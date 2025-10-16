24時間フィットネスジム【エニタイムフィットネス溝の口新作店】12月下旬オープン！

写真拡大 (全7枚)

株式会社東急レクリエーション

※画像はすべてイメージです。



株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村　知郎）は、2025年12月下旬に


神奈川県川崎市に【エニタイムフィットネス溝の口新作店】をオープンいたします。


オープンに先駆けまして、【エニタイムフィットネス溝の口新作店】の概要や、お得な情報が


いち早く手に入る、プレメンバー登録の受付を2025年10月16日（木）よりスタートいたしました。


プレメンバー登録は【無料】でご利用いただけます。



エニタイムフィットネス溝の口新作店に入会ご検討中の方、店舗について詳しく知りたい方、


どなた様でも、まずはお気軽にご登録ください。



プレメンバー登録（無料）はコチラ！ :
https://www.anytimefitness.co.jp/mizonokuchishinsaku/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=shinsaku


施設概要／営業概要





所在地 　 神奈川県川崎市高津区新作3-14-13 リブイル 2F


アクセス　 JR南武線武蔵溝ノ口／東急田園都市・大井町線 溝の口駅（南口）より


バス約10分・徒歩約25分


営業時間 24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）


開業日 202５年１２月下旬オープン予定


月会費 調整中


店舗HP 　 https://www.anytimefitness.co.jp/mizonokuchishinsaku/


Instagram https://www.instagram.com/anytime_shinsaku/







エニタイムフィットネスとは？



2002年アメリカ・ミネアポリスの第1号店を皮切りに、世界29の国と地域5,000店舗超に発展した


24時間型フィットネスジムです。 日本では全国 47都道府県に 1,200店舗以上を運営しています。


国内はもちろん、世界中の店舗がすべて相互利用可能です。






◆ＰＯＩＮＴ１.２４時間・年中無休


独自のセキュリティシステムにより、昼夜関係なく、24時間好きな時に好きなだけ安心して


トレーニングをすることが可能なので、どんなライフスタイルの方にもぴったりです。


また、会員になれば国内外5,000店舗 超 をどこでもご利用いただけます。



◆ＰＯＩＮＴ２. ナットクの月会費


より効果的に、より快適にトレーニングできる高品質マシン、話題のファンクショナルトレーニング、シャワーなど充実の設備、そして初心者も安心のサポート。


エニタイムは、納得の月会費でみなさまのトレーニングをサポートします。



◆ＰＯＩＮＴ３.マシンジム特化型


当施設はマシンジム特化型クラブとなります。最先端の筋力トレーニングマシンや


カーディオエクササイズマシンを導入し、フィットネス初心者から上級者まで


ご満足いただける充実のスペックとなっております。


リンク一覧



エニタイムフィットネス溝の口新作店


・公式HP： https://www.anytimefitness.co.jp/mizonokuchishinsaku/


・公式Instagram： https://www.instagram.com/anytime_shinsaku/



お問合せ先



株式会社東急レクリエーション


アーバンコミュニティ事業部 スポーツレジャー営業部


TEL 03-3462-8930