せ先

株式会社東急レクリエーション

アーバンコミュニティ事業部 スポーツレジャー営業部

TEL 03-3462-8930