ロッテグループ「Japan Mobility Show 2025」初出展

株式会社ロッテホールディングス

株式会社ロッテホールディングス（東京都、代表取締役社長CEO：玉塚元一、以下「ロッテホールディングス」）は、日韓を中心としグローバルに事業を展開しているロッテグループが東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展することをお知らせいたします。同イベントへの出展は前身の「東京モーターショー」も含めて初となります。

ロッテグループ出展ブースイメージ

ロッテグループはグループ共通のビジョンとして「Lifetime Value Creator」を掲げています。今回の「Japan Mobility Show 2025」ではロッテグループが創り上げる未来のモビリティ事業を紹介し、従来の菓子・アイスにとどまらずインフラやモビリティに至るまで日常生活のあらゆる場所で、人々のライフサイクルのすべてに価値を提供し続けることを発信いたします。

世界有数の規模を誇る「Japan Mobility Show 2025」への出展を通じて、完成車メーカー、バッテリーメーカー、物流・インフラ企業など多様なグローバルパートナー企業との協業や事業機会創出のためのネットワーク強化も推進いたします。

今回は、ロッテケミカル株式会社、ロッテインフラセル株式会社、ロッテエナジーマテリアルズ株式会社、ロッテファインケミカル株式会社、ロッテイノベート株式会社、ロッテグローバルロジス株式会社、EVSIS（イーブイシス）株式会社、株式会社カリバースなど、ロッテグループの未来モビリティ事業をリードする主要系列社が共同参加いたします。出展ブースは「モビリティ技術ゾーン」と「モビリティ体験ゾーン」という2つのゾーンで構成する予定です。

「モビリティ技術ゾーン」では、電池主要素材（正極箔、銅箔、分離膜、電解液有機溶剤など）と自動車の内外装材サンプルや、水素燃料電池発電所及び水素出荷センター、クリーンアンモニア流通など水素バリューチェーンの模型と映像デモストレーションを展示いたします。また、自動運転貨物車と配送ロボット、電気自動車充電器などロッテの先端モビリティ技術もご紹介します。

「モビリティ体験ゾーン」では、VRを活用したメタバース及び自動運転シャトル体験、お子さまにも楽しんでいただけるRCカー運転体験など、様々な体験プログラムをご用意し、来場者の皆さまにはロッテの未来モビリティ技術を直接体感いただけます。

【出展ブースと展示内容について】

●モビリティ技術ゾーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145307/table/40_1_baf0f1237cdb99b00060dd817c334f62.jpg?v=202510161128 ]

●「モビリティ体験ゾーン」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145307/table/40_2_c22e3640b639f698233e30cf7a044c65.jpg?v=202510161128 ]

【Japan Mobility Show2025概要】

●会期：10月30日（木）～11月9日（日）

※プレスデー：

10月29日（水）8:00～18:00

10月30日（木）8:00～13:00

※ロッテグループプレスブリーフィング：

10月30日（木） 10：10～10：20

●会場：東京ビッグサイト

（住所：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１）

※ロッテグループ出展ブース：東新展示棟1階（東7・8ホール） [E7109]

詳しくは以下の「Japan Mobility Show 2025」公式HPをご覧ください。

Japan Mobility Show 2025(https://www.japan-mobility-show.com/)

【株式会社ロッテホールディングスについて】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/145307/table/40_3_3f22e1a08156658a1dd120d7f7887a25.jpg?v=202510161128 ]

中核事業である菓子・アイス領域をはじめとし、プロ野球球団の運営、不動産、ファイナンス、CVC、ホテル、ヘルスケア、コンテンツIPなどの事業を展開しています。今後は食品事業のさらなるイノベーションに加え、日本と韓国の事業シーズを掛け合わせたビジネス創出に向けて、果敢にチャレンジしてまいります。

ロッテグループは1948年に日本（東京）でチューインガムの製造・販売から事業を開始しました。現在は、日本と韓国に本社機能を持ち、世界約30の国と地域で食品、流通、金融、バイオ医薬、ヘルスケア、データセンター、ホテル/リゾート、エンターテイメント、建設などの領域でビジネスを展開しています。わたしたちは「Lifetime Value Creator」をグループ統一のビジョンとして掲げ、人々のライフサイクルのすべてにおいて価値を提供し続けてまいります。