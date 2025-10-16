和歌山県白浜町の大自然と食文化を味わう、「奥白浜 潮騒ガストロノミー」ツーリズム販売開始

株式会社キッチハイク

「地域の価値を拡充し、地球の未来へつなぐ。」をミッションに掲げる株式会社キッチハイク（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：山本雅也）は、和歌山県白浜町（町長：大江康弘／以下、白浜町）と連携し、「奥白浜 潮騒ガストロノミー」ツーリズムを販売開始いたしました。

本事業では、白浜町の中でもこれまで十分に発信されてこなかった日置エリアに焦点を当て、地域の一次産業や生活文化を観光コンテンツへと再編集。1泊2日の食体験付きプログラムとして造成し、地域のありのままの姿を「価値ある旅」へと転換します。さらに、株式会社ギフティが提供する「旅先納税(R)︎」と連携することで、白浜町のふるさと納税の返礼品である電子商品券「南紀白浜 旅先納税 Yanico」を本ツアー費用へ充当可能とし、地域経済への還元と旅行者の利便性を両立します。

Webサイト：https://n-localgastronomy.com/shirahama

■取り組みの背景

白浜町は国内有数の観光地でありながら、ビーチや観光施設が町内中心地に集中しており、観光客の活動エリアや訪問時期が限定的でした。また、白浜町・日置エリアは自然資源が豊かであり、海や山に根差した一次産業、暮らしの文化が息づいていながら、観光資源化に至っていませんでした。今回、キッチハイクはこれらを「食」を切り口に再編集。日置の生活文化や一次産業者とのつながりを観光コンテンツとして、地域のありのままの姿を”価値ある旅”へと転換し、持続可能な観光モデルづくりを進めます。

■「奥白浜 潮騒ガストロノミー」事業概要

- 1泊2日のツアーを造成⚪︎地域事業者（一次産業事業者・宿泊施設・交通）との協働により、白浜町ならではの食材や壮大な自然を活かした旅行商品を造成。⚪︎旅行業資格を活かし、造成したツアーを複数チャンネルで販売。- 地域事業者・一次生産者との連携による体験の開発⚪︎食事を中心とする”日常”の行為を、白浜町・日置の環境が”非日常”へと転換する。⚪︎一次産業や地域住民との交流を観光資源化し、旅行者にとっての特別な価値を創出する。⚪︎地域を支える一次産業から食文化のストーリーを再編集し、体験として価値を発信。食文化の継承を目指す。- 南紀白浜 旅先納税「Yanico（ヤニコ）」の活用（ふるさと納税）⚪︎株式会社ギフティ（本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ）が提供する「旅先納税(R)」を活用し、白浜町が実施する「南紀白浜 旅先納税」において、本ツアー費用をふるさと納税の返礼品で賄える仕組みを導入。観光と地域経済循環を両立する。

■「奥白浜 潮騒ガストロノミー」ツーリズムの特徴

１. 「自然のままで完璧。」

南方熊楠の世界観にひたる、1日1組限定ツアー

慌ただしい日常を離れ、南方熊楠が遺した言葉「自然のままで完璧。」を体現する旅へ。時間や光、風の移ろいに身を委ねながら、自然と調和して生きる感覚を取り戻します。滞在先は、国立公園・志原海岸に佇む自然共生型の宿。人の手を加えない環境の中で、日常では味わえない静けさと美しさに包まれます。“自然の哲学”を、五感で感じる一泊二日の体験です。

２. 漁師たちとつくる、

一夜限りのガストロノミー

このツアーのハイライトは、現地漁師の協力で開かれる“漁港ダイニング”。1日1組限定で、普段は立ち入ることのできない漁港を特別に開放します。その土地で採れたばかりの食材を、漁師のお母さんが鍋でふるまう、「ここでしか味わえない夕食」をご用意。潮風と炭火の香りが溶け合うなか、海と人が紡いできた暮らしにふれる、特別な食の時間をお楽しみください。

３. “1日”の移ろいを感じ、

心を整える自然滞在

朝日が海面を照らし、夕陽が岩肌を黄金色に染め、夜は満天の星が瞬く。ふたりは自然のリズムとともに過ごすことで、日々の忙しさから解放され、本来の自分を取り戻していきます。静かな海辺でただ風を感じる、その瞬間こそが“自然と調和する贅沢”。白浜の自然が、言葉よりも深く、ふたりの“つながり”を静かに育みます。

■ツアー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/6899/table/250_1_3329b40b57b10ded42944375ba075787.jpg?v=202510161128 ]「自然のままで完璧。」南方熊楠の思想に浸る2日間。1日1組限定。2人だけの特別な舞台。海から食卓へ。地域に根付いた食文化を肌で感じる。漁港スペースを特別に開放した、一夜限りのプレミアムダイニング。漁師の仕事を感じ、海と人が紡いできた暮らしにふれる。志原海岸の絶景に溶け込む朝食ピクニック。星空に包まれ、ゆらめく焚き火を眺める夜。絶景の真ん中で味わう「紀の国みかんどり」のホットサンド日置で愛されるアカハタ鍋。特産のレタスをしゃぶしゃぶで味わう。白浜町屈指のジオサイト・鳥毛洞窟。自然の神秘を全身で感じられる空間。

今後の展望

本プロジェクトを通じ、白浜町を「地域の食と暮らし文化を体感できる観光地」として再定義します。さらに、ふるさと納税を活用した観光コンテンツ造成の先進事例として全国へ展開し、自治体・事業者との共創による持続可能な観光地域経営を実現します。

株式会社キッチハイクについて

キッチハイクは「地域の価値を拡充し、地球の未来へつなぐ。」をミッションとし、世界中の“地域”の一つひとつが未来の先駆者となるよう価値を磨き上げ、新しい文化・経済圏を創造するブランドプロデュース＆プラットフォームカンパニー。地域発で地球全体にイノベーションをもたらす、地域事業を展開しています。

本 社：東京都台東区東上野4-13-9 ROUTE89 BLDG.4F

代表取締役CEO：山本雅也（内閣府地方創生SDGs課題解決モデル都市 専門家）

設 立：2012年12月

HP ：https://kitchhike.jp/



＜事業一覧＞

◎1-2週間家族で地域に滞在する、こども主役の暮らし体験「保育園留学」

https://hoikuen-ryugaku.com/

◎地域の食を贈るギフトサービス「NIPPON LOCAL FOOD GIFT」

https://n-localfoodgift.com/

◎地域・自治体のパートナーとして、こどもと地域の未来を創造する事業スタジオ「こどもと地域の未来総研」

https://kitchhike.jp/studio

＜受賞実績＞

1-2週間家族で地域に滞在する、こども主役の暮らし体験「保育園留学」は人気育児雑誌が選ぶ2023年の日本の子育てトレンド「第16回 ペアレンティングアワード」、内閣府「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」優良３事例、内閣府「2023年度地方創生テレワークアワード・地域課題解決プロジェクト参画部門」、国土交通省「令和５年度地域づくり表彰」国土交通大臣賞(最高賞)など多数受賞。