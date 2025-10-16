【2025年9月しゅふ求人の平均時給】パート・アルバイト：『1,230円』、派遣：『1,436円』／パート時給過去最高を更新！

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載された求人情報の時給データから算出した『平均時給』の2025年9月分を集計しました。

【パート・アルバイト】全国・全職種平均時給は1,230円。前月比＋8円。前年同月比＋37円。

【派遣】全国・全職種平均時給は1,436円。前月比＋17円。前年同月比＋44円。

パート・アルバイトの平均時給は上昇し、同条件で比較可能な2020年9月以降で2ヵ月連続過去最高額を更新しました。エリア別でも、九州・沖縄を除く7エリアで2ヵ月連続の過去最高となっています。10月の最低賃金改定を前に、賃上げを実施した企業が増加したことがうかがえます。カテゴリ別では、「フード・飲食」「小売・販売」を含む4カテゴリで過去最高を更新しました。また、12カテゴリ中10カテゴリで前月より上昇しています。一方、「施設サービス」「軽作業」カテゴリでは前月比でわずかに下降しましたが、求人数の多い一部の動きによる影響であり、それを除けば上昇傾向にあります。

派遣の平均時給は上昇し、同条件で比較可能な2020年9月以降で過去最高額を更新しました。一部で高時給案件が増加した影響もあり、実態としては横ばいで推移しているとみられます。

【調査概要】

元データ：しゅふＪＯＢに掲載された求人情報の時給データ

エリア：北海道・東北／北海道、宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県

北関東／栃木県、群馬県、茨城県

首都圏／東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

甲信越・北陸／山梨県、長野県、新潟県、石川県、富山県、福井県

東海／愛知県、三重県、岐阜県、静岡県

関西／大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県

中国・四国／広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

九州・沖縄／福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

職種：しゅふＪＯＢ職種分類に準拠

※本リリースの引用の際は、

必ず「しゅふＪＯＢ調べ」とクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

Webサイトのリンクを設定いただける場合は、こちらのURLをご記載ください。

https://part.shufu-job.jp

しゅふＪＯＢとは？

しゅふのお仕事探しならしゅふＪＯＢ！

パート・アルバイトや、正社員、業務委託、派遣まで、しゅふ歓迎のお仕事情報が満載！しゅふに嬉しい条件で探せる、主婦と主夫のための求人サイトです。

⇒https://part.shufu-job.jp

<<第3回 日本サービス大賞 厚生労働大臣賞を受賞しました>>

https://service-award.jp/result_detail03/labor01.html

ビースタイルグループとは？

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。