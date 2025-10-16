¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¡Ö¹âÅÙ0m¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¡×¤Ç³¤ÍÎ¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡¢HondaÈ¯¤Î³¤ÍÎ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×UMIAILE¡Ê¥¦¥ß¥¨¥ë¡Ë¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§±ÊÅÄ ¶ÇÉ§¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É*¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUMIAILE¡Ê°Ê²¼¡¢UMIAILE)¤ËÅê»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
UMIAILE¤Ï¡¢º£²ó»ñ¶âÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Honda¡Ë¤Îµ»½Ñ¼Ôº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ö¹âÅÙ0m¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¼«Î§·¿Ìµ¿Í¥Üー¥È¡ÊASV¡Ë¤Ç¡¢¹â²òÁüÅÙ¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê³¤ÍÎ¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª¤È»ÈÅÓ
UMIAILE¤¬º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³¤ÍÎ´ÑÂ¬¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¤·¡¢³¤ÍÎ¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
- ³¤ÍÎ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¡§ÂÑµ×À¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¼¡À¤Âåµ¡¤Î³«È¯¤È¡¢Ê£¿ôµ¡ÂÎ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë·²À©¸æµ»½Ñ¤Î³ÎÎ© ¡£
- ¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î³ÈÂç¡§ËÉºÒ¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¡¢¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³È½¼ ¡£
- ÎÌ»º²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¡§¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤È¿®ÍêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤ÎÀß·×¡¦³«È¯ ¡£
- ´±Ì±Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¡§ËÉ±Ò¾Ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò²ÃÂ® ¡£
- ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡§¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢»ö¶È³«È¯¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½ ¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤ÆUMIAILE¤Î¥Áー¥à¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤ÈASV¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¤Î¾×·â¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Î±ÊÅÄ¤¬Honda¤ÎDNA¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë¤Ïµ»½Ñ¼Ô¤Î¸Ø¤ê¤È¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â³¤ÍÎ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¾ðÇ®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Â¿¿ô¤ÎASV¤¬¶¨Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤Ë¹Ò¹Ô¤·¡¢¹Âç¤Ê³¤°è¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¦¥©ー¥àµ»½Ñ¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤Î³¤ÍÎ´ÑÂ¬¤Î»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÀ¤äÀþ¤Ç¤·¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤Ãæ¤Î¾ðÊó¤¬¡ÖÌÌÅª¡×¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÏ¢Â³Åª¡×¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥Çー¥¿¤Î¾ï¼±¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢UMIAILE¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UntroD¤Ï¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÀ®¸ù¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥íー¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡ÌÚ²¼ÂÀÏº¡Ë
*Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É4¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
³ô¼°²ñ¼ÒUMIAILE¡Ê¥¦¥ß¥¨¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ- ÀßÎ©Ç¯·î¡§2025Ç¯1·î
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÈ¬¹»ÍÃúÌÜ36ÈÖ21¹æ
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈÄ°æ Î¼Í¤
- »ñËÜ¶â¡§4350Ëü±ß
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Î§·¿³¤ÍÎ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://umiaile.com/
- ½Ð»ñ»þ´ü¡§2025Ç¯9·î
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ó¥È¥í¥Ã¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏµå¤ä¿ÍÎà¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯·¿¤Î³×¿·Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ～4¹æ¡ÊÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¡¦2¹æ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥°¥íー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¡ÊÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢±¿ÍÑÁí³Û¤Ï400²¯±ß°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ñËÜ¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¤Ì¤Æ§ÎÎ°è¤ËÃ¯¤è¤ê¤âºÇ½é¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ÐºÑÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ñËÜ¤ä¿Íºà¤¬¶¡µë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë»ýÂ³Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ßÁÏ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤½¤Î°Õ»Ö¤ò¤è¤ê°ìÁØÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌ¤Æ§¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖUntroD¡×¤ò¼ÒÌ¾¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢2024Ç¯6·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HP¡§https://untrod.inc
